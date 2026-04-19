Una ciudad de Florida impulsa la revisión del plan de restauración en sus playas

El proyecto de restauración de dunas en Hollywood Beach enfrenta revisiones ante preocupaciones sobre la seguridad y el acceso peatonal (Broward ORG)

La ciudad de Hollywood (Florida), junto a su comisión, el alcalde y cientos de residentes, intensificó las discusiones en torno al proyecto de restauración de dunas en Hollywood Beach, resaltando preocupaciones centrales sobre la seguridad ciudadana, el acceso público a la playa y las implicaciones de una transformación ambiental que aspira a hacer frente a tormentas, huracanes y el ascenso del nivel del mar.

El plan, actualmente ejecutado en coordinación con el condado Broward y financiado en gran parte por recursos federales, enfrenta cuestionamientos que provocaron solicitudes para una revisión inmediata y posibles cambios estructurales, según informó Telemundo 51.

Durante la reunión celebrada el martes, los miembros de la comisión municipal de Hollywood presentaron públicamente fotografías que, de acuerdo con sus testimonios, detallan la presencia de equipos y estructuras en distintos puntos de la playa que podrían suponer “posibles riesgos de seguridad”.

Esta preocupación fue alimentada por la recepción de múltiples imágenes y denuncias por parte de los habitantes de la zona, quienes también advierten dificultades de acceso peatonal e incluso reportan al menos un caso en el que, durante una emergencia, no hubo entrada disponible al sector afectado.

Residentes denuncian restricciones de acceso público a la playa durante la ejecución del plan de recuperación de dunas en Hollywood Beach (AP Foto/Lynne Sladky)

Detalles del plan de restauración y fases de ejecución

De acuerdo con información oficial del condado Broward, la actual etapa del proyecto contempla la adición de 50.000 yardas cúbicas (45.700 metros cúbicos) de arena y la siembra de alrededor de 300.000 plantas nativas de duna con el objetivo de reforzar la estabilidad de la playa.

La obra, identificada como Segment III Dune Project y adjudicada a la empresa Dickerson Florida, cuenta con un financiamiento excepcional: la fase previa, completada en abril de 2024 por el U.S. Army Corps of Engineers a través del programa federal FCCE, fue íntegramente cubierta por fondos federales como parte de los trabajos de recuperación tras el paso del Huracán Irma.

Según el sitio oficial del condado, la siguiente fase —financiada localmente— incluye las áreas costeras de Dania Beach, Hollywood y Hallandale Beach, pero excluye explícitamente el tramo entre Cleveland St. y Harrison St., donde no se levantarán dunas bajo el alcance actual del plan.

Durante la movilización de equipos, que se espera se mantenga activa en varios puntos entre enero y abril, el acceso a la playa podría verse temporalmente restringido en zonas como Meade St. y Bougainvilla Ter. Solo estas áreas se verán afectadas por cierres temporales, mientras que los accesos circundantes permanecerán operativos para peatones, según detalló el condado Broward en su sitio oficial.

El plan de resiliencia costera en Hollywood Beach supera los USD 200 millones e incluye protección contra erosión, modernización urbana y acceso universal (Broward ORG)

Reacciones con demandas de la comisión municipal

El comisionado Adam Gruber, señalando la gravedad de los problemas documentados, reclamó: “Estas fotos son inaceptables. Nadie dice que así tenga que estar… solo pido que el condado venga y dialogue con nosotros”. De acuerdo con Telemundo 51, la postura de Gruber fue secundada por otros integrantes de la comisión, quienes exigieron revisar el diseño actual para evitar que la seguridad y el acceso público sigan viéndose comprometidos por la instalación de infraestructura temporal o permanente.

Por su parte, el alcalde Josh Levy defendió la necesidad de impulsar una pausa en la ejecución del proyecto y de abrir un periodo de revisión exhaustiva junto al condado. “Espero que hagan buenas cosas para la Tierra, pero también para la gente; que sea una combinación de todo”, manifestó.

Levy también advirtió que, si el condado rechaza volver a negociar la planificación, la ciudad podría liderar por cuenta propia un rediseño del plan vigente.

Alcance de la inversión y próximos pasos

La inversión comprometida en el enfoque integral de resiliencia costera supera los USD 200 millones, de acuerdo con una publicación de la ciudad de Hollywood en redes sociales.

El comunicado enfatiza que el objetivo va más allá de la construcción de dunas: pretende garantizar la protección frente a la erosión y el ascenso del mar, modernizar calles y espacios públicos y mantener el acceso universal a la playa y al internacionalmente conocido Broadwalk.

La siguiente fase del plan abarca áreas de Dania Beach, Hollywood y Hallandale Beach, exceptuando el tramo entre Cleveland St. y Harrison St.

Pese al alcance y ambición del plan maestro impulsado desde diferentes niveles de gobierno, la comisión de Hollywood acordó pedir una revaluación técnica y traer nuevamente el asunto a la agenda municipal en breve, como documentó Telemundo 51.

La resolución incluye la solicitud de suspender nuevas instalaciones de postes, reconsiderar los accesos y, si es necesario, detener temporalmente la construcción hasta alcanzar un nuevo consenso interinstitucional.