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Donald Trump condenó el ataque iraní contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz: “Es totalmente inaceptable”

El presidente de Estados Unidos repudió la ofensiva de anoche con drones. Además, dijo que lo filtrado por la prensa afín al régimen “no tiene nada que ver con los términos acordados por escrito”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó este viernes el ataque iraní contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz: “Es totalmente inaceptable”, manifestó.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social Truth, expresó: “Los términos que Irán filtró a las noticias falsas NO TIENEN NADA que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluyendo su débil y patética declaración sobre un posible acuerdo, no guarda relación con la verdad. Son personas muy deshonestas con las que tratar. Con ellos, no existe la buena fe. ¡INCREÍBLE!“.

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Y agregó: “Además, su ataque con drones anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, que fue totalmente rechazado, es TOTALMENTE INACEPTABLE. ¡Más les vale espabilar, y RÁPIDO!“.

Más temprano, la agencia de noticias iraní Mehr publicó lo que, según afirmó, era un borrador de acuerdo con Estados Unidos para establecer un marco para el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

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Donald Trump tuit
El mensaje de Donald Trump

La agencia indicó que el memorando de entendimiento incluiría un “cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano”.

El medio indicó que el borrador establece un período de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

La agencia, citando una fuente cercana al equipo negociador iraní, señaló que el acuerdo estipula “60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias estadounidenses”.

Los medios estatales iraníes afirmaron que Teherán no cedería el control del estrecho de Ormuz en virtud del borrador del acuerdo con Estados Unidos.

Varias personas pasan en bicicleta junto a un mural en una calle de Teherán, Irán, el 9 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Varias personas pasan en bicicleta junto a un mural en una calle de Teherán, Irán, el 9 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Este jueves, Irán había puesto en duda el optimismo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump sobre un acuerdo inminente entre ambos países y aseguró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el resultado de las conversaciones. La respuesta llegó pocas horas después de que la Casa Blanca anunciara avances en las negociaciones y hablara incluso de una posible firma en Europa durante los próximos días.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este viernes que él y el presidente estadounidense, Donald Trump, estaban “totalmente de acuerdo” en impedir que Irán adquiera armas nucleares, un día después de que Trump anunciara un acuerdo inminente con Teherán.

Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. Hay un acuerdo total entre el presidente Trump y yo sobre este tema”, afirmó Netanyahu en un comunicado.

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