Un manifestante retiró la bandera del régimen de Irán en la embajada de ese país en Londres

Manifestantes tomaron la embajada de Irán en Londres

Un manifestante retiró la bandera oficial de Irán en la embajada del país en Londres este sábado. El hecho se produjo durante una protesta que concentró la atención sobre el rechazo a las políticas del régimen, según informó el periódico local The Telegraph.

De acuerdo con el periódico británico, el hombre subió la verja de la sede diplomática y retiró el símbolo nacional que ondeaba en el exterior del edificio. Tras lograrlo, exhibió la bandera frente al público, ante la mirada de decenas de personas que presenciaban y grababan los hechos con sus teléfonos.

La manifestación había sido convocada por simpatizantes de la oposición iraní en el exilio. Los participantes corearon consignas en contra del régimen de Teherán y denunciaron los abusos a los derechos humanos.

El personal de la embajada solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad. Agentes de la Policía Metropolitana de Londres acudieron al lugar, supervisaron la protesta y finalmente escoltaron al manifestante fuera del área diplomática.

Este acto se suma a otras protestas recientes frente a embajadas y consulados iraníes en el extranjero. Tales movilizaciones buscan llamar la atención sobre la continua represión y transmitir un mensaje de desafío al régimen.

Antes de ser retirado por la policía, el hombre expresó consignas de rechazo hacia el régimen iraní, reflejando el descontento y la determinación de parte de la diáspora por mantener la presión desde el exterior.

El régimen de Irán incrementa la represión: al menos 65 muertos y bloqueo de internet

Las protestas que se extienden por Irán cumplen este sábado dos semanas, y el régimen reconoció las manifestaciones en curso a pesar de la intensificación de su represión y de que la República Islámica sigue aislada del resto del mundo.

Con el acceso a internet y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más complicado. Pero el número de muertos en las protestas aumentó a al menos 65 y hay más de 2.300 personas detenidas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. La televisora estatal iraní reportó las bajas en las fuerzas de seguridad mientras describe el control que ejercen sobre la nación.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha anunciado una próxima oleada de represión, a pesar de las advertencias de Estados Unidos.

“Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”, escribió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la plataforma social X el sábado. El Departamento de Estado, por su parte, advirtió: “No jueguen con el presidente (Donald) Trump. Cuando dice que hará algo, lo dice en serio”.