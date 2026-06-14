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“Prefiero esto mil veces más que los Oscar”: así festejó Timothée Chalamet el título de los Knicks

En medio del campeonato de New York, el actor aseguró que prefería ese momento antes que la gala de la Academia

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Timothée Chalamet
Timothée Chalamet afirmó que prefirió celebrar el campeonato de la NBA de los New York Knicks antes que asistir a los Oscar, donde perdió el premio al mejor actor (Scott Wachter-Imagn Images)

Timothée Chalamet declaró que prefería estar en la cancha del Frost Bank Center de San Antonio celebrando el campeonato de la NBA de los New York Knicks antes que en la ceremonia de los Oscar, donde perdió el premio al mejor actor tres meses atrás.

El sábado por la noche, la estrella de cine bajó a la cancha para fotografiar a los jugadores con su teléfono celular tras la victoria del equipo neoyorquino en el quinto partido de las Finales de la NBA.

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Prefiero esto mil veces más que los Oscar. ¡Vamos, baby! ¡Los Knicks son campeones, baby!”, dijo el actor en un video obtenido por ESPN.

Chalamet, de 30 años, asistió sin su novia Kylie Jenner y fue una presencia constante en los playoffs de la NBA 2026, siguiendo al equipo en cada etapa hasta la conquista del título.

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Luego de la victoria, se unió a la celebración en el vestuario, donde participó del festejo con champán y posó sosteniendo un ejemplar del New York Post.

El actor sistió al quinto partido de las Finales de la NBA en el Frost Bank Center de San Antonio sin su novia Kylie Jenner y celebró el campeonato de los Knicks en la cancha y el vestuario (Brad Penner-Imagn Images)
El actor sistió al quinto partido de las Finales de la NBA en el Frost Bank Center de San Antonio sin su novia Kylie Jenner y celebró el campeonato de los Knicks en la cancha y el vestuario (Brad Penner-Imagn Images)

La derrota en los Oscar

La declaración de Timothée Chalamet se produjo tres meses después de que perdiera el Oscar al mejor actor frente a Michael B. Jordan, quien se llevó el galardón por su actuación en Sinners en la 98ª ceremonia de la Academia.

En los meses previos a la entrega, Chalamet había sido considerado el favorito por su papel en Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie.

Sin embargo, su posición como candidato fue erosionándose a lo largo de la temporada de premios.

Según un experto en campañas de premios consultado por Page Six, el actor “metió la pata en la línea de cinco yardas” debido a su actitud “arrogante”.

“Su campaña para Marty Supreme lo inició: la arrogancia de sus atuendos, más propios de un payaso que de un ganador del Oscar. Los extremos a los que llega por el hype… Desprende desesperación por el Oscar“, señaló una fuente de la industria al mismo medio.

Chalamet había sido señalado como favorito en la temporada de premios por "Marty Supreme", pero su candidatura perdió fuerza antes de los Oscar (REUTERS/Mario Anzuoni)
Chalamet había sido señalado como favorito en la temporada de premios por "Marty Supreme", pero su candidatura perdió fuerza antes de los Oscar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fuentes citadas por el mismo medio también indicaron que la búsqueda del actor por la “grandeza” y su aspiración a crear lo que él mismo llamó “material de primer nivel” generó tensiones en el ambiente de Hollywood.

Timothée Chalamet también enfrentó críticas tras sus declaraciones en un foro de CNN en febrero, donde afirmó que no quería trabajar en ballet u ópera porque, según sus palabras, nadie se interesaba ya por esas disciplinas.

La bailarina retirada Misty Copeland, de 43 años, fue una de las figuras que le respondió públicamente.

“No sería actor ni tendría las oportunidades que tiene como estrella de cine si no fuera por la ópera y el ballet y su relevancia en ese medio”, dijo. “Todos esos medios tienen un lugar”, añadió.

El análisis de Variety sobre la temporada de premios apuntó, además, que el estreno de Marty Supreme en el Festival de Cine de Nueva York —en lugar de Los Ángeles, ciudad sede de la Academia— pudo haber restado apoyo entre los votantes.

Fuentes de la industria que atribuyeron el retroceso del artista en los Oscar a una campaña percibida como arrogante y a su búsqueda de grandeza en Hollywood (Geoff Burke-Imagn Images)
Fuentes de la industria que atribuyeron el retroceso del artista en los Oscar a una campaña percibida como arrogante y a su búsqueda de grandeza en Hollywood (Geoff Burke-Imagn Images)

También señaló que la sobreexposición mediática del actor tras cuatro películas consecutivas y su vínculo con Kylie Jenner contribuyeron a un clima poco favorable para su candidatura.

Por tanto, Marty Supreme terminó la noche de los Oscar con nueve nominaciones y ningún premio.

Michael B. Jordan, en tanto, se convirtió con su victoria en apenas el sexto hombre negro en ganar el Oscar al mejor actor, junto a Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith, a quienes mencionó en su discurso.

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