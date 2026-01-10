Trump dijo que Estados Unidos “está listo” para ayudar al pueblo iraní en medio de las protestas contra el régimen

Trump dijo que EEUU está listo para ayudar al pueblo iraní (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su red social Truth Social que su país está preparado para ayudar al pueblo iraní en medio de las protestas masivas y la represión impuesta por el régimen islámico contra los manifestantes.

“Irán está mirando hacia la LIBERTAD, quizá como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!”, dijo el líder republicano en una publicación, sin dar más detalles.

Trump ya había advertido el viernes anterior que Irán enfrentaba “serios problemas” y mencionó la posibilidad de ordenar ataques militares si la represión aumentaba.

Las protestas se iniciaron el 28 de diciembre en las inmediaciones del Gran Bazar de Teherán y se extendieron rápidamente a otras ciudades. El colapso del rial iraní y el deterioro de las condiciones económicas generaron un descontento creciente en distintos sectores.

Al menos 65 personas murieron y más de 2.300 fueron detenidas en las manifestaciones (Captura de video)

Aunque en un principio las demandas eran económicas, pronto evolucionaron hacia exigencias directas contra el liderazgo religioso y político, con consignas que reclamaban el fin del régimen de Khamenei.

La respuesta de las autoridades iraníes fue inmediata. El régimen intensificó la represión y advirtió que la seguridad nacional no toleraría acciones de sabotaje, acusando a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios.

Ese mismo sábado, el servicio de inteligencia de la Guardia Revolucionaria informó sobre la detención de un ciudadano extranjero acusado de espiar para Israel.

Las cifras de víctimas y detenidos continuaron en aumento. Al menos 65 personas murieron durante las manifestaciones, de acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

Los iraníes siguen en las calles protestando contra el régimen

Además, más de 2.300 personas fueron arrestadas en distintas provincias, en un contexto marcado por la suspensión del acceso a internet y a líneas telefónicas internacionales, lo que dificultó la verificación independiente de los hechos.

La represión también alcanzó a figuras públicas. Las fuerzas del régimen asesinaron al campeón de culturismo Masoud Zatparvar durante las protestas.

En paralelo, medios estatales informaron sobre bajas en las fuerzas de seguridad y la televisión oficial difundió imágenes de funerales multitudinarios, en un intento de mostrar control. En Qom, una ceremonia funeraria reunió a cientos de personas.

El Club de Jóvenes Periodistas, vinculado a la televisora estatal, informó sobre la muerte de tres integrantes de la fuerza Basij en Gachsaran, así como de un funcionario de seguridad en la provincia de Hamadán, un policía en Bandar Abbas, otro en Gilan y uno más en Mashhad.

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por la agencia semioficial Fars mostraron a manifestantes disparando armas largas y provocando incendios en edificios gubernamentales de Isfahan.

En el plano internacional, además de las declaraciones de Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó en la red social X el respaldo de Estados Unidos al “valiente pueblo de Irán”.

Marco Rubio expresó en la red social X el apoyo de Estados Unidos al pueblo iraní (Reuters)

El Departamento de Estado advirtió a las autoridades iraníes: “No jueguen con el presidente Trump. Cuando dice que hará algo, lo dice en serio”.

El régimen iraní, a su vez, endureció su discurso. Las autoridades amenazaron a los manifestantes con la pena de muerte y llamaron a la población a mantenerse alerta ante supuestos complots extranjeros.

Las movilizaciones trascendieron las fronteras iraníes. El sábado se registraron manifestaciones de solidaridad en ciudades del mundo, entre ellas Londres, donde un hombre arrió una bandera en la embajada iraní.