Estados Unidos

Mundial 2026 en Kansas City: calendario de partidos, cómo llegar sin auto y fiestas gratuitas para ver el torneo

Con seis juegos locales, incluido el debut de la Argentina campeona, la ciudad se vuelca al torneo. Para disfrutarlo, se activó una red de autobuses y múltiples pantallas gigantes en diversos distritos con acceso libre

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Kansas City inicia el Mundial 2026 con seis partidos en el GEHA Field at Arrowhead Stadium entre el 16 de junio y el 11 de julio (REUTERS)
Kansas City inicia el Mundial 2026 con seis partidos en el GEHA Field at Arrowhead Stadium entre el 16 de junio y el 11 de julio (REUTERS)

Kansas City, Missouri, vive desde este jueves el inicio del Mundial 2026, con seis partidos programados en el estadio Arrowhead entre el 16 de junio y el 11 de julio. La ciudad despliega festivales gratuitos y un sistema de transporte especial que convierte toda la metrópolis en escenario del torneo.

La propuesta va mucho más allá del fútbol: el centro histórico, los barrios gastronómicos y los espacios culturales se suman a la celebración con eventos paralelos que abarcan los 33 días del certamen.

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El GEHA Field at Arrowhead Stadium es la sede mundialista de Kansas City. Alberga cuatro partidos de fase de grupos, un encuentro de dieciseisavos de final y un cuarto de final, con el debut de la Argentina campeona en la programación local.

Calendario de los 6 partidos en el GEHA Field at Arrowhead

Captura de pantalla del calendario de partidos del Mundial 2026 en GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, con logo, trofeo y balón de fútbol
El calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugarán en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los partidos se transmiten en abierto: los del 16, 25 de junio y 3 y 11 de julio van por Fox 4, y los del 20 y 27 de junio por FS1, según Kansas City Star.

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La FIFA instaló su Fan Festival oficial en los jardines del National WWI Museum and Memorial, en el centro de la ciudad. El evento abre el 11 de junio y se extiende durante 18 días, con capacidad para hasta 25.000 personas a la vez, según datos de la organización del torneo.

La FIFA instaló el Fan Festival oficial del Mundial 2026 en el National WWI Museum and Memorial con entrada libre y capacidad para 25.000 personas (REUTERS)
La FIFA instaló el Fan Festival oficial del Mundial 2026 en el National WWI Museum and Memorial con entrada libre y capacidad para 25.000 personas (REUTERS)

La entrada es libre. El festival incluye transmisiones en directo de los partidos, actuaciones musicales —entre ellas The Chainsmokers y Flo Rida— y actividades interactivas. Los pases se entregan por orden de llegada, según informó la FIFA en su sitio oficial.

Cómo moverse por la ciudad sin auto

El sistema ConnectKC26 opera desde el 11 de junio hasta el 13 de julio y conecta el aeropuerto, el centro y el estadio Arrowhead.

Los partidos del Mundial 2026 en Kansas City se transmiten en abierto por Fox 4 y FS1, según las fechas del calendario (REUTERS)
Los partidos del Mundial 2026 en Kansas City se transmiten en abierto por Fox 4 y FS1, según las fechas del calendario (REUTERS)

Los boletos se compran por adelantado en el sitio web de KC2026, con registro previo obligatorio. El servicio tiene tres modalidades, según KSHB 41, canal local de televisión:

  • El centro de operaciones principal: El punto de llegada (“calle 27 y Main Street / Grand Blvd”, a dos cuadras del Fan Festival en el National WWI Museum and Memorial) está ubicado 100% en el corazón de Kansas City, Missouri.
  • Airport Direct: Este servicio conecta el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) —el cual está en el lado de Missouri— con el centro de la ciudad (KCMO). Es un servicio válido para KCMO.
  • Puntos de origen de Stadium Direct: Menciona que lleva a la gente desde el Fan Fest y la Plaza (Country Club Plaza), ambos ubicados en Kansas City, Missouri, directo hacia el estadio (Arrowhead Stadium, que también está en KCMO).

Fiestas públicas para ver los partidos sin pagar entrada

Más allá del festival oficial, otros espacios de la metrópolis organizan transmisiones gratuitas, según informó Yahoo Sports. Los principales son:

  • Current Landing: Ubicado junto al estadio CPKC (el estadio del equipo femenino KC Current) y el río Missouri. Ofrece una pantalla al aire libre con entrada libre previa inscripción en línea.
  • KC Live!, en el distrito Power & Light: Este conocido complejo de entretenimiento se encuentra en pleno centro de Kansas City, Missouri. Ofrece fiestas gratuitas, eventos por selección y actividades previas a los partidos.
  • 18th & Vine Jazz District: El ciclo “Vine Street FC” combina partidos, música en vivo y gastronomía en este histórico barrio del jazz, situado también en el lado de Missouri.

La oferta cubre prácticamente todos los condados del área metropolitana y se extiende desde la fase de grupos hasta la final del torneo.

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