Cómo gestionar la deuda de tarjetas de crédito ante el aumento de la inflación en Estados Unidos

La inflación en Estados Unidos y las tasas de interés de las tarjetas de crédito elevaron la deuda de los hogares a un récord histórico en el primer trimestre

La presión financiera sobre los hogares estadounidenses ha alcanzado niveles sin precedentes. La deuda acumulada de las familias estadounidenses llegó a un récord histórico en el primer trimestre del año, impulsada por el aumento sostenido de los precios y el encarecimiento del costo de vida. La inflación ha reducido la capacidad de muchas familias para cubrir sus facturas mensuales y servicios básicos, mientras que las tasas de interés elevadas en las tarjetas de crédito han acelerado la acumulación de saldos. Las personas quedan atrapadas en un ciclo difícil de romper, donde el pago de intereses se lleva una parte considerable de los ingresos y dificulta el ahorro o la creación de un fondo de emergencia.

El escenario actual exige organización y planificación para enfrentar las deudas. Entre los métodos recomendados, sobresalen dos estrategias principales. El método de la bola de nieve propone listar las deudas de menor a mayor monto, pagar el mínimo en todas y destinar cualquier dinero extra a la tarjeta con el saldo más bajo. Este enfoque brinda una satisfacción emocional rápida al ver cómo desaparecen cuentas pendientes, lo que puede motivar a seguir el plan. Por otro lado, el método de la avalancha ordena las deudas según la tasa de interés, de mayor a menor, y concentra los pagos adicionales en la tarjeta con el APR más alto. Aunque la motivación emocional es menor al inicio, este método permite ahorrar más dinero en cargos financieros a largo plazo.

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Cuando las deudas se vuelven inmanejables, existen alternativas de ayuda profesional y financiera. Los expertos recomiendan primero negociar directamente con los acreedores o bancos emisores para pedir una reducción en las tasas de interés antes de iniciar cualquier estrategia de pago. También se sugiere buscar asesoría crediticia sin fines de lucro, donde agencias especializadas evalúan la situación financiera de cada persona y diseñan planes de pago ajustados a su realidad. Una opción adicional es ingresar a un plan de manejo de deuda, que consolida múltiples tarjetas en un único pago mensual fijo, reduce los intereses promedio aplicados y permite liquidar la deuda total en un plazo razonable, evitando que el saldo se extienda durante décadas.

El aumento del costo de vida redujo la capacidad de muchas familias para pagar facturas mensuales y aceleró la acumulación de deuda en tarjetas de crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis no afecta a todos por igual. Las familias latinas en Estados Unidos enfrentan un doble desafío: sostienen niveles de deuda en tarjetas de crédito más altos que otros grupos demográficos y, al mismo tiempo, el costo de vida presiona sus presupuestos. La mayoría recurre a las tarjetas para cubrir gastos básicos, lo que incrementa el saldo mes tras mes. Según una encuesta de abril de 2026 realizada por National Debt Relief, el 72% de los hispanos declaró tener algún tipo de deuda, frente al 68% de los no hispanos. En tarjetas de crédito, el 41% mantuvo saldo de un mes a otro con un promedio de USD 10.933, y el 43% expresó sentirse agobiado por sus obligaciones financieras. Este fenómeno es especialmente visible en estados como Nueva York, California, Texas y Florida, donde los altos costos de vivienda, transporte y servicios empujan a financiar gastos corrientes con crédito.

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El costo de financiar compras con tarjeta se incrementa por varios factores. No solo importa el monto adeudado, sino también cómo y cuándo se paga. El pago mínimo mensual, que suele ubicarse entre el 1% y 2% del saldo total, incluye los intereses generados en el período y reduce el capital de forma lenta. Así, la deuda puede extenderse durante años, incluso si el titular cree estar al día por no atrasarse. Por ejemplo, una deuda de USD 5.000 con una tasa anual del 24% puede terminar costando casi el doble si solo se cubre el mínimo mes a mes. Cada USD 100 que no se paga en el presente se convierte en intereses adicionales en los meses siguientes, encareciendo el financiamiento total de compras cotidianas.

En muchos casos, los errores que agravan la deuda no provienen de gastos excepcionales, sino de decisiones cotidianas. Consejeros financieros y organizaciones que trabajan con población hispana identifican patrones como mezclar compras esenciales y discrecionales en la misma tarjeta, no verificar las tasas de interés, aceptar aumentos de límite como si fueran dinero disponible y usar tarjetas para enviar remesas sin tener un plan de pago claro. La acumulación suele ser resultado de rutinas: usar la tarjeta para el supermercado cada mes, pagar servicios básicos con crédito de alto interés o no poder liquidar el total al cierre. Cuando la deuda se acumula, la prioridad deja de ser mejorar el puntaje crediticio y pasa a ser frenar el aumento del saldo pendiente.

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El método de la avalancha prioriza la tarjeta con la tasa de interés o APR más alto y permite ahorrar más en cargos financieros a largo plazo

Para este mes, las acciones recomendadas incluyen dejar de usar la tarjeta con la tasa más alta, aunque tenga el límite mayor; hacer una lista con el saldo, la tasa y el pago mínimo de cada cuenta; y concentrar los pagos extra en la tarjeta más cara, manteniendo el mínimo en las demás. Esta táctica, conocida como “avalancha”, reduce el costo financiero total más rápido que repartir pagos adicionales sin un criterio definido. Otra vía útil es negociar con el banco una baja de tasa o un plan temporal de pagos. Además, es recomendable buscar apoyo en organizaciones comunitarias que ofrecen consejería financiera gratuita en español, especialmente en ciudades con alta población latina.

Para evitar que la tarjeta financie la vida diaria, el informe sugiere ajustar gastos fijos como el plan de teléfono, suscripciones y servicios duplicados, buscar ingresos adicionales temporales y poner un límite claro al uso de la tarjeta. Es fundamental reservarla solo para emergencias médicas reales o compras planificadas que puedan pagarse al cierre.

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En cuanto a las preguntas frecuentes, desde un criterio matemático, conviene cancelar primero la tarjeta con la tasa más alta porque es la que genera más intereses. Si se decide cancelar una tarjeta, hay que considerar que esto puede afectar el puntaje crediticio al reducir el límite total disponible y aumentar el porcentaje de utilización. La consolidación de deudas solo es útil si el nuevo préstamo ofrece una tasa más baja y un plazo razonable; de lo contrario, existe el riesgo de saldar las tarjetas y volver a endeudarse. Los avances de efectivo y el pago de una tarjeta con otra generalmente no convienen, ya que suelen implicar tasas más altas y comisiones adicionales.