EEUU se prepara ante posibles “impactos catastróficos” por tormenta invernal

La tormenta invernal provoca la declaración de emergencia en 21 estados y Washington D.C. por riesgos de cortes de energía y transporte. (Photo by Joseph Prezioso / AFP)

Millones de personas en Estados Unidos permanecen bajo alerta por una tormenta invernal que ha forzado la declaración de emergencia en al menos 21 estados y la capital federal, de acuerdo con AP News y fuentes oficiales. El fenómeno amenaza con causar extensos cortes de energía, interrupciones en el transporte y riesgos para la infraestructura, mientras gobernadores y autoridades locales han emitido advertencias directas y han desplegado recursos de emergencia. Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anticipan nevadas intensas, acumulaciones de hielo y temperaturas bajo cero, lo que complica la movilidad y el acceso a servicios esenciales.

Según reportó CBS News, la tormenta invernal ya ha generado la cancelación de más de 11.000 vuelos y ha dejado sin suministro eléctrico a más de 100.000 hogares, especialmente en regiones del sur y noreste. Las autoridades estatales y municipales han llamado a la población a limitar desplazamientos, abastecerse de productos básicos y seguir los comunicados oficiales para reducir riesgos y facilitar las labores de respuesta.

Eventos similares en años anteriores evidenciaron que este tipo de temporales suele provocar interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico y dificultades para la atención de emergencias, según informes del propio NWS y Reuters. El despliegue de la Guardia Nacional, la apertura de refugios y la restricción de actividades públicas buscan mitigar el impacto, mientras que el personal de servicios básicos trabaja para contener las consecuencias del clima extremo.

¿Cuáles son los riesgos principales de la tormenta invernal?

Las autoridades identifican como riesgo prioritario la posibilidad de cortes prolongados de energía. La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, advirtió: “Por el viento que anticipamos, el hielo y las temperaturas bajo cero, esperamos que Virginia sufra cortes de energía incluso después de que termine la nieve. Pedimos a los habitantes que realicen preparativos ahora”, según declaraciones oficiales recogidas por AP News y el sitio de emergencia estatal.

En Texas, el gobernador Greg Abbott informó sobre la activación de recursos estatales para responder a la acumulación de hielo y las bajas temperaturas, que ya han dejado sin electricidad a decenas de miles de hogares. Abbott insistió en la necesidad de extremar precauciones, especialmente en el uso de fuentes alternativas de calor, según el comunicado oficial.

El NWS advirtió que la combinación de nieve, hielo y viento puede provocar la caída de árboles, daños en infraestructuras y bloqueos viales. El riesgo de hipotermia y accidentes domésticos por el uso incorrecto de generadores eléctricos y sistemas alternativos de calefacción, ya se considera elevado en estados del sur y medio oeste.

El Servicio Meteorológico Nacional reporta nevadas intensas, acumulaciones de hielo y temperaturas bajo cero como principales factores de riesgo. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Cuáles son las advertencias y medidas de los gobernadores ante la tormenta invernal?

Los gobernadores de los estados afectados han emitido declaraciones públicas detallando las acciones adoptadas y los riesgos esperados. A continuación, se resumen las advertencias y decisiones principales, de acuerdo con fuentes oficiales:

En Nueva York , la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia y dispuso la suspensión de la votación anticipada en varios condados, enfatizando que la prioridad es proteger la vida y la seguridad de los habitantes. Hochul instó a la población a evitar desplazamientos y a mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras los equipos de emergencia trabajan para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

En Nueva Jersey , la gobernadora Mikie Sherrill anunció el estado de emergencia en los 21 condados de la región y solicitó a los residentes que permanezcan en sus hogares, eviten conducir y sigan las recomendaciones de las autoridades locales. Según Sherrill, la colaboración ciudadana y el respeto a las restricciones de movilidad son esenciales para reducir riesgos y facilitar el trabajo de los servicios de rescate y asistencia.

El gobernador de Maryland , Wes Moore, informó sobre la activación de la Guardia Nacional y la coordinación con los gobiernos locales para garantizar la distribución de suministros y la atención a emergencias. Moore hizo un llamado a los habitantes para que preparen insumos básicos y eviten desplazamientos innecesarios, advirtiendo que el temporal podría provocar cortes de energía y bloqueos en carreteras principales.

En Virginia Occidental , el gobernador Patrick Morrisey solicitó la declaración federal de emergencia y destacó la amenaza que representan la nieve, el hielo y las temperaturas extremas para la vida y la infraestructura. Morrisey subrayó la importancia de la cooperación interinstitucional para asistir a las personas vulnerables y asegurar el acceso a servicios esenciales durante el paso del temporal.

En Georgia , el gobernador Brian Kemp movilizó a la Guardia Nacional y recomendó a la ciudadanía abastecerse de productos básicos y evitar cualquier viaje que no sea esencial. Kemp advirtió que la acumulación de hielo y nieve puede dejar comunidades aisladas y dificultar las tareas de rescate, por lo que instó a actuar con responsabilidad y anticipación.

En Carolina del Sur , el gobernador Henry McMaster declaró el estado de emergencia con el objetivo de agilizar la coordinación entre agencias estatales y federales. McMaster pidió a la población que evite las rutas afectadas y que siga las actualizaciones meteorológicas y las indicaciones de protección civil para minimizar los riesgos asociados con el temporal.

La gobernadora de Virginia , Abigail Spanberger, alertó sobre la posibilidad de cortes de energía significativos y prolongados, tanto durante como después de la tormenta. Spanberger explicó que la combinación de vientos fuertes, hielo y temperaturas bajo cero incrementa la probabilidad de daños en la red eléctrica y complicaciones en la restauración del servicio, por lo que instó a los habitantes a realizar preparativos inmediatos y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

En Texas , el gobernador Greg Abbott informó sobre la activación de recursos estatales y la coordinación con compañías eléctricas y equipos de rescate para responder a la acumulación de hielo y las bajas temperaturas. También insistió en que los ciudadanos deben extremar precauciones, especialmente al utilizar generadores o fuentes alternativas de calor, para evitar accidentes y garantizar la seguridad en los hogares.

Otros gobernadores, como Sarah Huckabee Sanders en Arkansas , Kay Ivey en Alabama , Tate Reeves en Mississippi , Josh Stein en Carolina del Norte , Jeff Landry en Luisiana , Mike Kehoe en Misuri , Laura Kelly en Kansas , Matt Meyer en Delaware , Mike DeWine en Ohio , Josh Shapiro en Pensilvania y Bill Lee en Tennessee , también declararon el estado de emergencia en sus jurisdicciones. En todos los casos, las autoridades enfatizaron la importancia de evitar desplazamientos, abastecerse de suministros básicos, seguir las recomendaciones oficiales y prepararse para posibles cortes de energía y servicios esenciales.

En Washington D.C., la alcaldesa Muriel Bowser decretó el estado de emergencia local, habilitó refugios para personas en situación de vulnerabilidad y pidió a los residentes que sigan las instrucciones de las autoridades y eviten traslados innecesarios, especialmente durante las horas de mayor riesgo por frío y acumulación de nieve.

Las declaraciones institucionales de los gobernadores y autoridades locales reflejan la magnitud del temporal y la prioridad de garantizar la seguridad de la población, la continuidad de los servicios críticos y la coordinación eficaz de los equipos de respuesta ante emergencias.

¿Cuáles son las consecuencias previstas para el transporte y los servicios?

La tormenta afecta desde aeropuertos hasta vías terrestres y redes eléctricas. Según CBS News, se han cancelado más de 11.000 vuelos en terminales como Dallas-Fort Worth, Nashville y Charlotte. Las autoridades de aviación y transporte advierten que las demoras podrían extenderse durante todo el fin de semana por la acumulación de nieve y la imposibilidad de operar de manera segura.

Las compañías eléctricas anticipan dificultades para restablecer el servicio en zonas afectadas por hielo y caída de árboles, lo que puede dejar a comunidades enteras sin energía. El gobernador Abbott advirtió que “la acumulación de hielo complica las tareas de reparación y puede prolongar los cortes de energía más allá de la tormenta”, según el comunicado estatal de Texas.

Las empresas de transporte público en el noreste han reducido frecuencias y suspendido rutas por la acumulación de nieve en vías férreas y calles. En Nueva York y Nueva Jersey se han impuesto restricciones a la circulación y se han suspendido actividades públicas no esenciales para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Gobernadores de estados como Nueva York, Texas y Virginia llaman a abastecerse de productos básicos y evitar desplazamientos ante la tormenta. (REUTERS/Lindsay DeDario)

¿Cuál es la previsión para los próximos días?

Las proyecciones meteorológicas del NWS indican que la tormenta persistirá hasta el lunes, con nevadas y lluvias heladas que pueden extenderse hacia el noroeste. Se esperan acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros de nieve en áreas de Nueva York y vientos de hasta 56 kilómetros por hora. En Chicago, se prevén temperaturas bajo cero y condiciones de sensación térmica aún más bajas.

Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevos eventos de clima extremo en regiones ya afectadas. Se recomienda consultar actualizaciones periódicas sobre las condiciones meteorológicas y acatar las órdenes de evacuación o restricción de movimientos si son emitidas por los organismos de seguridad.

¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades?

El Servicio Meteorológico Nacional y las oficinas de emergencia estatales han publicado una serie de recomendaciones para minimizar riesgos y facilitar la respuesta a la emergencia. Entre ellas se encuentran:

Almacenar agua, alimentos no perecederos y medicamentos para al menos 72 horas.

Disponer de linternas, baterías y cargadores para dispositivos móviles.

Preparar fuentes alternativas de calefacción o abrigo y evitar el uso de generadores en espacios cerrados.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y no circular por rutas bloqueadas o bajo alerta.

Prestar atención a anuncios de refugios temporales y servicios de emergencia en caso de interrupciones prolongadas de energía.

En Virginia Occidental, el gobernador Morrisey enfatizó la importancia de la cooperación entre agencias y pidió a la población acatar todas las instrucciones para garantizar la seguridad. En Georgia, el gobernador Kemp movilizó a la Guardia Nacional para asistir en el despeje de carreteras y la entrega de insumos a comunidades aisladas.

Las autoridades priorizan proteger a personas vulnerables, mantener la continuidad de servicios críticos y coordinar la reparación de infraestructuras. (REUTERS/Ken McGagh)

¿Qué impacto puede tener la tormenta en la vida diaria de los habitantes?

El impacto se observa en la suspensión de clases, el cierre de oficinas públicas y la interrupción de servicios en sectores urbanos y rurales. Las autoridades advierten sobre la posibilidad de que los cortes de energía duren varios días en las zonas más afectadas, lo que puede dificultar el acceso a calefacción, agua potable y servicios médicos.

La interrupción del transporte aéreo y terrestre afecta tanto a la movilidad cotidiana como a los servicios logísticos y de abastecimiento. Las cadenas de supermercados y farmacias han reportado alta demanda de productos básicos, mientras que los refugios temporales han recibido a cientos de personas en situación de vulnerabilidad.

Las compañías eléctricas y de transporte público informan que las labores de restauración pueden prolongarse dependiendo de la evolución del temporal y el acceso a las áreas afectadas.

¿Cómo responde la infraestructura y qué se puede esperar?

De acuerdo con AP News, el despliegue de recursos estatales y federales incluye la activación de la Guardia Nacional, la apertura de refugios y la movilización de equipos para el despeje de rutas y la reparación de líneas eléctricas. Las autoridades priorizan la atención a hospitales, centros de emergencia y zonas de alta vulnerabilidad.

La coordinación interinstitucional es clave para la entrega de suministros, la atención a personas en situación de riesgo y la restauración de los servicios básicos. Las proyecciones indican que la normalización podría demorar varios días en las regiones más impactadas, por lo que se insiste en la preparación y la paciencia de la población.