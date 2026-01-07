Luego de casi 13 años, el Zoológico Nacional del Smithsonian en Washington anuncia el nacimiento de osos bezudos

Los oseznos nacieron sanos en una zona no accesible al público, dentro del recorrido “Asia Trail” del zoológico de la capital de Estados Unidos.

El Zoológico Nacional del Smithsonian en Washington anunció el nacimiento de dos crías de oso bezudo (Melursus ursinus) en diciembre de 2025, el primero en más de una década en sus instalaciones, según informó Smithsonian Magazine.

Este acontecimiento marca un avance relevante en la conservación internacional de especies vulnerables. Las crías, aún sin nombre ni sexo determinado, permanecen bajo el cuidado de su madre.

Conservación y retos para la especie

Los oseznos nacieron sanos en una zona no accesible al público, dentro del recorrido “Asia Trail” del zoológico de la capital de Estados Unidos. El nacimiento rompe una pausa de 13 años; el caso anterior, en 2013, también se registró en este recinto.

La fragmentación del hábitat y la caza ilegal amenazan la supervivencia del oso bezudo, cuya recuperación depende de estrategias coordinadas entre zoológicos y organizaciones internacionales (Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute)

La llegada de las crías fortalece la labor conjunta impulsada por el Plan de Supervivencia de Especies de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, orientado a preservar la diversidad genética de animales amenazados.

Los responsables del zoológico señalaron que la población mundial de osos bezudos disminuyó por la fragmentación del hábitat, la caza furtiva y los conflictos con humanos en el sur de Asia.

Actualmente, existen 42 ejemplares en 15 zoológicos acreditados en Estados Unidos, incluidos en el programa gestionado por el Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute (NZCBI). El plan global prioriza la cría controlada, la investigación y la educación pública.

El oso bezudo, originario del sur de Asia, se distingue por su hocico alargado y su dieta basada en insectos, adaptaciones que lo diferencian de otros úrsidos (Freepik)

Desarrollo, cuidados y futuro de las crías

Las dos crías reciben atención y calor en una cueva cerrada al público, donde su madre, Molly, las protege. Este entorno permanece restringido para garantizar su bienestar. Los recién nacidos suelen llegar al mundo ciegos y con un peso aproximado de 450 gramos.

Abren los ojos al cumplir un mes, aunque su visión sigue limitada, y dependen solo de la leche materna durante cerca de un año, antes de incorporar otros alimentos a su dieta.

Está previsto que los visitantes puedan ver a los osos con Molly en el área de “Asia Trail” a mitad de año. Hasta entonces, el acceso del público seguirá restringido bajo los protocolos de bienestar animal de la organización.

En cuanto a la paternidad, hay dos posibles progenitores: Niko, de once años, y Deemak, de siete. La filiación de las crías se determinará mediante pruebas genéticas, ya que existe la posibilidad de que cada una tenga diferente padre.

Durante sus primeros meses, las crías permanecen en un entorno protegido, bajo estricta vigilancia veterinaria, para asegurar su adaptación y bienestar antes de ser presentadas al público (Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute)

El oso bezudo se distingue de los perezosos, pese a las similitudes en las garras largas y la falta de dientes frontales. Esta especie no mantiene parentesco con los perezosos, aunque ambos usan el hocico para buscar alimento y pueden consumir hasta 500.000 hormigas y termitas en un solo día.

El historial reciente del Smithsonian incluye el caso de Remi, la cría nacida en 2013 que fue sometida a eutanasia en 2020 por una lesión incurable. En años anteriores, el zoológico también recibió otros ejemplares, como la hembra adulta Vicki, que refuerza el grupo reproductor gestionado, recordó Smithsonian Magazine.

Los equipos responsables enfatizaron que los nuevos cachorros permanecerán en áreas restringidas hasta completar su primera etapa de desarrollo y que su exposición al público se realizará bajo estrictas medidas veterinarias, según las recomendaciones del Plan de Supervivencia de Especies de la Asociación de Zoológicos y Acuarios. Una vez identificados el sexo y la paternidad, se planificará su incorporación gradual a las exhibiciones.

El nacimiento de estas crías ofrece una oportunidad para diversificar y fortalecer la población de osos bezudos bajo manejo humano, impulsando la investigación, la educación y el compromiso social en la conservación de esta especie vulnerable.