Estados Unidos

Varias personas resultaron heridas durante un tiroteo cerca de la Universidad de Iowa

La policía confirmó que las víctimas fueron trasladadsa hasta centro de salud para recibir atención. El hecho se registró en un área popular por su vida nocturna

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Varias personas resultaron heridas durante un tiroteo cerca de la Universidad de Iowa

Varias personas resultaron heridas en la madrugada de este domingo tras un tiroteo registrado cerca del campus de la Universidad de Iowa, según la policía. Las autoridades informaron que no se han producido detenciones hasta el momento.

La Universidad de Iowa emitió una alerta en la madrugada notificando disparos en las inmediaciones del campus, en un área popular por su vida nocturna, e informó sobre víctimas confirmadas sin precisar detalles sobre los afectados. En el mensaje se pidió a la población evitar la zona y “mantenerse vigilante”.

Vista nocturna del campus de la Universidad de Iowa con personas caminando y luces brillantes de edificios y farolas. Luces azules de emergencia visibles a distancia
La policía de Iowa City investiga el tiroteo cerca del campus universitario y mantiene activa la búsqueda de sospechosos tras el suceso.

El Departamento de Policía de Iowa comunicó que “varias víctimas han sido trasladadas a hospitales de la zona para ser atendidas por las heridas sufridas en el tiroteo”. La nota policial indicó que “no han habido arrestos”.

Videos del lugar mostraron a decenas de personas corriendo y buscando refugio. En algunas grabaciones también se observó una pelea entre varias personas en el sitio del suceso. La universidad confirmó el incidente y señaló que la policía de Iowa City investiga el caso.

Fotografía borrosa de un grupo de personas en un espacio interior, algunas en movimiento y una en el suelo en el primer plano
La alerta emitida por la Universidad de Iowa instó a la comunidad a evitar la zona afectada y extremar las precauciones ante la situación de peligro.

Los tiroteos son un drama frecuente en escuelas y universidades de Estados Unidos. El pasado mes de diciembre, un tiroteo se produjo en el campus de la Universidad de Brown, una institución de la Ivy League ubicada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos. Hasta el momento se reportan al menos dos muertos y ocho heridos de gravedad.

“Puedo confirmar que hay dos personas que han fallecido esta tarde y otras ocho en estado crítico”, declaró Brett Smiley, alcalde de Providence, en una rueda de prensa. Agregó que el tirador permanece prófugo: “Por el momento no lo tenemos bajo custodia”.

Fuerte despliegue policial tras un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown en Rhode Island

En una alerta de emergencia, la universidad informó sobre una situación con un tirador activo cerca del edificio Barus and Holley, indicando que tanto la Policía de Brown como la Policía de Providence acudieron al lugar.

La Policía de Providence comunicó a través de su cuenta oficial en X que “varias personas” habían recibido disparos en las inmediaciones de la Universidad de Brown y confirmó que la investigación permanecía en curso.

La Universidad de Brown instó a través de su comunicado a que las personas permanecieran en resguardo, solicitando que cerraran sus puertas, silenciaran sus teléfonos y se mantuvieran fuera de la vista hasta nuevo aviso.

Tiroteo en EEUU
Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad tras el tiroteo (AP Photo/Jen McDermott)

Erci Adams, alcalde de Nueva York, también utilizó sus redes sociales para expresarse sobre lo sucedido: “Rezo por todas las víctimas de este trágico ataque. La policía de Nueva York está coordinando con sus homólogos de Rhode Island”.

Y agregó: “En Nueva York estamos desplegando recursos adicionales en las universidades locales como medida de precaución, aunque por el momento no hay información que sugiera una conexión con nuestra ciudad”.

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