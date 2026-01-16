Donald Trump aseguró que quedó “muy impresionado” con María Corina Machado

Donald Trump. REUTERS/Nathan Howard

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes su intención de mantener comunicación regular con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien visitó la Casa Blanca el jueves. El mandatario estadounidense calificó a Machado como una mujer “que respeta mucho” y relató detalles del encuentro, destacando el gesto de la política venezolana de entregarle su medalla del Premio Nobel.

“Ayer tuve una reunión estupenda con una persona a la que respeto mucho, y ella, obviamente, también me respeta a mí y a nuestro país, y me regaló su Premio Nobel. Nunca la había conocido antes, y quedé muy impresionado. Es una gran mujer”, declaró Trump a la prensa estadounidense al abandonar la Casa Blanca.

Trump relató que la líder opositora le entregó la medalla como muestra de “gratitud”, calificando el acto como un “gesto muy amable”. Según el presidente, Machado le expresó: “Usted ha puesto fin a ocho guerras, y nadie en la historia merece este premio más que usted”. El mandatario añadió que consideró el gesto “muy bonito” y anticipó que mantendrán futuras conversaciones.

La reunión entre Trump y Machado se produjo tras la operación militar estadounidense en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Ambas figuras compartieron un almuerzo en la Casa Blanca, siendo este su primer encuentro personal.

Hasta la fecha, la Administración estadounidense ha mantenido a Machado fuera del proceso de transición política en Venezuela, argumentando que carece de los apoyos necesarios para asumir el poder. En cambio, Washington ha optado por colaborar con el gobierno de Delcy Rodríguez, que, según Trump, opera bajo la supervisión directa de Estados Unidos y ha cumplido con “todas sus exigencias”.

Machado: “Estamos dando los pasos para una transición verdadera”

Maria Corina Machado. REUTERS/Tyrone Siu

La líder opositora María Corina Machado expresó su confianza en que los restos de lo que denominó un “régimen criminal” serán finalmente desmantelados en Venezuela, planteando la posibilidad de una transición ordenada hacia elecciones libres en el país sudamericano. Las declaraciones de Machado ocurrieron el viernes en una conferencia de prensa en la Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador afín al Gobierno estadounidense.

Durante su intervención, Machado subrayó que el proceso de transición comprende varias etapas y que actualmente “el régimen tiene que desmantelarse”. Entre las prioridades inmediatas, destacó la necesidad de desactivar la estructura de terror de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Casa Militar, organismos a los que señaló como responsables de crímenes de lesa humanidad. Sostuvo que solo tras el cumplimiento de este objetivo será posible avanzar hacia la reinstitucionalización del país y la realización de elecciones libres y justas para gobernadores, alcaldes y la Asamblea Nacional.

Machado también enfatizó que una verdadera transición exige la liberación de prisioneros políticos y el cese de la represión, aseverando que “no podemos hablar de transición mientras siga habiendo represión”. Consideró que el proceso es irreversible, aunque reconoció la complejidad y la posibilidad de que surjan fases no previstas en la ruta hacia el desmantelamiento de una estructura de poder que se ha mantenido durante 25 años.

María Corina Machado le regaló el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Consultada sobre las prioridades de la administración estadounidense, Machado abordó las críticas acerca del supuesto enfoque de Trump en asegurar el acceso a las reservas petroleras de Venezuela, en detrimento de la restauración de la democracia. Defendió que bajo gobiernos anteriores, los recursos venezolanos fueron “regalados” a países como Rusia, Irán y China, y que milicias armadas como Hezbollah o Hamas operaron en el territorio nacional. “No me vengan a decir quién se está agarrando el petróleo en este momento”, afirmó.

Respecto al papel de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Machado la responsabilizó directamente de la represión en Venezuela y de evitar sanciones estadounidenses para continuar realizando transacciones financieras con países adversarios a Estados Unidos. Aseguró que tanto la justicia estadounidense como la internacional cuentan con información suficiente para actuar en consecuencia, remarcando que los centros de tortura han estado bajo la dirección de Rodríguez.

La visita de Machado a Estados Unidos coincidió con la llegada a Caracas del director de la CIA, John Ratcliffe, quien se reunió con Rodríguez en lo que representó el contacto de más alto nivel entre Washington y la nueva administración venezolana desde la salida de Maduro. Este episodio refleja la competencia entre distintos sectores por obtener el respaldo del Gobierno de Trump.

Durante su estancia en Washington DC, Machado anunció que mantendría “varias reuniones” en la capital estadounidense y otras ciudades, y reiteró su promesa de regresar a Venezuela “lo antes posible”, junto a los venezolanos en la diáspora que deseen acompañarla.

