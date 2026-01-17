Estados Unidos advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo por actividad militar en varias zonas del continente americano

Personal trabajando en un avión de transporte militar estadounidense C-130 Hércules estacionado en la pista de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una advertencia sobre la presencia de actividad militar en el espacio aéreo de diversas regiones, principalmente en zonas cercanas a México y varios países de América Central y Sudamérica. El aviso, que estará vigente durante 60 días a partir del 16 de enero de 2026, insta a los operadores aéreos estadounidenses a tomar precauciones extremas ante posibles “situaciones peligrosas”, que podrían también afectar los sistemas de navegación por satélite.

La FAA detalló que las zonas afectadas comprenden regiones de información de vuelo sobre el golfo de California en México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y Mazatlán, así como porciones del espacio aéreo en el Pacífico oriental. Un portavoz de la agencia subrayó que los riesgos afectan a las aeronaves en todas las altitudes, tanto durante el sobrevuelo como en las fases de llegada y salida, debido a la posibilidad de interferencias del sistema de navegación global por satélite (GNSS) y la presencia de aeronaves militares que podrían operar sin notificación o con transpondedores desactivados.

La advertencia de la FAA se produce en un contexto de intensificación militar estadounidense en la región. El presidente Donald Trump anunció el 8 de enero su intención de “iniciar ataques terrestres” contra los cárteles narcotraficantes, después de haber ordenado operaciones previas contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que según sus declaraciones, comenzaron el 2 de septiembre y han dejado al menos 107 muertos. Trump afirmó en una entrevista con Fox News que estas acciones redujeron prácticamente a cero el tráfico de drogas por lanchas en la zona y explicó su propósito de “empezar a golpear en tierra”, al señalar que “los cárteles están controlando México”.

La gestión estadounidense en materia de seguridad ha incluido también la operación militar denominada ‘Resolución absoluta’, mediante la cual, el ejército estadounidense capturó el pasado 3 de enero en Caracas al entonces dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico y otros presuntos delitos. Tras la operación, Trump declaró que la lucha contra el narcotráfico fue la principal razón para la captura y traslado de Maduro y Flores a Estados Unidos.

Las acciones de Washington han generado reacciones en la región. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los esfuerzos de su gobierno en el combate al narcotráfico y, tras una conversación telefónica con Trump la semana pasada, reiteró la disposición de México a colaborar, al tiempo que subrayó la importancia de la soberanía nacional. Ambos países sostendrán una reunión bilateral de seguridad el 23 de enero, según anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos. Un comunicado oficial subrayó que el grupo interministerial de seguridad debe mantener acciones concretas para fortalecer la cooperación y lograr resultados significativos contra los cárteles.

Dos aviones F-35B del Cuerpo de Marines de EE. UU. sobrevuelan el antiguo aeropuerto de la Estación Naval Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico. REUTERS/Ricardo Arduengo

Otros países como Colombia también han mostrado inquietud ante la presión de Washington. El presidente Gustavo Petro, tras un año de tensiones diplomáticas con Trump, sostuvo una llamada en la que incluso propuso la posibilidad de ataques aéreos conjuntos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado “narcoterrorista” por Estados Unidos. El líder del ELN, Antonio García, respondió proponiendo una alianza de guerrillas colombianas para enfrentar a Washington.

Estados Unidos comunicó al Congreso que considera estar en “conflicto armado” con los narcotraficantes, lo que ha generado críticas de algunos legisladores. No obstante, esta semana el Congreso no logró limitar los “poderes de guerra” del presidente respecto a Venezuela, debido a la oposición republicana en el Senado.

(Con información de AFP, Reuters, EFE y AP)