Ola de frío extremo en Estados Unidos: qué es el vórtice polar que afecta a más de 100 millones de personas

El país recibirá el impacto de una masa de aire ártico que provocará nevadas intensas y lluvias heladas en gran parte del territorio. Científicos evalúan el papel del calentamiento global en la frecuencia y magnitud de estos fenómenos

La nieve cae en una intersección en Lowville, Nueva York (AP Photo/Cara Anna)

Una tormenta invernal inusualmente brutal está a punto de azotar a más de 160 millones de estadounidenses a partir de este viernes, ya que un vórtice polar extendido envía una devastadora ráfaga de aire ártico, trayendo intensas nevadas y lluvias heladas.

Se pronostica que la tormenta invernal Fern envolverá un área que cubre más de la mitad de la longitud de los Estados Unidos continentales, desde Texas y la región de las Grandes Llanuras hasta los estados del Atlántico medio y el noreste.

Una persona quita la nieve en Evanston (AP Photo/Nam Y. Huh)

Los científicos dicen que el aumento en la frecuencia de estas alteraciones del vórtice polar podría estar vinculado al cambio climático, aunque el debate aún no está resuelto y la variabilidad natural también juega un papel.

Las máquinas quitanieves recorren una calle durante el clima frío en Northbrook, Illinois (AP Photo/Nam Y. Huh)

¿Qué es el vórtice polar?

El vórtice polar es una gran región de aire frío y baja presión que circula en sentido antihorario muy por encima del Ártico, en la estratósfera, a unos 10 a 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra.

En un invierno típico, forma un sistema relativamente compacto y circular que ayuda a mantener el aire más frío confinado en las latitudes septentrionales.

Una máquina quitanieve trabaja en Lowville, Nueva York (AP Photo/Cara Anna)

“Normalmente, el vórtice gira alegremente y tiene poco efecto en nuestro clima, pero ocasionalmente se mueve o se estira hacia el sur sobre América del Norte, trayendo consigo una oleada de frío”, dijo Jennifer Francis, científica principal del Centro de Investigación Climática Woodwell, a la agencia de noticias AFP.

El vórtice polar es una gran región de aire frío y baja presión que circula en sentido antihorario muy por encima del Ártico, en la estratósfera, a unos 10 a 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra (AP Photo/Nam Y. Huh)

¿Qué sucede cuando se estira?

A veces, grandes ondas atmosféricas que se forman más cerca del suelo pueden viajar hacia arriba y desestabilizar el vórtice polar.

En lugar de desintegrarse por completo —como ocurre durante dramáticos episodios de “calentamiento estratosférico súbito”—, el vórtice puede estirarse adoptando una forma más ovalada.

Piense en él como una banda elástica que está siendo estirada”, dijo Judah Cohen, científico de dinámica climática en el MIT.

Eso permite que el aire frío se expanda mucho más hacia el sur, como estamos viendo esta semana aquí en Estados Unidos”.

Jason Furtado, meteorólogo de la Universidad de Oklahoma cuya investigación se centra en la previsión a largo plazo, dijo que estos episodios de estiramiento no duran tanto como las rupturas completas, pero son significativos de todos modos, especialmente para América del Norte.

Varios vehículos transitan a lo largo de Lake Michigan Drive durante una advertencia de tormenta de nieve en el condado Ottawa, Michigan, el lunes 19 de enero de 2026 (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette vía AP)

¿Está vinculado al cambio climático?

Aquí es donde la ciencia se vuelve más debatida.

Existe un amplio consenso —reflejado en las evaluaciones del organismo científico climático de la ONU— de que el Ártico se está calentando mucho más rápido que el promedio global, a través de un proceso conocido como amplificación ártica, y que el cambio climático causado por el ser humano es la causa.

Cohen sostiene que este calentamiento desigual ayuda a amplificar grandes ondas atmosféricas sobre Eurasia, lo que a su vez hace que el vórtice polar se desborde con mayor frecuencia sobre América del Norte.

Los estudios sugieren que estas anomalías en el vórtice están ocurriendo más a menudo en un mundo en calentamiento, lo que favorece extremos invernales más frecuentes”, dijo Francis.

Furtado comentó que las observaciones de los últimos 20 años sí muestran un aumento en estos episodios, pero advirtió sobre la necesidad de ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones firmes que los vinculen directamente con el cambio climático causado por el ser humano.

“En mi opinión, es más difícil establecer esa conexión a largo plazo, simplemente porque creo que no tenemos suficientes datos”, completó.

(AFP)

