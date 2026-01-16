Un estado de EEUU enfrenta brote mortal por intoxicación con hongos venenosos

El brote de intoxicación por hongos venenosos en California suma 35 casos confirmados y tres muertes en el estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas semanas, California enfrenta un brote de intoxicación por hongos venenosos que ha causado tres muertes y más de 30 personas hospitalizadas, informó el Departamento de Salud Pública de California (CDPH). El fenómeno, que afecta principalmente a recolectores y consumidores de hongos silvestres, se atribuye a la proliferación de especies tóxicas tras un periodo inusual de lluvias y temperaturas suaves en el norte del estado.

Según datos oficiales del CDPH, entre el 18 de noviembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 se documentaron 35 casos de intoxicación vinculados al consumo de hongos silvestres, superando ampliamente el promedio histórico anual de menos de cinco incidentes. La agencia estatal reportó además tres trasplantes de hígado realizados a pacientes en estado crítico. Las cifras y la gravedad del brote fueron confirmadas por el sistema California Poison Control System (CPCS) y reproducidas por medios como ABC News y The New York Times.

El contexto climático ha sido determinante en el aumento de casos. De acuerdo con el CDPH, las lluvias tempranas y el clima templado favorecieron la proliferación de hongos peligrosos en áreas silvestres de la región norte, especialmente las especies conocidas como “death cap” (Amanita phalloides) y “Western destroying angel”. Estos organismos contienen toxinas que pueden provocar insuficiencia hepática y renal en pocas horas, según el informe oficial publicado por la agencia estatal.

¿Dónde se han registrado los principales casos de intoxicación?

La distribución de los casos abarca principalmente los condados de Alameda, Contra Costa, Monterey, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz y Sonoma, según el CDPH. En estos territorios, las autoridades sanitarias han emitido alertas y reforzado la vigilancia en puntos de venta y mercados de productores.

ABC News detalló que el último fallecimiento se produjo en Sonoma, al norte de San Francisco, donde un residente consumió hongos recolectados en la naturaleza. Las autoridades locales advirtieron que la proliferación de especies venenosas en zonas rurales y urbanas representa un riesgo para niños, adultos y mascotas. El informe del CDPH precisó que la mayoría de los casos graves requirieron hospitalización inmediata y atención especializada.

El brote de intoxicaciones por hongos supera con 35 casos el promedio anual estatal, que normalmente no registra más de cinco incidentes por año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué especies de hongos están implicadas y por qué son peligrosas?

El brote se atribuye principalmente a la presencia de la especie Amanita phalloides, reconocida por su alta toxicidad y su capacidad para confundirse con hongos comestibles. Esta variedad, conocida popularmente como “death cap”, contiene amatoxinas que afectan el hígado y los riñones. La Western destroying angel es otra especie identificada en el brote, con efectos igualmente severos en la salud.

Según el CDPH, la Amanita phalloides suele crecer en la base de robles y su aspecto puede llevar a error incluso a recolectores experimentados. “Algunas variedades peligrosas se parecen mucho a hongos comestibles, incluso para recolectores experimentados”, advirtió Michael Stacey, funcionario interino de salud del condado de Sonoma, en declaraciones recogidas por ABC News. El organismo estatal subraya que la identificación visual no es suficiente para garantizar la seguridad del consumo.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación y en cuánto tiempo aparecen?

El CDPH informa que los síntomas iniciales de intoxicación se presentan entre seis y 24 horas después de la ingestión. Los afectados suelen experimentar náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Algunos pacientes presentan una aparente mejoría, pero la toxina sigue dañando órganos vitales, principalmente el hígado. La progresión puede derivar en insuficiencia hepática y la necesidad de trasplante, como se reportó en tres de los casos documentados, uno de ellos un menor de edad, según datos oficiales citados por ABC News.

De acuerdo con el CPCS, la gravedad del cuadro varía según la cantidad y el tipo de hongo ingerido, así como el estado de salud previo del paciente. Los síntomas gastrointestinales pueden desaparecer en un día, pero el daño hepático se manifiesta días después, lo que dificulta el tratamiento temprano y aumenta el riesgo de complicaciones severas.

Las hospitalizaciones y trasplantes de hígado aumentaron ante la gravedad de la intoxicación por consumo de hongos silvestres en condados como Alameda, Sonoma y San Mateo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomienda el Departamento de Salud Pública de California?

Las autoridades estatales han reforzado las advertencias sobre el consumo de hongos silvestres. El CDPH recomienda evitar cualquier recolección sin identificación experta y limitar la ingesta a productos adquiridos en supermercados y comercios regulados. El organismo advierte que la cocción, el hervido, el congelado ni el secado eliminan las toxinas presentes en las especies venenosas.

“El consumo de hongos recolectados en la naturaleza sin identificación experta puede ser riesgoso”, señaló Michael Stacey en el comunicado del condado de Sonoma, reproducido por The New York Times. El CDPH también recomienda extremar la vigilancia sobre niños y mascotas en áreas donde se detecta el crecimiento de hongos, ya que la mayoría de los casos pediátricos ocurre en menores de seis años.

Entre las recomendaciones oficiales destacan:

No recolectar hongos silvestres para consumo sin la asesoría de un experto certificado.

Adquirir hongos únicamente en establecimientos regulados.

Evitar la compra de hongos en mercados informales o de vendedores ambulantes.

Supervisar a los niños y mascotas en parques y jardines donde crecen hongos.

Consultar de inmediato a un centro de salud ante cualquier síntoma tras el consumo de hongos.

¿Cómo se compara este brote con años anteriores y cuál es su magnitud?

En un año típico, el CDPH documenta menos de cinco casos de intoxicación por hongos venenosos en todo el estado. El brote actual, con 35 afectados, tres muertes y tres trasplantes de hígado, representa el episodio más severo registrado en California, según datos oficiales reproducidos por ABC News y The New York Times. La magnitud del problema llevó a la agencia estatal a emitir una alerta el 5 de diciembre, tras el incremento repentino de consultas y hospitalizaciones.

El fenómeno local registra un impacto que supera el promedio nacional, ya que, según la revista científica Mycologia, en 2018 se estimaron alrededor de 7.400 exposiciones a hongos tóxicos en Estados Unidos, aunque la cifra varía dependiendo del monitoreo y la notificación de incidentes.

Las autoridades intensifican las campañas de prevención y vigilancia en parques, senderos y mercados ante el aumento de hongos venenosos en áreas rurales y urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas adicionales implementaron las autoridades?

El CDPH intensificó las campañas de información pública en medios de comunicación, redes sociales y centros de salud. El objetivo es alertar sobre los riesgos del consumo de hongos silvestres y recordar los síntomas de intoxicación para facilitar la atención médica temprana. Las autoridades locales colaboran con el CPCS para monitorear nuevos casos y actualizar los protocolos de respuesta ante intoxicaciones masivas.

En el ámbito local, los departamentos de salud de los condados afectados han desplegado avisos en parques, senderos y mercados, advirtiendo sobre la presencia de especies tóxicas. La coordinación con hospitales y clínicas ha permitido agilizar la detección y el tratamiento de los casos, evitando un mayor número de desenlaces fatales.

Qué deben saber consumidores y recolectores ante la alerta por hongos venenosos

El impacto del brote en California se refleja en la respuesta institucional y en la atención médica proporcionada a los afectados. Las autoridades mantienen la recomendación de evitar cualquier recolección silvestre mientras persistan condiciones favorables para la aparición de hongos tóxicos. El CDPH recuerda que la identificación experta es imprescindible y que el riesgo de confusión es alto incluso para especialistas.

El brote ha tenido repercusiones en la política sanitaria del estado, con un refuerzo de la vigilancia en mercados y puntos de venta. Las campañas de prevención continuarán activas hasta que los riesgos disminuyan y se restablezca un nivel de alerta bajo, según informaron las autoridades en los comunicados oficiales.