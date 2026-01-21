Trump dijo que no quiere usar la fuerza por Groenlandia, pero exigió negociaciones: “Sólo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”

Trump habló sobre Groenlandia en Davos: “Sólo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”

El presidente estadounidense Donald Trump descartó el miércoles el uso de la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia, pero pidió negociaciones “inmediatas” con Dinamarca sobre el territorio autónomo ártico, insistiendo en que su control es un “interés de seguridad nacional fundamental” para Estados Unidos.

“No quiero usar la fuerza para adquirir Groenlandia”, dijo Trump durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Sin embargo, añadió que si decidiera hacerlo, Estados Unidos sería “imparable”. “Nunca pedimos nada, y nunca obtuvimos nada, probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza y poder excesivos, donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré”, afirmó.

La Casa Blanca previamente no había descartado opciones militares para que Estados Unidos tome Groenlandia, lo que generó alarma entre los aliados europeos.

Trump defendió la importancia estratégica de Groenlandia, describiéndola como “un territorio vasto, casi completamente deshabitado y sin desarrollar, situado indefenso en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China”. Dijo que su importancia ha crecido con la mayor prominencia de los metales de tierras raras, aunque insistió: “Esa no es la razón por la que lo necesitamos, lo necesitamos por seguridad nacional estratégica y seguridad internacional”.

El presidente estadounidense criticó el gasto de seguridad de Dinamarca con la OTAN, argumentando que solo Estados Unidos podría proteger adecuadamente a Groenlandia. Pidió negociaciones “inmediatas” para discutir el control estadounidense del territorio, una propuesta que los funcionarios europeos han rechazado vehementemente.

Advertencias a Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. Trump descartó usar la fuerza para tomar Groenlandia pero exigió negociaciones inmediatas con Dinamarca. REUTERS/Denis Balibouse

Trump advirtió que Estados Unidos “recordará” si Europa no acepta su plan para tomar Groenlandia. “Queremos un pedazo de hielo para la protección mundial, y no lo darán. Nunca hemos pedido nada más”, dijo.

“Pueden decir que sí, y estaremos muy agradecidos, o pueden decir que no, y lo recordaremos”, añadió Trump. “Un Estados Unidos fuerte y seguro significa una OTAN fuerte, y esa es una razón por la que estoy trabajando todos los días para asegurar que nuestro ejército sea muy poderoso”.

Trump repitió una afirmación sin fundamento de que Estados Unidos devolvió Groenlandia a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial. “Ya lo teníamos como fideicomisario, pero respetuosamente lo devolvimos a Dinamarca no hace mucho”, dijo. Sin embargo, Estados Unidos nunca ha sido propietario del territorio autónomo, que ha sido parte del Reino de Dinamarca durante siglos bajo el derecho internacional. Si bien Estados Unidos estableció bases militares en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, esto no confirió ninguna propiedad real.

Trump recordó que “Dinamarca cayó ante Alemania después de seis horas de combate” durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Estados Unidos se vio obligado a enviar fuerzas para mantener el territorio de Groenlandia “a gran costo y gasto”.

“Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Sin nosotros, estarían hablando alemán y japonés quizás”, declaró Trump. “Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? ¿Qué tan desagradecidos son ellos ahora?”, cuestionó.

Tensiones con aliados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. Trump descartó el uso de la fuerza para tomar Groenlandia pero pidió negociaciones inmediatas. REUTERS/Jonathan Ernst

La llegada de Trump a Davos se produjo en medio de crecientes tensiones con aliados europeos. Ha amenazado con imponer aranceles a Dinamarca y otros siete aliados a menos que negocien la transferencia de Groenlandia. Trump dijo que los aranceles comenzarían en 10% el próximo mes y subirían a 25% en junio.

Antes del discurso de Trump, el primer ministro británico Keir Starmer dejó en claro que no cederá ante las amenazas. “Gran Bretaña no cederá en nuestros principios y valores sobre el futuro de Groenlandia bajo amenazas de aranceles”, dijo Starmer.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sin mencionar directamente a Trump, instó a los líderes a rechazar “la ley del más fuerte”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que si Trump avanza con los aranceles, la respuesta del bloque “será inquebrantable, unida y proporcional”.

Durante su discurso, Trump también prometió que Venezuela “ganará más dinero en seis meses que en 20 años” tras la caída de Nicolás Maduro, criticó las políticas de energía verde en Europa como “el mayor fraude de la historia”, y declaró que “la inflación ha sido derrotada” en Estados Unidos.

Trump expresó dudas sobre si la OTAN estaría allí para Estados Unidos si fuera necesario, a pesar de que el Artículo 5 de la OTAN solo se ha invocado una vez, en defensa de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Más de 60 jefes de Estado asisten al foro en Davos. La llegada de Trump se retrasó después de que un problema eléctrico menor a bordo del Air Force One obligara a regresar a Washington para cambiar de avión.

