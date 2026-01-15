Un brote de salmonella en EEUU afecta al menos a 45 personas por un suplemento dietético en polvo

El brote de salmonella en Estados Unidos se vincula al consumo del suplemento en polvo Live it Up Super Greens, según confirmaron la FDA y los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 45 personas resultaron afectadas por salmonella en Estados Unidos tras consumir el suplemento dietético en polvo Super Greens de la marca Live it Up. El brote, confirmado por las autoridades sanitarias federales el 14 de enero, derivó en el retiro voluntario del producto por parte de la empresa fabricante. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) identificaron casos en 21 estados, con 12 hospitalizaciones y sin muertes reportadas, según informaron las agencias oficiales.

De acuerdo con la información facilitada por la FDA, la compañía Superfoods Inc. retiró los lotes involucrados tras detectar la contaminación. Los productos afectados corresponden a los sabores original y wild berry de Live it Up Super Greens, con fechas de caducidad entre agosto de 2026 y enero de 2028. La distribución del suplemento se realizó en todo el país, principalmente mediante plataformas digitales, como el sitio oficial de la marca, Amazon, eBay y Walmart, según datos suministrados por AP News.

El episodio se presenta en un contexto de recientes alertas alimentarias en Estados Unidos, en el que la trazabilidad y control de los suplementos dietéticos han sido objeto de atención institucional. Según la FDA, la salmonella representa un riesgo particular para niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, grupos a los que se dirigieron las recomendaciones oficiales.

¿Qué se sabe sobre el retiro del suplemento Super Greens por salmonella?

La FDA y los CDC informaron que la investigación epidemiológica permitió vincular los episodios de salmonella con el consumo de Live it Up Super Greens. Los lotes afectados corresponden a los sabores original y wild berry, con fechas de vencimiento entre agosto de 2026 y enero de 2028, de acuerdo con el comunicado oficial. La compañía Superfoods Inc. inició el retiro voluntario el 10 de enero, instando a los consumidores a abstenerse de utilizar el producto y a devolverlo o desecharlo.

La comercialización se realizó en todo el territorio estadounidense, sin restricciones geográficas, según AP News. El suplemento se distribuyó principalmente en línea, lo que, según la FDA, amplía el alcance del brote. Los estados con casos confirmados incluyen Alabama, Connecticut, Delaware, Iowa, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Washington y Wisconsin.

Al menos 45 personas de 21 estados resultaron afectadas por salmonella tras consumir el suplemento, con 12 hospitalizaciones y sin muertes reportadas. (U.S. Centers for Disease Control and Prevention)

¿Cuáles son los síntomas de la salmonella y quiénes corren mayor riesgo?

La salmonella puede causar síntomas como diarrea, fiebre y dolor abdominal, según la FDA. La mayoría de los afectados se recupera sin tratamiento específico en un periodo de hasta una semana, aunque pueden presentarse complicaciones en niños menores de cinco años, personas de más de 65 años y quienes tienen el sistema inmune comprometido.

De acuerdo con los CDC, “la salmonella puede causar enfermedades graves en poblaciones vulnerables y, en algunos casos, puede requerir hospitalización”. En el caso de este brote, se han registrado 12 hospitalizaciones y ninguna muerte. Las autoridades recomiendan consultar a un médico ante la aparición de síntomas tras consumir el producto.

Entre las recomendaciones emitidas, la FDA señaló la importancia de limpiar a fondo las superficies y utensilios que hayan estado en contacto con el suplemento retirado. “La contaminación cruzada puede producirse si no se siguen medidas de higiene adecuadas”, advirtió la agencia.

¿Cómo se comercializó y distribuyó el suplemento afectado?

De acuerdo con la información publicada por AP News, el suplemento en polvo de Live it Up Super Greens fue distribuido a nivel nacional, principalmente a través de tiendas en línea. Entre los canales de venta figuran el sitio web de la propia marca, Amazon, eBay y Walmart, lo que permitió que el producto llegara a varios estados.

La distribución digital incrementó el potencial de exposición, según la FDA, lo que llevó a la recomendación de revisar y eliminar el producto en todos los puntos de venta y consumo. Las autoridades estadounidenses también solicitaron a minoristas y distribuidores colaborar en el retiro efectivo de los lotes comprometidos.

La FDA y los CDC mantienen abierta la investigación para identificar el origen de la contaminación y determinar si existen más productos afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas adoptaron las autoridades y la empresa responsable?

Tras confirmar la relación entre el brote y el suplemento, la FDA y los CDC iniciaron una investigación de trazabilidad para identificar la fuente de la contaminación y determinar si existen otros productos afectados. La agencia federal informó: “Se está trabajando con socios estatales para analizar muestras de productos potencialmente relacionados con la enfermedad”.

La empresa Superfoods Inc. colaboró con las autoridades en el proceso de retiro y emitió un aviso a los consumidores en su sitio web, en el que recomienda no consumir el suplemento y seguir todas las indicaciones de los organismos federales. La investigación permanece abierta y no se descarta la posibilidad de que se identifiquen más productos contaminados, según las actualizaciones de la FDA.

AP News informó que los suplementos dietéticos de venta libre no requieren la misma aprobación previa que los medicamentos en Estados Unidos, aunque sí están sujetos a normativas de seguridad alimentaria. El caso de Live it Up Super Greens sigue a otros episodios de alertas alimentarias, como el retiro de ciertos quesos por listeria y productos cárnicos por E. coli.

¿Qué deben hacer los consumidores y cómo impacta la medida?

Las autoridades federales recomiendan no consumir los productos Live it Up Super Greens incluidos en el retiro y sugieren comunicarse con la empresa o consultar los canales oficiales de la FDA y los CDC ante cualquier duda. La investigación continúa y se actualizarán los datos a medida que se obtenga nueva información, según el último reporte institucional.

La FDA recordó que los síntomas de salmonella pueden aparecer entre seis horas y seis días después de la exposición. Se recomienda acudir al médico si, tras consumir el producto, se presentan diarrea persistente, fiebre alta o signos de deshidratación. “El seguimiento epidemiológico sigue en marcha y se informará sobre cualquier novedad relevante”, indicó la agencia.

La autoridad sanitaria recordó la importancia de verificar la procedencia y el estado de los suplementos dietéticos antes de consumirlos, y exhortó a distribuidores y minoristas a asegurar la retirada de los lotes afectados para evitar nuevos casos.