Estados Unidos

Las bajas temperaturas sorprenden a Chicago este fin de semana

Una alerta pone en guardia a quienes cultivan o cuidan instalaciones, ya que los pronósticos anuncian una noche especialmente fría alrededor del lago Michigan

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Nevadas - EEUU - 2024
El Servicio Meteorológico Nacional advierte temperaturas inusualmente bajas en el área de Chicago, con mínimas cercanas a los -3 °C durante la noche. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

Temperaturas inusualmente bajas afectan el área de Chicago, de acuerdo con un aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, que advierte mínimas cercanas a los -3 °C a -1 °C (a mediados y finales de los 20 °F) durante la noche en zonas apartadas del lago Michigan.

El organismo alertó que las bajas temperaturas podrían causar daños en plantas sensibles y afectar tuberías sin protección. El domingo se esperan máximas en torno a los 10–12 °C (los 50 °F), según el equipo meteorológico de NBC 5, filial local de NBC. En ese periodo, se prevén ráfagas de viento y lluvias ligeras entre las 11:00 y las 14:00.

Calle de Chicago bajo nevada ligera con nieve en suelo y vehículos transitando. Personas con abrigos caminan por la acera. Rascacielos de la ciudad visibles al fondo.
El descenso térmico afecta principalmente a zonas cercanas al lago Michigan y representa un riesgo para plantas sensibles y tuberías sin protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico descarta un impacto significativo sobre las inundaciones que afectan a la región. Hacia el final de la tarde disminuirán los chubascos y vientos, y el cielo comenzará a despejarse, de acuerdo con el mismo equipo meteorológico.

El lunes continuará el régimen de temperaturas bajas, aunque para el martes se anticipa una mejoría con máximas cercanas a los 21 °C (los 70 °F) impulsadas por vientos del sur.

Vista invernal de un río cubierto de hielo y nieve en Chicago, con personas caminando por un sendero nevado y edificios altos al fondo bajo una nevada.
El pronóstico para el domingo señala temperaturas máximas en torno a los 10–12 °C, acompañadas de ráfagas de viento y lluvias ligeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ascenso de temperaturas y nuevo frente lluvioso

La tendencia cálida persistirá varios días, y se proyectan valores próximos a los 27 °C (80 °F) para el jueves. Para el viernes regresaría la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas, escenario que también se contempla para el próximo fin de semana, según las proyecciones difundidas por Telemundo Chicago, medio local.

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