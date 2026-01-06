Estados Unidos

Un asesor de Donald Trump aseguró que el régimen venezolano cumplirá con las exigencias de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, afirmó que funcionarios de Caracas enviaron mensajes reiterados a Washington comprometiéndose a aceptar “términos, demandas y condiciones” impuestas por EEUU

Guardar
El alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo el lunes que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela debido a la amenaza que representan las fuerzas militares que permanecen estacionadas frente a las costas del país.

Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos y uno de los hombres más cercanos a Donald Trump, aseguró este lunes que el régimen de Venezuela ha enviado “mensaje tras mensaje” a altos funcionarios de Estados Unidos comprometiéndose a cumplir las “condiciones, demandas y requisitos” impuestos por Washington tras la captura de Nicolás Maduro. Según el funcionario, esos contactos privados confirman que Caracas acepta los términos fijados por la Casa Blanca como parte del proceso de transición posterior a la operación militar estadounidense.

“Sin revelar nada, quiero ser muy claro: el Gobierno de Venezuela ha enviado mensajes al secretario de Estado y a nuestros negociadores de alto nivel dejando en claro que cumplirán los términos, demandas, condiciones y requisitos de Estados Unidos”, dijo Miller en declaraciones televisivas. El funcionario enmarcó esos contactos como una consecuencia directa de la presión militar, económica y diplomática ejercida por Washington en los últimos meses.

U.S. President Donald Trump senior
U.S. President Donald Trump senior aide Stephen Miller speaks to reporters about Venezuela at the White House in Washington, D.C., U.S., January 5, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Las afirmaciones de Miller se produjeron en una entrevista con CNN, donde sostuvo que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela debido a la presencia militar estadounidense desplegada frente a sus costas. Según explicó, esa posición de fuerza permite a Washington fijar las reglas del proceso político y económico posterior a la caída del dictador chavista.

Por definición, estamos a cargo, porque tenemos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estacionadas fuera del país. Nosotros establecemos los términos y las condiciones”, afirmó. Miller añadió que el control efectivo sobre sectores clave de la economía venezolana funciona como un mecanismo de presión adicional para garantizar que el nuevo liderazgo cumpla con lo exigido por la administración Trump.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez es
La vicepresidenta Delcy Rodríguez es juramentada como presidenta interina de Venezuela por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, mientras Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado Nicolás Maduro observa, en la Asamblea Nacional, después de que Estados Unidos lanzara un ataque al país y capturara a Maduro y a su esposa Cilia Flores, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El asesor detalló que, para que Venezuela pueda reactivar su economía y retomar el comercio internacional, necesita la autorización de Washington. “Para comerciar, necesitan nuestro permiso. Para poder dirigir una economía, necesitan nuestro permiso. Estados Unidos está a cargo”, sostuvo. Estas declaraciones refuerzan la idea de que la Casa Blanca busca condicionar de manera directa el rumbo económico del país sudamericano durante la transición.

El contexto inmediato de estos contactos es la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y su esposa, ambos actualmente detenidos en Nueva York. Miller describió la ofensiva como el desenlace de meses de presión, que incluyeron el despliegue de una de las mayores flotas navales frente a la costa venezolana, patrullas aéreas permanentes y ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y a la banda criminal Tren de Aragua.

Imagen de archivo de helicópteros
Imagen de archivo de helicópteros volando entre columnas de humo procedentes de explosiones en Caracas, Venezuela. 3 enero 2026 (vía Reuters)

A esa estrategia se sumó, según el funcionario, un embargo total sobre lo que denominó la “flota fantasma” de buques petroleros utilizados para eludir sanciones. El objetivo, explicó, fue aislar económicamente al régimen y privarlo de recursos mientras se estrechaba el cerco militar.

Miller también afirmó que, durante la operación en Caracas, las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a guardias armados de origen cubano. Según su relato, la mayoría de las bajas se produjeron entre esos efectivos. La dictadura de Cuba reconoció el domingo que 32 de sus ciudadanos murieron durante el operativo, una cifra que Miller calificó como “probablemente inferior al número real”. El funcionario aseguró que los militares estadounidenses heridos se encuentran estables y negó tener informes sobre víctimas civiles.

En paralelo, Miller descartó de plano la posibilidad de que Estados Unidos impulse a la líder opositora María Corina Machado como presidenta o jefa interina de Venezuela. Calificó esa opción de “absurda y descabellada” y sostuvo que ni las Fuerzas Armadas ni los cuerpos de seguridad venezolanos la reconocerían como autoridad legítima. “No es una pregunta seria”, dijo.

Las declaraciones del asesor reflejan una visión abiertamente unilateral de la política estadounidense hacia Venezuela. Miller defendió que Washington está utilizando su poder militar para asegurar sus intereses estratégicos en el hemisferio occidental “sin pedir disculpas”. En ese marco, invocó tanto la Doctrina Monroe como lo que denominó la Doctrina Trump, centradas —según explicó— en impedir que países de la región se conviertan en proveedores de recursos o aliados estratégicos de potencias rivales de Estados Unidos.

El funcionario contrastó esta estrategia con las intervenciones estadounidenses en Medio Oriente durante las últimas décadas. “Durante años enviamos a nuestros soldados a morir en desiertos lejanos para intentar construir parlamentos y democracias”, dijo, al tiempo que defendió un giro hacia una política exterior enfocada en resultados tangibles para los intereses nacionales estadounidenses.

Infantes de Marina de EEUU
Infantes de Marina de EEUU vigilan en el mar Caribe, el 18 de noviembre de 2025 (Sargento Nathan Mitchell/Cuerpo de Marines de EEUU/Handout vía REUTERS)

Pese al tono duro, Miller aseguró que el objetivo declarado de Washington es garantizar “seguridad y estabilidad” para la población venezolana. Con el apoyo y el liderazgo de Estados Unidos, afirmó, el país podría alcanzar un nivel de prosperidad sin precedentes. “Los venezolanos serán más ricos, más seguros y estarán mejor”, prometió.

Por ahora, la Casa Blanca insiste en que la prioridad es gestionar una transición “cuidadosa y reflexiva” que asegure un futuro estable para Venezuela y, al mismo tiempo, consolide la posición estratégica de Estados Unidos en la región. Las conversaciones privadas mencionadas por Miller sugieren que Washington confía en que su presión ya está produciendo los resultados que busca, aunque los detalles de los compromisos asumidos por las autoridades venezolanas siguen sin hacerse públicos.

Temas Relacionados

Stephen MillerVenezuelaNicolás Maduro

Últimas Noticias

Trump negó que el círculo íntimo de Maduro haya colaborado en su captura y reveló que “muchos querían hacer un acuerdo”

El mandatario estadounidense dijo que Delcy Rodríguez mantiene contacto y garantizó cooperación con las autoridades norteamericanas. “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió

Trump negó que el círculo

El ex jefe de espionaje de Venezuela podría ser el testigo estrella en el juicio contra Nicolás Maduro

Hugo Carvajal busca una reducción de condena tras declararse culpable de delitos relacionados con el envío de cocaína, aunque no existe aún un acuerdo formal con las autoridades estadounidenses

El ex jefe de espionaje

Una intoxicación familiar, miles de víctimas y la prevención como obsesión: cómo Bill Marler transformó la seguridad alimentaria en Estados Unidos

El abogado impulsó cambios claves tras casos emblemáticos, forzó nuevas normas para la industria, despertó conciencia social y promovió hábitos más seguros frente a los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos

Una intoxicación familiar, miles de

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Los acusados no solicitaron libertad bajo fianza, quedando detenidos en el Metropolitan Detention Center mientras la justicia estadounidense avanza en el proceso por narcotráfico y armas

Grilletes, abucheos y un saludo

Wall Street ganó terreno tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela

Los avances de esta jornada se producían a pesar de la incertidumbre causada en la escena geopolítica por el ataque de Estados Unidos a Venezuela el pasado fin de semana

Wall Street ganó terreno tras
DEPORTES
La impactante oferta que prepara

La impactante oferta que prepara el Chelsea para sacar a Vinícius del Real Madrid tras los silbidos que sufrió en el Bernabéu

El tenso momento que vivió Gabigol en su presentación en el Santos: la amenaza de la barra frente a los periodistas y dirigentes

Polémica en Brasil por la disputa por “Neymar 2.0″, el prodigio de 13 años: el club que se lo arrebató al Santos

La promesa de Anthony Joshua a los familiares de sus amigos que murieron en el trágico accidente en Nigeria

La romántica propuesta de matrimonio de Lucas Blondel en un yate que sorprendió a Morena Beltrán: “El 2026 empezó así de increíble”

TELESHOW
Lucía Salinas estrena “HUMO: el

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky reemplazó al jefe de

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Las alertas por frío extremo interrumpen vuelos, trenes y escuelas en varios países europeos

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar