La revolución silenciosa del volante: los vehículos autónomos podrían evitar más de un millón de lesiones en Estados Unidos

La adopción de vehículos autónomos en Estados Unidos podría evitar más de un millón de lesiones por accidentes de tráfico en la próxima década (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de los vehículos autónomos promete una transformación sin precedentes en la seguridad vial de Estados Unidos. De acuerdo con proyecciones publicadas en JAMA Surgery y elaboradas por investigadores de la Universidad de Toronto y Sunnybrook Health Sciences Centre, la adopción de esta tecnología podría evitar más de un millón de lesiones por accidentes de tráfico en la próxima década.

Actualmente, los accidentes de tráfico se mantienen entre los problemas de salud pública más graves del país, con más de 120 muertes diarias y más de 2,6 millones de personas que acuden a emergencias cada año por lesiones, según datos de JAMA Surgery. El impacto económico es igualmente abrumador: los costos médicos y las pérdidas asociadas superan los USD 470.000 millones anuales, de acuerdo con la Universidad de Toronto.

Errores humanos y el desafío de la prevención

La mayoría de estos incidentes está vinculada a errores humanos y al consumo de sustancias como alcohol o drogas. El estudio dirigido por Armaan Malhotra, residente de neurocirugía en la Universidad de Toronto, analizó datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras entre 2009 y 2023, integrando información tanto gubernamental como de compañías privadas, entre ellas Waymo.

Datos de Waymo revelan que las flotas de vehículos autónomos registran hasta un 80% menos de lesiones que los autos tradicionales (Foto: Opy Morales)

El equipo simuló distintos escenarios de adopción para el periodo 2025-2035. Si solo 1% de las millas recorridas correspondiera a vehículos autónomos con una mejora del 50% en seguridad respecto a los conductores humanos, se evitarían más de 67.000 lesiones. Bajo una proyección más ambiciosa, con 10% de uso y un 80% más de seguridad, las lesiones evitadas superarían el millón. “Nos sorprendió la cantidad de lesiones anuales y cómo varían las cifras con pequeños cambios en la tasa de adopción”, señaló Malhotra.

Estos modelos cuentan con respaldo de datos de compañías como Waymo, que informan reducciones de hasta un 80% en los índices de lesiones en sus flotillas respecto a vehículos tradicionales. Sin embargo, JAMA Surgery y la Universidad de Toronto advierten que el ritmo de la transformación depende de múltiples factores, como el avance regulatorio, la disponibilidad tecnológica fuera de los entornos urbanos y la transparencia en la presentación de datos por parte de las empresas.

El salto tecnológico: Nvidia y la inteligencia artificial física

Un nuevo impulso tecnológico llega de la mano de Nvidia, el fabricante de chips más valioso del mundo, que presentó en la feria CES de Las Vegas su plataforma Alpamayo para vehículos autónomos. Esta tecnología, desarrollada en colaboración con Mercedes-Benz, introduce capacidades de “razonamiento” en los autos, permitiendo que los vehículos analicen escenarios complejos, tomen decisiones seguras y expliquen sus acciones. “El ChatGPT de la inteligencia artificial física está por llegar”, aseguró Jensen Huang, presidente de Nvidia, durante la presentación.

Los accidentes de tráfico suponen un costo anual de más de USD 470.000 millones en Estados Unidos, según la Universidad de Toronto

El sistema Alpamayo se pondrá en circulación en vehículos de Mercedes en Estados Unidos en los próximos meses, con planes de expansión a Europa y Asia. Según Nvidia, la plataforma es de código abierto y estará disponible para que investigadores y desarrolladores de vehículos autónomos la utilicen y mejoren, marcando una diferencia respecto a modelos cerrados. El avance plantea un desafío directo a empresas como Tesla, cuyo sistema Autopilot también busca liderar la transición hacia la conducción autónoma a gran escala.

La competencia entre gigantes tecnológicos por dominar el futuro de la movilidad autónoma es intensa. Compañías como Nvidia y Tesla compiten por lanzar servicios de robotaxi y establecer los estándares para la inteligencia artificial aplicada al transporte, mientras que gobiernos y autoridades reguladoras deben adaptar normativas para garantizar la seguridad y la transparencia.

Nvidia lanzó Alpamayo, una plataforma de inteligencia artificial para vehículos autónomos, capaz de analizar y razonar escenarios complejos

Regulación, retos y el impacto en la salud pública

Uno de los puntos críticos es el desafío regulatorio. La legislación varía entre estados y la integración de vehículos autónomos exige nuevas reglas de responsabilidad, protocolos de seguridad y marcos para la recopilación y análisis de datos en caso de siniestro. “Es esencial que la expansión se guíe por los datos y que exista responsabilidad empresarial ante un siniestro”, enfatizó Malhotra al medio universitario.

El potencial impacto sanitario es mayúsculo. Una adopción debidamente regulada de vehículos autónomos no solo reduciría muertes y lesiones, sino que también aliviaría la presión sobre los hospitales y servicios de emergencia, permitiendo una reasignación de recursos y una mejora en la atención. Los investigadores subrayan que los beneficios podrían ser aún mayores en zonas rurales y carreteras, donde se concentran los accidentes más graves y la respuesta médica suele ser más lenta.

Pese a las dudas sobre la regulación y la transparencia de las empresas desarrolladoras, la comunidad científica mantiene el entusiasmo. Los avances en la seguridad vial abren la puerta a una movilidad transformada, en la que la tecnología podría salvar miles de vidas y redefinir la convivencia en las carreteras.