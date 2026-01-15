Estados Unidos

Donald Trump advirtió que invocará la Ley de Insurrección en Minnesota si siguen los ataques contra el Servicio de Inmigración

La advertencia surge tras enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en Minéapolis, desencadenados por una protesta contra redadas migratorias y un incidente donde un agente de ICE hirió a una persona durante una marcha

Guardar
Un miembro de la comunidad
Un miembro de la comunidad que protesta intenta protegerse mientras agentes federales disparan munición y bolas de pimienta, mientras aumentan las tensiones después de que agentes federales de la ley se vieran involucrados en un tiroteo, una semana después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparara mortalmente a Renee Nicole Good, en Minneapolis, Minnesota, 14 de enero de 2026. REUTERS/Ryan Murphy

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si las autoridades demócratas de ese estado no ponen fin a los ataques de “agitadores profesionales” contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario insistió que así pondrá “fin rápidamente a la farsa que se está desarrollando en ese estado que alguna vez fue grande”.

Agentes federales detienen a una
Agentes federales detienen a una persona en una parada de autobús mientras realizan una redada de inmigración días después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos disparara fatalmente a Renee Nicole Good, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 14 de enero de 2026. REUTERS/Ryan Murphy/Foto de archivo

La amenaza del republicano de aplicar la medida, uno de los poderes de emergencia más contundentes y que autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense, se produce horas después de que un agente de ICE disparara contra una persona hiriéndola en la pierna en Minéapolis (Minnesota) durante una manifestación contra las redadas migratorias ordenadas por la Administración Trump.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, la persona herida habría utilizado una pala de nieve para atacar al agente, que disparó “para defenderse”.

Enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden escalaron en la noche de este miércoles en Minéapolis poco después del disparo. Agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra la multitud, según reportes de la cadena CNN.

Una persona de luto observa
Una persona de luto observa cómo flores y otras ofrendas cubren el suelo en un monumento improvisado para Renee Nicole Good, días después de que un agente de ICE le disparara fatalmente a Good, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 14 de enero de 2026. REUTERS/Tim Evans

El hecho sucedió en la misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renee Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

Tras la muerte de Good, el estado de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y Saint Paul demandaron a la Administración Trump para frenar las redadas y el despliegue masivo de agentes federales en esas ciudades.

Trump respondió acusando al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, de priorizar a “delincuentes e inmigrantes indocumentados” y de fomentar el caos.

El presidente norteamericano Donald Trump.
El presidente norteamericano Donald Trump.

El presidente estadounidense ya había amenazado con usar la Ley de Insurrección, -que no debe confundirse con una ley marcial- en respuesta a las protestas contra las campañas migratorias en las ciudades de Portland (Oregón) y Chicago (Illinois), el año pasado.

La última vez que se hizo uso de la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993) en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

ICELey de InsurrecciónMinnesotaDonald Trump

Últimas Noticias

Un brote de salmonella en EEUU afecta al menos a 45 personas por un suplemento dietético en polvo

Las autoridades federales confirmaron casos en más de 20 estados y reportaron hospitalizaciones tras el consumo de un producto nutricional comercializado a nivel nacional

Un brote de salmonella en

Retiran barras de chocolate vendidas en supermercados por posible contaminación con salmonella

La medida preventiva fue anunciada en coordinación con autoridades federales y afecta a un lote específico identificado por un código impreso en el empaque

Retiran barras de chocolate vendidas

EEUU comenzó oficialmente a vender petróleo venezolano: completó las primeras transacciones por 500 millones de dólares

Las ganancias provenientes de las operaciones se resguardan en bancos supervisados por autoridades estadounidenses y bajo jurisdicción qatarí, como parte de los términos estipulados por ambos países

EEUU comenzó oficialmente a vender

Suspensión de visas de inmigrantes de EE.UU. excluye a El Salvador y otros países de Centroamérica

La medida, que no incluye a turistas y estudiantes, restringirá indefinidamente el acceso a la residencia en Estados Unidos para ciudadanos de naciones latinoamericanas, africanas y asiáticas mientras se revisan criterios de seguridad y beneficios sociales

Suspensión de visas de inmigrantes

Al menos 171 casos de sarampión confirmados en nueve estados de EEUU en las primeras semanas del año

Las autoridades sanitarias atribuyen el repunte a la caída en la cobertura de inmunización infantil y refuerzan la vigilancia epidemiológica

Al menos 171 casos de
DEPORTES
Se sorteó el cuadro principal

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

La impactante cláusula de rescisión con la que Atlético de Madrid busca blindar a Giuliano Simeone

En medio de la polémica porque su rival “jugó a las escondidas”, el argentino Luciano Benavides recuperó el liderazgo y sueña con ganar el Rally Dakar

Tiger Woods habló tras afrontar su séptima cirugía en la espalda y se refirió a su futuro dentro del golf

Un campeón del mundo con Brasil en 2002 entró a Gran Hermano en medio de sus problemas económicos: “Tomé decisiones incorrectas”

TELESHOW
La sorpresa que le prepararon

La sorpresa que le prepararon Fede Hoppe y Maca Rinaldi a su hija en su primer cumpleaños: “Todo preparado”

Las Trillizas de Oro contaron cómo fue trabajar con Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual y agresiones

El tierno saludo de Cami Homs a su hija Francesca por su cumpleaños: “Cambiaste mi vida para siempre”

Así fueron las emotivas reacciones de las madres de Lali Espósito y Pedro Rosemblat cuando la pareja anunció su boda

Zaira Nara le dio un consejo a Maxi López a 15 días del nacimiento de su hijo: “Que acompañe a su mujer”

INFOBAE AMÉRICA

La “flota fantasma” y el

La “flota fantasma” y el factor BRICS: por qué el cerco arancelario de Trump expone la peligrosa cercanía de Brasil con Irán

Tiene 104 años, publicó otro libro y llama a la sociedad a rebelarse

Vila-Matas, Premio Zenda de Honor: “La lengua española está más viva en Latinoamérica”

Cuba cerró 2025 con casi 1.200 presos políticos: el informe que desnuda una represión que no se detiene

Exigen mecanismos de justicia internacional frente a la represión en Irán: “Es una espiral de sangre e impunidad”