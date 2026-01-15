Una reconocida cadena de tiendas minoristas cerrará 14 sucursales en Estados Unidos

Macy’s anuncia el cierre de 14 tiendas en 11 estados de EE.UU. durante el primer trimestre de 2026 como parte del plan 'Bold New Chapter'. (Europa Press)

La cadena estadounidense de tiendas departamentales Macy’s anunció el cierre de 14 sucursales en distintas ciudades de Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026, como parte de una estrategia de reestructuración que busca optimizar su rentabilidad y fortalecer su presencia en el sector minorista. La medida afecta a miles de empleados y clientes en las regiones donde operan las tiendas seleccionadas, en un contexto marcado por la transformación del consumo y la competencia creciente en el sector. El anuncio fue realizado por la empresa y confirmado por varios medios estadounidenses, incluidas Fox Business, USA Today y Forbes, tras la publicación de un comunicado oficial en el que se detallan los puntos principales de la decisión.

De acuerdo con lo informado por Macy’s Inc., la decisión se enmarca en el plan “Bold New Chapter”, el cual contempla el cierre de aproximadamente 150 tiendas consideradas de bajo rendimiento antes de finalizar 2026. El grupo precisó que las sucursales afectadas por esta nueva ronda de cierres se localizan en los estados de California, Georgia, Maryland, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas y Washington. Según el propio comunicado de Macy’s, así como reportes de USA Today y Forbes, la empresa busca enfocar sus inversiones en tiendas consideradas estratégicas y en el fortalecimiento de sus canales digitales.

El cierre de tiendas es una respuesta directa a los desafíos que enfrenta el sector minorista en Estados Unidos, donde la transición hacia las compras en línea y la presión de competidores como Walmart y Amazon han generado una caída en las ventas tradicionales. Desde 2024, Macy’s ha implementado una serie de medidas para reducir costos y mejorar la experiencia del consumidor en sus tiendas físicas, incluyendo la modernización de establecimientos seleccionados y la apuesta por marcas de lujo y belleza a través de Bloomingdale’s y Bluemercury.

¿Cuáles son las tiendas de Macy’s que cerrarán en 2026?

Según el comunicado publicado en la sala de prensa de Macy’s, Inc. y la cobertura de Fox Business, las 14 tiendas que cerrarán durante el primer trimestre de 2026 se encuentran en las siguientes ubicaciones:

California: Grossmont Center (La Mesa) y West Valley Mall (Tracy)

Georgia: Northlake Mall (Atlanta)

Maryland: Marley Station (Glen Burnie)

Michigan: Rivertown Crossings (Grandville)

Minnesota: Crossroads Center (Saint Cloud)

New Hampshire: Fox Run (Newington)

Nueva Jersey: Livingston Mall (Livingston) e Interstate Shopping Center (Ramsey)

Nueva York: Boulevard Mall (Amherst)

Carolina del Norte: Triangle Town Center (Raleigh)

Pensilvania: Galleria at Pittsburgh Mills (Tarentum)

Texas: La Palmera (Corpus Christi)

Washington: Budget House Clearance (Tukwila)

Esta información fue confirmada por USA Today, que citó una declaración oficial de la compañía: “Macy’s, Inc. continúa ejecutando su estrategia Bold New Chapter, realizando ajustes específicos a su red de tiendas para servir mejor a los clientes y apoyar el crecimiento a largo plazo”.

La estrategia 'Bold New Chapter' de Macy’s incluye el cierre de hasta 150 tiendas de bajo rendimiento y la inversión en 350 sucursales estratégicas antes de 2026. (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)

¿Qué implica la estrategia “Bold New Chapter” para Macy’s?

La estrategia “Bold New Chapter”, anunciada en 2024 por el entonces presidente y ahora CEO Tony Spring, apunta a cerrar hasta 150 tiendas consideradas de bajo rendimiento para finales de 2026, mientras se invierte en fortalecer unas 350 tiendas “clave” y en el desarrollo de la infraestructura digital de la compañía. Según un reporte de Forbes, este plan incluye la modernización de 125 establecimientos seleccionados, denominados “Reimagine stores”, que funcionan como modelos de transformación dentro de la compañía.

De acuerdo con el comunicado oficial de Macy’s, Inc., el cierre de tiendas permite a la empresa concentrar recursos en mejorar el surtido de productos, la experiencia de compra y la eficiencia operativa en los establecimientos seleccionados para permanecer abiertos. Los resultados recientes muestran que las tiendas “Reimagine” han experimentado un incremento en ventas del 2,7% interanual durante el tercer trimestre fiscal de 2025, un desempeño que la compañía atribuye a inversiones en diseño, merchandising y atención al cliente, según declaraciones recogidas por Fox Business.

Tony Spring afirmó en una carta a los empleados consultada por Forbes: “En la ejecución de nuestra estrategia, continuamos revisando nuestro portafolio y tomando decisiones cuidadosas sobre dónde y cómo invertir, incluyendo el cierre de tiendas poco productivas y la simplificación de operaciones”.

¿Cuál es el contexto de la industria minorista en Estados Unidos?

El sector de tiendas departamentales en Estados Unidos enfrenta desde hace varios años un proceso de transformación derivado del auge del comercio electrónico y el cambio en los hábitos de consumo. Según datos de la Asociación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés), las ventas en línea han crecido de manera sostenida, mientras que las ventas en tiendas físicas han registrado caídas en varias cadenas tradicionales.

Macy’s ha visto disminuir sus ventas comparables en los últimos años, con una baja del 3,3% en 2022 y del 6,6% en 2023, según cifras revisadas por Forbes. Para contrarrestar esta tendencia, la empresa ha priorizado la inversión en tecnología, la actualización del inventario y el lanzamiento de nuevos formatos de tienda, así como la expansión de marcas de lujo y belleza a través de Bloomingdale’s y Bluemercury.

La compañía informó que tras el cierre de las 14 tiendas programadas para 2026, habrá completado cerca del 80% del objetivo de 150 cierres planteado en la estrategia “Bold New Chapter”. Paralelamente, Macy’s planea abrir 15 nuevas tiendas Bloomingdale’s y 30 nuevas sucursales Bluemercury en los próximos años, de acuerdo con los anuncios recogidos por USA Today.

Las ubicaciones afectadas por el cierre de Macy’s abarcan ciudades de estados como California, Georgia, Nueva York, Texas y Washington, según fuentes oficiales y medios estadounidenses. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cómo afecta esto a empleados, clientes y comunidades locales?

El cierre de tiendas impacta a miles de empleados, quienes recibirán apoyo mediante programas de recolocación laboral, indemnizaciones y, en algunos casos, opciones de traslado a otras sucursales, según lo informado por Macy’s, Inc. en su documento oficial. El grupo enfatizó que la decisión busca asegurar la viabilidad de la empresa en el largo plazo, manteniendo la mayor cantidad posible de empleos y servicios a clientes en las zonas donde se concentran las tiendas estratégicas.

En cuanto a los clientes, la empresa comunicó que los servicios en línea y las tiendas “clave” seguirán operando con normalidad, y que las inversiones en tiendas “Reimagine” han permitido mejoras en surtido, atención y experiencia de compra. Las ventas totales de Macy’s durante diciembre de 2025 alcanzaron el nivel más alto en más de tres años, según el último reporte trimestral citado por Fox Business, lo que respalda la continuidad de la estrategia de transformación.

¿Qué se puede esperar tras la reestructuración de Macy’s?

La compañía anticipa que, tras la conclusión de los cierres programados, podrá concentrar recursos en fortalecer su red de tiendas estratégicas y potenciar su oferta digital. El CEO Tony Spring resaltó, según Forbes, que el enfoque se mantiene en “fortalecer las tiendas, simplificar las operaciones e invertir en experiencias que importan a los clientes”.

Las autoridades locales de las ciudades afectadas no se han pronunciado oficialmente sobre el cierre de las tiendas, mientras que la compañía reiteró su compromiso de trabajar con empleados y comunidades durante el proceso de transición. La sala de prensa de Macy’s, Inc. ofrece información actualizada sobre el avance del plan de reestructuración y las próximas fases del proyecto.