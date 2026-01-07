El autor de los ataques en Brown University y el MIT admitió los crímenes en un video antes de morir: “No voy a pedir disculpas”

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Policía de Providence, se muestran imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, acusado en el tiroteo masivo ocurrido en la Universidad Brown (Departamento de Policía de Providence vía AP)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este martes que el responsable de los ataques que dejaron dos estudiantes de la Universidad de Brown y un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) asesinados, Claudio Neves Valente, llevaba años preparando los hechos y grabó videos en los que reconoce haber cometido los crímenes, aunque no explicó los motivos.

El hombre de 48 años, ciudadano portugués y ex alumno de del centro de estudios privado estadounidense localizada en Providence, fue hallado muerto en un almacén de New Hampshire tras asesinar a dos estudiantes y herir a otros nueve en el campus de ingeniería el 13 de diciembre. Posteriormente, el hombre mató al profesor del MIT Nuno FG Loureiro en su domicilio en Brookline, Boston.

Según las autoridades, durante el registro del almacén, el FBI encontró un dispositivo electrónico con breves grabaciones hechas por Neves Valente después de los ataques. En estos videos, el atacante admite en portugués que llevaba al menos seis semestres planeando los detalles, pero no aclara por qué eligió como víctimas a los estudiantes ni al profesor, con quien había compartido estudios en Portugal años atrás.

Los investigadores subrayaron que, a pesar de la confesión en las imágenes, Neves Valente no dejó pistas sobre las razones que lo llevaron a cometer los homicidios y los ataques.

En una transcripción traducida al inglés y facilitada por el Departamento de Justicia, el tirador expresó que no sentía la necesidad de disculparse por sus acciones. En los videos, también mencionó haberse lesionado un ojo durante el tiroteo.

“No voy a pedir disculpas porque durante mi vida nadie me pidió disculpas sinceramente”, afirmó.

Neves Valente abordó directamente los rumores difundidos por la comentarista conservadora Laura Loomer, quien sugirió—sin fundamento—que el atacante había hablado en árabe y pronunciado “Allahu akbar” al ingresar al auditorio.

El atacante negó rotundamente estas afirmaciones, asegurando que no habla árabe y que no tenía intención de hacer ninguna declaración. Aclaró que, si dijo algo, probablemente fue “¡Oh, no!” o una expresión similar de frustración, al ver que el auditorio parecía vacío al entrar. Según explicó, los estudiantes se escondían bajo los escritorios, pero él pensó que ya habían salido por una puerta de emergencia.

“Nunca quise hacerlo en un auditorio. Quería hacerlo en una sala normal”, comentó en las grabaciones. “Tuve muchas oportunidades. Especialmente este semestre, tuve muchas oportunidades, pero siempre me acobardaba”.

Un miembro del FBI devuelve el equipo a su vehículo en un almacén donde el tirador de la Universidad Brown, identificado por las autoridades como Claudio Neves Valente, se quitó la vida (REUTERS/CJ Gunther)

En sus grabaciones, Neves Valente insistió en que no padecía ningún trastorno mental, rechazó la idea de buscar fama y aclaró que el video no tenía intención de ser un manifiesto. Aseguró que su “único objetivo era irse más o menos en sus propios términos” y evitar ser él quien “terminara sufriendo más con todo esto”.

“No, eso no puede pasar. Así que si no te gusta, mala suerte”, afirmó. Reconoció que su ejecución de los asesinatos fue “un poco incompetente”, pero añadió: “al menos se hizo algo”.

En el ataque, Neves Valente hirió a nueve personas y mató a dos estudiantes: Ella Cook, de 19 años, y MukhammadAziz Umurzokov, de 18 años.

Por otra parte, relató que tuvo un encuentro con un testigo en Brown, lo que finalmente facilitó su identificación días después de los hechos.

De acuerdo con la policía, ese testigo había tenido varios intercambios con Neves Valente antes del ataque. Al difundirse imágenes del sospechoso, el testigo comenzó a compartir en Reddit que lo reconocía y sugirió que las autoridades debían investigar un “Nissan gris de alquiler”. Otros usuarios lo animaron a contactar al FBI, y el testigo aseguró haberlo hecho.

Según la declaración jurada, hasta ese momento los investigadores no habían logrado vincular ningún vehículo específico con el atacante.

