El festival de arranque del mundial en Atlanta cambia de sede por una ola de calor

El USA Kickoff Festival en Atlanta cambió de sede al Historic Fourth Ward Park por la ola de calor y las condiciones climáticas extremas

Miles de aficionados al fútbol se preparan para vivir una experiencia única en Atlanta con el inicio del USA Kickoff Festival, un evento que acompaña el debut de la selección estadounidense en la Copa del Mundo ante Paraguay. La organización decidió trasladar la fiesta al Historic Fourth Ward Park, un movimiento motivado principalmente por el aumento de las temperaturas y las condiciones climáticas extremas que afectan a la ciudad en estos días.

El cambio de sede responde a la necesidad de garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes durante una de las olas de calor más intensas que ha experimentado Atlanta en lo que va del año. El festival, que originalmente se celebraba a lo largo del Eastside Beltline, encontró en el Fourth Ward Park un espacio más adecuado para enfrentar el desafío climático. Se trata de una localización emblemática de la ciudad que no solo ofrece mayor capacidad, sino también zonas de sombra natural y mejores condiciones para la circulación de aire, factores clave en momentos de calor extremo.

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La decisión de mover el evento fue anunciada después de que las previsiones meteorológicas confirmaran que Atlanta entraría en su primer período prolongado de temperaturas de alrededor de 32 ℃, con índices de calor que podrían alcanzar alrededor de 38 ℃. Los organizadores han puesto especial atención en adaptar el espacio para atender a miles de personas en un entorno seguro, subrayando que la protección contra el calor es una prioridad absoluta.

Detalles del evento: horario, actividades y asistencia esperada

El USA Kickoff Festival se realizará el viernes de 16:00 a 23:00, espera a 5.000 personas y retransmitirá en vivo el partido de Estados Unidos contra Paraguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

El USA Kickoff Festival se realizará este viernes de 16:00 a 23:00 en el Historic Fourth Ward Park, y se espera la llegada de unas 5.000 personas. El plato fuerte de la noche será la retransmisión en vivo del partido inaugural de la selección de Estados Unidos contra Paraguay, programado para las 21:00. Para maximizar la experiencia de los asistentes, el evento contará con tres pantallas gigantes, lo que permitirá seguir cada detalle del encuentro en un ambiente festivo y comunitario.

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Además de la transmisión del partido, el festival ofrece una amplia variedad de actividades pensadas para toda la familia. Se instalarán puestos de comida que acercarán sabores locales e internacionales, y habrá entretenimiento en vivo para animar la espera y ofrecer alternativas a quienes asistan desde temprano. Los organizadores han dispuesto también una zona específica dedicada a refrescos y agua, con el objetivo de facilitar el acceso a hidratación continua durante toda la jornada.

La entrada al evento es gratuita, pero se han establecido normas claras para garantizar la seguridad de todos. Entre ellas, destaca la prohibición de ingresar con mascotas, una decisión adoptada para proteger tanto a los animales como a las personas en condiciones de calor extremo. Por otro lado, sí se permite llevar botellas de agua selladas y se alienta el uso de botellas reutilizables, como parte de una política orientada tanto a la salud pública como al cuidado ambiental.

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Recomendaciones y medidas para hacer frente al calor extremo durante el evento

La organización prohibió el ingreso con mascotas y permitió botellas de agua selladas y reutilizables para reforzar la seguridad ante el calor extremo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vista de las altas temperaturas previstas, los organizadores han reforzado las recomendaciones para que los asistentes extremen las precauciones. El Dr. Alex Isakov, médico de urgencias de Emory Healthcare, alertó sobre los riesgos que el calor y la humedad pueden representar para la salud. Según explicó, “cuando hace calor y hay mucha humedad, al cuerpo le resulta más difícil enfriarse”, una situación que puede derivar en deshidratación y, en casos graves, en insolación.

Las señales de advertencia ante un golpe de calor incluyen dolor de cabeza, náuseas, mareos, aturdimiento, sed excesiva y sudoración intensa. Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, se recomienda buscar sombra de inmediato, hidratarse y solicitar atención médica si los malestares persisten. Es fundamental, subrayó Isakov, hidratarse antes de llegar al evento, tomar descansos frecuentes a la sombra y evitar el consumo excesivo de alcohol o bebidas con cafeína, ya que ambas pueden contribuir a la deshidratación.

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La organización ha dispuesto puntos de distribución de agua gratuitos y áreas de sombra para ofrecer alivio ante las altas temperaturas. Además, se hace énfasis en la importancia de la prevención: quienes planeen asistir deben llevar ropa ligera, sombreros y protector solar, así como estar atentos a cualquier señal de malestar físico en sí mismos o en otros participantes.

Impacto del clima en los asistentes y percepciones sobre el calor en Atlanta

El calor intenso no ha pasado desapercibido para los visitantes y residentes de Atlanta. Melvin Ramos, quien viajó a la ciudad para disfrutar del Mundial, reconoció que el clima le ha impactado desde el primer momento: “El clima ha estado muy caluroso. Es la única palabra que se puede usar para describirlo”. La humedad, según Ramos, resulta especialmente difícil de soportar para quienes no están acostumbrados a las condiciones del sur estadounidense.

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Por su parte, la residente local Sarah Sparkles señaló que el calor de Atlanta puede sorprender incluso a quienes viven en la ciudad. “El calor de Atlanta es bochornoso, húmedo y extrañamente húmedo incluso cuando está seco”, comentó. Esta percepción generalizada refuerza la decisión de los organizadores de priorizar la salud y la seguridad, adaptando el evento a las exigencias del clima y proporcionando recursos para enfrentar el calor con responsabilidad.