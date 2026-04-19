Estados Unidos

Una ciudad de Florida impulsa la revisión del plan de restauración en sus playas

El municipio de Hollywood elevó su demanda tras reportes de residentes y autoridades que mencionan riesgos derivados de equipos y obstáculos colocados en la franja costera

Guardar
Vista aérea de tres camiones de volteo y una excavadora amarillos en una playa de arena, con el mar con olas a la izquierda, una torre de salvavidas y palmeras a la derecha
El proyecto de restauración de dunas en Hollywood Beach enfrenta revisiones ante preocupaciones sobre la seguridad y el acceso peatonal (Broward ORG)

La ciudad de Hollywood (Florida), junto a su comisión, el alcalde y cientos de residentes, intensificó las discusiones en torno al proyecto de restauración de dunas en Hollywood Beach, resaltando preocupaciones centrales sobre la seguridad ciudadana, el acceso público a la playa y las implicaciones de una transformación ambiental que aspira a hacer frente a tormentas, huracanes y el ascenso del nivel del mar.

El plan, actualmente ejecutado en coordinación con el condado Broward y financiado en gran parte por recursos federales, enfrenta cuestionamientos que provocaron solicitudes para una revisión inmediata y posibles cambios estructurales, según informó Telemundo 51.

Durante la reunión celebrada el martes, los miembros de la comisión municipal de Hollywood presentaron públicamente fotografías que, de acuerdo con sus testimonios, detallan la presencia de equipos y estructuras en distintos puntos de la playa que podrían suponer “posibles riesgos de seguridad”.

Esta preocupación fue alimentada por la recepción de múltiples imágenes y denuncias por parte de los habitantes de la zona, quienes también advierten dificultades de acceso peatonal e incluso reportan al menos un caso en el que, durante una emergencia, no hubo entrada disponible al sector afectado.

Residentes denuncian restricciones de acceso público a la playa durante la ejecución del plan de recuperación de dunas en Hollywood Beach (AP Foto/Lynne Sladky)
Residentes denuncian restricciones de acceso público a la playa durante la ejecución del plan de recuperación de dunas en Hollywood Beach (AP Foto/Lynne Sladky)

Detalles del plan de restauración y fases de ejecución

De acuerdo con información oficial del condado Broward, la actual etapa del proyecto contempla la adición de 50.000 yardas cúbicas (45.700 metros cúbicos) de arena y la siembra de alrededor de 300.000 plantas nativas de duna con el objetivo de reforzar la estabilidad de la playa.

La obra, identificada como Segment III Dune Project y adjudicada a la empresa Dickerson Florida, cuenta con un financiamiento excepcional: la fase previa, completada en abril de 2024 por el U.S. Army Corps of Engineers a través del programa federal FCCE, fue íntegramente cubierta por fondos federales como parte de los trabajos de recuperación tras el paso del Huracán Irma.

Según el sitio oficial del condado, la siguiente fase —financiada localmente— incluye las áreas costeras de Dania Beach, Hollywood y Hallandale Beach, pero excluye explícitamente el tramo entre Cleveland St. y Harrison St., donde no se levantarán dunas bajo el alcance actual del plan.

Durante la movilización de equipos, que se espera se mantenga activa en varios puntos entre enero y abril, el acceso a la playa podría verse temporalmente restringido en zonas como Meade St. y Bougainvilla Ter. Solo estas áreas se verán afectadas por cierres temporales, mientras que los accesos circundantes permanecerán operativos para peatones, según detalló el condado Broward en su sitio oficial.

Dos excavadoras amarillas mueven arena en una playa con dunas. El mar con olas está a la izquierda y edificios altos se ven a lo lejos bajo un cielo al atardecer
El plan de resiliencia costera en Hollywood Beach supera los USD 200 millones e incluye protección contra erosión, modernización urbana y acceso universal (Broward ORG)

Reacciones con demandas de la comisión municipal

El comisionado Adam Gruber, señalando la gravedad de los problemas documentados, reclamó: “Estas fotos son inaceptables. Nadie dice que así tenga que estar… solo pido que el condado venga y dialogue con nosotros”. De acuerdo con Telemundo 51, la postura de Gruber fue secundada por otros integrantes de la comisión, quienes exigieron revisar el diseño actual para evitar que la seguridad y el acceso público sigan viéndose comprometidos por la instalación de infraestructura temporal o permanente.

Por su parte, el alcalde Josh Levy defendió la necesidad de impulsar una pausa en la ejecución del proyecto y de abrir un periodo de revisión exhaustiva junto al condado. “Espero que hagan buenas cosas para la Tierra, pero también para la gente; que sea una combinación de todo”, manifestó.

Levy también advirtió que, si el condado rechaza volver a negociar la planificación, la ciudad podría liderar por cuenta propia un rediseño del plan vigente.

Alcance de la inversión y próximos pasos

La inversión comprometida en el enfoque integral de resiliencia costera supera los USD 200 millones, de acuerdo con una publicación de la ciudad de Hollywood en redes sociales.

El comunicado enfatiza que el objetivo va más allá de la construcción de dunas: pretende garantizar la protección frente a la erosión y el ascenso del mar, modernizar calles y espacios públicos y mantener el acceso universal a la playa y al internacionalmente conocido Broadwalk.

Hollywood en Florida
La siguiente fase del plan abarca áreas de Dania Beach, Hollywood y Hallandale Beach, exceptuando el tramo entre Cleveland St. y Harrison St.

Pese al alcance y ambición del plan maestro impulsado desde diferentes niveles de gobierno, la comisión de Hollywood acordó pedir una revaluación técnica y traer nuevamente el asunto a la agenda municipal en breve, como documentó Telemundo 51.

La resolución incluye la solicitud de suspender nuevas instalaciones de postes, reconsiderar los accesos y, si es necesario, detener temporalmente la construcción hasta alcanzar un nuevo consenso interinstitucional.

Temas Relacionados

HollywoodFloridaRestauración costeraBrowardSeguridad PúblicaEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Un hallazgo bajo el agua esclarece la desaparición de una familia en Oregón tras casi 70 años

El avance de la genética forense permitió cerrar un misterio que perduró casi siete décadas en Estados Unidos

Un hallazgo bajo el agua esclarece la desaparición de una familia en Oregón tras casi 70 años

Cómo solicitar el número de Seguro Social por primera vez si eres inmigrante en Estados Unidos

La Administración del Seguro Social indica que obtener este identificador es un trámite personal y gratuito. Si bien resulta necesario para acceder a empleos formales, beneficios públicos y servicios bancarios, en ciertos casos no es obligatorio

Cómo solicitar el número de Seguro Social por primera vez si eres inmigrante en Estados Unidos

Estados Unidos mantiene niveles récord de nacimientos de hijos de inmigrantes indocumentados pese a nuevas restricciones

Aunque hubo cambios normativos, la dinámica migratoria conserva cifras elevadas y mantiene abierto el debate nacional en el país

Estados Unidos mantiene niveles récord de nacimientos de hijos de inmigrantes indocumentados pese a nuevas restricciones

Impactante video: un paracaidista chocó contra la pantalla gigante de un estadio en pleno show

En la previa de un partido de fútbol americano en Virginia Tech, un incidente inesperado obligó a retrasar el inicio del encuentro

Impactante video: un paracaidista chocó contra la pantalla gigante de un estadio en pleno show

Una momfluencer estadounidense confiesa que atropelló por accidente a su hijo

El incidente, ocurrido mientras la madre se preparaba para llevar a su hija a una actividad escolar, llevó a la hospitalización del niño, quien se recupera satisfactoriamente luego de recibir atención médica inmediata

Una momfluencer estadounidense confiesa que atropelló por accidente a su hijo

TECNO

Cómo saber qué versión de Android tiene el celular y cómo actualizarla paso a paso

Cómo saber qué versión de Android tiene el celular y cómo actualizarla paso a paso

Cómo invertir en criptomonedas paso a paso y cuál es su precio este 19 de abril

Nuevas víctimas de la escasez de hardware por la IA: ahora se venden cada vez menos placas base y CPU

La carga inalámbrica para autos eléctricos es una realidad: reportan una eficiencia del 95%

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Argentina

ENTRETENIMIENTO

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop

Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

Steve Harris aclara que “Burning Ambition” no es un documental oficial y revela su enfoque: “Es sobre Iron Maiden, no de Iron Maiden”

MUNDO

Trump dijo que EEUU destruirá las centrales eléctricas de Irán si fracasa el diálogo: “Es hora de que la máquina asesina llegue a su fin”

Trump dijo que EEUU destruirá las centrales eléctricas de Irán si fracasa el diálogo: “Es hora de que la máquina asesina llegue a su fin”

Pakistán desplegó un dispositivo de seguridad masivo ante una posible nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Irán endurece su posición ante el cierre de Ormuz: rechazó las condiciones de Trump y descartó entregar el uranio enriquecido

Una marea humana recibió al papa León XIV para una misa histórica en Angola: “Necesitamos justicia”

Zelensky criticó la prórroga del levantamiento de las sanciones al petróleo ruso: “Es dinero para la guerra”