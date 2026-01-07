Estados Unidos

Este estado concentra más mudanzas internas que cualquier otro en Estados Unidos

El estudio advierte que los patrones actuales podrían mantenerse si no cambian las condiciones económicas

Oregón lidera la migración interna
Oregón lidera la migración interna en Estados Unidos en 2025, según el estudio de United Van Lines, por su oferta laboral y calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Oregón encabezó en 2025 la lista de destinos preferidos por quienes se mudan dentro de Estados Unidos, según el 49º estudio anual de movilidad de United Van Lines. El informe, difundido el 29 de diciembre, destaca que el 65% de los movimientos registrados en Oregón correspondieron a llegadas de nuevos residentes, impulsados principalmente por la búsqueda de oportunidades laborales en tecnología y salud. Este fenómeno afecta a millones de habitantes y revela tendencias clave en la migración interna estadounidense.

De acuerdo con el estudio citado por Fox Business, la movilidad interestatal muestra un desplazamiento sostenido desde regiones del norte y el medio oeste hacia el sur y el oeste del país. Entre los motivos principales figuran el acceso a empleos calificados, la asequibilidad del costo de vida y la proximidad a familiares. El informe atribuye a la zona metropolitana de Eugene-Springfield el mayor porcentaje de mudanzas entrantes en Oregón, con Springfield destacando por su menor costo de vida en comparación con otras áreas urbanas del estado.

Los patrones de migración han experimentado cambios relevantes en los últimos años. Según Fox Business, factores económicos, el crecimiento de sectores tecnológicos y la evolución de los mercados inmobiliarios han transformado la dinámica demográfica nacional. Estados tradicionalmente receptores, como California, han pasado a ser emisores netos de población, mientras que otras regiones ganan protagonismo por su oferta laboral y condiciones de vida.

¿Cuáles son los estados que reciben más migrantes en 2025?

El estudio de United Van Lines indica que la lista de los diez estados con mayor ingreso de nuevos residentes la encabeza Oregón, seguido de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Delaware, Minnesota, Idaho, Carolina del Norte, Arkansas, Alabama y Nevada. La investigación subraya que Oregón registró el 65% de movimientos como mudanzas entrantes y solo un 35% como salidas.

En palabras del economista senior de Realtor.com, Joel Berner, entrevistado por Fox Business, “los estados que captan mayor flujo migratorio comparten la característica de la asequibilidad”. Berner agregó que “la mitad de los destinos más elegidos rodean a California, mientras que este último figura entre los principales emisores de residentes”.

El 65% de los movimientos
El 65% de los movimientos en Oregón corresponden a llegadas de nuevos residentes motivados por empleos en tecnología y salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Oregón es el destino preferido?

Según el informe de United Van Lines, el principal motivo de quienes eligen Oregón es la búsqueda de empleo, especialmente en sectores de tecnología y salud. El 36% de los nuevos residentes llegó atraído por oportunidades en estos rubros. La región de Eugene-Springfield destaca dentro del estado por su dinamismo económico y la presencia de empresas tecnológicas.

Fox Business detalla que el costo de vida en Springfield es inferior al de otras urbes de Oregón, lo que favorece la llegada de migrantes internos. Además, la ubicación estratégica de la ciudad, próxima a Eugene y Portland, permite el acceso tanto a empleos como a servicios y centros educativos.

El informe subraya que, aparte del empleo, la proximidad a familiares constituye la razón principal para mudarse dentro de Estados Unidos. Otras motivaciones frecuentes incluyen la búsqueda de entornos naturales, una mejor calidad de vida y el acceso a servicios de salud y educación.

¿Cuáles son los motivos que impulsan la migración interna?

De acuerdo con United Van Lines, las razones más mencionadas por quienes cambiaron de estado en 2025 son:

  • Estar cerca de la familia
  • Acceder a mejores oportunidades de empleo
  • Costos de vida más asequibles
  • Calidad de vida y entorno natural

El informe de la empresa coincide con el análisis de Joel Berner, quien afirma que “la combinación de empleos disponibles y precios de vivienda accesibles explica la preferencia por estados como Oregón y Carolina del Sur”.

Fox Business agrega que la migración hacia Carolina del Sur se vincula al crecimiento de la industria manufacturera, mientras que Idaho y Nevada se destacan por su oferta inmobiliaria y su menor carga tributaria.

California y Nueva Jersey figuran
California y Nueva Jersey figuran entre los principales estados emisores de migrantes en 2025, impulsados por altos precios de vivienda y presión fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué estados pierden más habitantes y por qué?

Según el estudio de United Van Lines, Nueva Jersey registró el mayor porcentaje de migración saliente en 2025, con el 62% de los movimientos relacionados con el estado siendo mudanzas hacia otras regiones. Esta tendencia se repite por octavo año consecutivo.

El informe señala que un 21% de quienes se mudaron a Nueva Jersey tienen entre 18 y 34 años, grupo que busca iniciar vida laboral y familiar. Fox Business cita que los precios elevados de la vivienda y la presión fiscal incentivan la salida de residentes mayores, quienes venden sus propiedades a precios altos y se trasladan a estados más accesibles, como Carolina del Sur.

La migración desde California responde a factores similares. Según United Van Lines, el estado figura entre los principales emisores de población y sus residentes privilegian destinos con mejor relación entre ingreso y costo de vida.

¿Cómo impacta la migración en los mercados locales?

El incremento de migrantes en Oregón y otros estados modificó la demanda de vivienda, el mercado laboral y la oferta de servicios públicos. Según United Van Lines, el flujo de nuevos habitantes genera presión sobre la infraestructura y fomenta la creación de empleos en sectores de tecnología, salud y manufactura.

En Nueva Jersey y otros estados emisores, el aumento en el precio de las propiedades crea incentivos para que los residentes mayores se muden, impactando la base tributaria y la composición demográfica. Fox Business resalta que los mercados inmobiliarios en los estados receptores experimentan alzas en precios y nuevos desarrollos para atender la demanda creciente.

Estados como Carolina del Sur,
Estados como Carolina del Sur, Idaho y Nevada se destacan entre los destinos más elegidos por sus condiciones laborales, ofertas inmobiliarias y menores impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tendencias muestran los datos de migración interna?

El análisis de United Van Lines confirma que el patrón de desplazamiento desde el noreste y el medio oeste hacia el sur y el oeste persiste desde hace varios años. Las razones principales, como el acceso al empleo y la asequibilidad, se mantienen estables, aunque la proporción de mudanzas motivadas por el trabajo aumentó en 2025 en Oregón y Carolina del Sur.

El crecimiento de polos tecnológicos y manufactureros en ciudades intermedias diversificó los destinos elegidos por los migrantes internos. Fox Business menciona que la tendencia a buscar ciudades con menor densidad y mejor relación entre ingreso y costo de vida se consolida este año.

¿Qué dicen los expertos y autoridades sobre este fenómeno?

El economista Joel Berner explicó a Fox Business que “los migrantes buscan un equilibrio entre costo de vida y oferta laboral”. Para Berner, el fenómeno se refleja en el hecho de que “la mitad de los destinos más elegidos rodean a California, mientras que este estado lidera el éxodo de residentes”.

Según el reporte de United Van Lines, “la movilidad interestatal responde principalmente a la búsqueda de empleo y mejora en la calidad de vida”. El informe no anticipa cambios drásticos en la tendencia, aunque considera que la evolución de los mercados laborales y las condiciones económicas podrían modificar los flujos migratorios en los próximos años.

El flujo migratorio en 2025
El flujo migratorio en 2025 aumenta la demanda inmobiliaria y genera presión sobre la infraestructura en estados receptores como Oregón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta este fenómeno a los residentes y qué se puede esperar?

El incremento de la migración interna en Estados Unidos impacta tanto a quienes llegan como a quienes parten. En Oregón y otros estados receptores, los nuevos residentes encuentran empleos en sectores en expansión y un entorno de menor costo de vida. En los estados emisores, el fenómeno genera cambios en la recaudación tributaria y en la estructura demográfica.

De acuerdo con United Van Lines, las tendencias actuales se mantendrán mientras los factores económicos, laborales y de calidad de vida continúen influyendo en la decisión de mudarse. Los analistas consultados por Fox Business prevén que la movilidad interna seguirá siendo un elemento central en la configuración demográfica y económica del país.

