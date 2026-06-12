Estados Unidos

Nueva York lanza una ayuda de hasta USD 100.000 para compradores de su primera vivienda

El programa busca abrir las puertas del mercado inmobiliario local a familias con ingresos moderados. Quiénes califican y qué condiciones exige el plan

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Según el estudio Perfil del Comprador Inmobiliario 2025, un 35% de quienes compraron una vivienda anteriormente vivían en condición de alquiler.
La Ciudad de Nueva York ofrece por primera vez un préstamo condonable de hasta USD 100.000 para el pago inicial o los costos de cierre de una vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de Nueva York pone a disposición de los compradores de vivienda por primera vez un préstamo de hasta USD 100.000 para cubrir el pago inicial o los costos de cierre. El dinero puede aplicarse a la compra de casas de una a cuatro familias, condominios o cooperativas en cualquiera de los cinco condados de la ciudad.

El programa se llama Home First y lo administra el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) de la ciudad. No es dinero gratis desde el primer día: la ciudad otorga un préstamo que queda saldado automáticamente si el comprador cumple con vivir en la propiedad durante el tiempo mínimo requerido.

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Quiénes pueden solicitar el beneficio

El programa está dirigido exclusivamente a quienes compran su primera vivienda en Nueva York. El solicitante debe tener ahorros propios para cubrir al menos el 3% del precio de compra, del cual el 1% corresponde al depósito del contrato.

La propiedad debe ubicarse en cualquiera de los cinco condados de la ciudad, ser de uso residencial de entre 1 y 4 unidades, condominio o cooperativa, y pasar una inspección de calidad (HQS) antes del cierre. Además, el comprador debe completar un curso de educación para compradores de vivienda en una agencia aprobada por el HPD.

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Modelo de casa en miniatura y signo de porcentaje rojo sobre un escritorio blanco. Al fondo, una persona vestida con traje escribe documentos.
HomeFirst está dirigido a compradores de primera vivienda en Nueva York que cumplen con los límites de ingresos y aportan al menos el 3% del precio con fondos propios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso familiar no puede superar el 80% del Ingreso Medio del Área (AMI). Los topes son los siguientes: una persona sola puede ganar hasta USD 79.200 al año; dos personas, hasta USD 90.500; tres, hasta USD 101.800; cuatro, hasta USD 113.100; cinco, hasta USD 122.150; seis, hasta USD 131.200; siete, hasta USD 140.250; y ocho personas, hasta USD 149.300.

Cuánto tiempo hay que vivir en la vivienda

El beneficio exige permanencia. Si el monto recibido es de hasta USD 40.000, el comprador debe vivir en la propiedad al menos 10 años para que la deuda quede saldada. Si supera esa cifra, el plazo sube a 15 años.

Este punto es clave: quien venda o deje de ocupar la vivienda antes del plazo deberá devolver parte o la totalidad del préstamo.

Cómo funciona el proceso paso a paso

El primer paso es contactar una agencia de asesoramiento aprobada por el HPD para verificar la elegibilidad. Esas agencias están organizadas por condado en el sitio oficial del programa.

Primer plano de tres personas sentadas a una mesa, revisando documentos, facturas, sobres y tarjetas de crédito. Manos operan una calculadora. Ventana con edificios de Nueva York al fondo.
La propiedad debe aprobar una inspección de los Estándares de Calidad de la Vivienda antes del cierre de la compra en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez confirmada la elegibilidad, el solicitante completa un curso de educación para compradores de vivienda. Al terminar, recibe un certificado válido por seis meses, con posibilidad de renovación por otros seis meses.

Con ese certificado en mano, el proceso sigue estos pasos:

  • Presentarlo ante un prestamista participante para obtener la preaprobación hipotecaria.
  • Buscar la propiedad con un profesional de bienes raíces acreditado.
  • Contratar un abogado especializado en bienes raíces.
  • Negociar y firmar el contrato de compraventa.

Durante todo el proceso, los consejeros del programa están disponibles para acompañar al comprador.

Otros apoyos financieros para familias en Nueva York

Más allá de la vivienda, el estado de Nueva York también ofrece ayuda económica a familias con recién nacidos. El programa BABY (Asignación por Nacimiento para el Año Nuevo), activo desde enero de 2026 y promovido por la gobernadora Kathy Hochul, entrega un pago único de hasta USD 1.800 a familias con bajos ingresos que hayan tenido un hijo recientemente, según comunicados del Gobierno del Estado de Nueva York .

La Oficina Estatal de Asistencia Temporal y para Discapacitados administra ese beneficio. El dinero cubre gastos básicos como pañales, cunas y ropa para el recién nacido.

El paquete estatal incluye también una ampliación del crédito tributario por hijos: desde 2026, las familias pueden reclamar hasta USD 1.000 por cada hijo menor de cuatro años y hasta USD 330 por hijos de entre cuatro y 16 años. Para 2027, ese segundo monto subirá a USD 500.

Uno de los cambios más relevantes de esta ampliación es la eliminación del requisito de ingresos mínimos, lo que permite que los hogares con menos recursos reciban el crédito completo.

Según cifras oficiales, el crédito promedio pasó de USD 472 a USD 943, y más de 2,75 millones de niños se beneficiarán con la medida.

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