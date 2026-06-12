Nueva York y Nueva Jersey vuelven a bajar las tarifas de transporte público para el Mundial: así quedan los precios

Nueva York y Nueva Jersey volvieron a bajar las tarifas de transporte público al MetLife Stadium para la Copa Mundial 2026 a menos de 30 días del inicio del torneo (AP)

Las tarifas de transporte público al MetLife Stadium para la Copa Mundial 2026 vuelven a bajar, a menos de 30 días del inicio del torneo. Las gobernadoras de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron una segunda reducción de precios tras semanas de presión pública y una disputa con la FIFA, que se negó a financiar opciones más baratas.

Las nuevas tarifas de ida y vuelta son:

Tren (NJ Transit): de USD 150 a USD 98

Autobús (Nueva York): de USD 80 a USD 20

Con todo, los precios siguen muy por encima de lo habitual: un viaje normal en tren a ese estadio cuesta USD 13.

Quién anunció qué y cuándo

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, comunicó el martes por la noche a través de redes sociales la nueva tarifa de tren de USD 98. Es la tercera vez que el precio cambia: arrancó en USD 150, bajó a USD 105 semanas después y ahora llega a USD 98.

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció por su parte que el boleto de autobús al estadio pasa de USD 80 a USD 20.

Por qué las tarifas empezaron tan altas

Un portavoz de la oficina de Sherrill explicó que la FIFA rechazó aportar fondos para abaratar el transporte. Ante esa negativa, la gobernadora ordenó a NJ Transit buscar financiamiento privado, no público, para reducir las tarifas.

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El presidente y director ejecutivo de NJ Transit, Kris Kolluri, defendió los precios en una rueda de prensa en abril. “Simplemente estamos intentando recuperar nuestros costes”, declaró a los periodistas. La agencia calcula que los juegos le generan costos adicionales de casi USD 50 millones.

El boleto de tren de ida y vuelta al MetLife Stadium bajó de USD 150 a USD 98 y el de autobús cayó de USD 80 a USD 20 para los partidos de la Copa Mundial 2026 (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La propia FIFA había advertido que las tarifas elevadas en Nueva Jersey podían afectar la asistencia a los partidos, y señaló que otras ciudades sede como Los Ángeles, Dallas y Houston mantienen sus tarifas sin cambios.

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Cómo comprar los boletos y desde dónde viajar

Los boletos de transporte no son transferibles ni reembolsables. Solo los titulares de entradas al partido pueden adquirirlos, y la venta se realiza exclusivamente a través de la aplicación móvil de NJ Transit, sin opción de compra en taquillas ni en máquinas expendedoras el día del partido.

El punto de abordaje depende del origen de cada viajero:

Desde la Ciudad de Nueva York: el tren sale de Penn Station.

Desde otras zonas de Nueva Jersey: los pasajeros son asignados a horarios específicos y dirigidos a Secaucus Junction o a la Terminal de Hoboken.

En autobús: el servicio opera desde la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria o desde la parada Midtown East, al este de Grand Central. Desde Nueva Jersey, funciona como aparcamiento disuasorio desde la Facultad de Medicina Hackensack Meridian.

NJ Transit prevé mover a más de 78,000 espectadores por partido, con 40,000 boletos de ida y vuelta disponibles por jornada.

Cambios en Penn Station los días de partido

Quienes usen NJ Transit sin ir al partido también enfrentarán restricciones. Los cambios operan en dos ventanas de tiempo:

Cuatro horas antes del partido: no habrá trenes de salida desde Penn Station en Manhattan.

Tres horas después del partido: los trenes de las líneas Northeast Corridor, North Jersey Coast Line y Raritan Valley Line terminarán su recorrido en la estación Penn de Newark.

Los pasajeros hacia el MetLife Stadium deberán comprar los boletos en la aplicación de NJ Transit y partir desde Penn Station, Secaucus Junction, Hoboken o terminales de autobús según su origen (REUTERS/Jeenah Moon)

Para llegar a Nueva York desde Newark, los pasajeros pueden hacer transbordo a los trenes PATH o a los autobuses de NJ Transit en la Autoridad Portuaria, ambos sin costo adicional. Quienes viajen entre el 22 y el 30 de junio tendrán acceso a boletos con descuento. Para el resto, la recomendación oficial es evitar viajes no esenciales los días de partido.

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Opciones para quienes no quieran el transporte público

Habrá opciones limitadas de viajes compartidos los días de partido, con un punto de descenso designado en el Meadowlands Racing and Entertainment, el hipódromo del complejo deportivo. No habrá autobuses privados ni servicios de transporte chárter.

Un número limitado de plazas de estacionamiento premium estará disponible en el American Dream Mall, solo mediante compra anticipada. No hay estacionamiento público en el estadio.

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La situación del resto de ciudades sede

Nueva York y Nueva Jersey no son las únicas con este problema. En Boston, el boleto de autobús de ida y vuelta costará USD 95, y la tarifa especial de tren al estadio de Foxboro llega a USD 80, cifras que ya generaron rechazo público.

Filadelfia, en cambio, no subirá sus tarifas: un portavoz de SEPTA confirmó que los costos adicionales se cubrirán con una subvención federal. Atlanta, Houston y Los Ángeles también ofrecen tarifas accesibles; esta última fijó el boleto de ida y vuelta en apenas USD 3.50.

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El estadio de East Rutherford albergará ocho partidos del torneo, entre ellos los de las selecciones de Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra en la fase de grupos desde el 13 de junio, y la final del 19 de julio.