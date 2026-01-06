Un asesor de Donald Trump aseguró que el régimen venezolano cumplirá con las exigencias de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

El alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo el lunes que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela debido a la amenaza que representan las fuerzas militares que permanecen estacionadas frente a las costas del país.

Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos y uno de los hombres más cercanos a Donald Trump, aseguró este lunes que el régimen de Venezuela ha enviado “mensaje tras mensaje” a altos funcionarios de Estados Unidos comprometiéndose a cumplir las “condiciones, demandas y requisitos” impuestos por Washington tras la captura de Nicolás Maduro. Según el funcionario, esos contactos privados confirman que Caracas acepta los términos fijados por la Casa Blanca como parte del proceso de transición posterior a la operación militar estadounidense.

“Sin revelar nada, quiero ser muy claro: el Gobierno de Venezuela ha enviado mensajes al secretario de Estado y a nuestros negociadores de alto nivel dejando en claro que cumplirán los términos, demandas, condiciones y requisitos de Estados Unidos”, dijo Miller en declaraciones televisivas. El funcionario enmarcó esos contactos como una consecuencia directa de la presión militar, económica y diplomática ejercida por Washington en los últimos meses.

U.S. President Donald Trump senior aide Stephen Miller speaks to reporters about Venezuela at the White House in Washington, D.C., U.S., January 5, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Las afirmaciones de Miller se produjeron en una entrevista con CNN, donde sostuvo que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela debido a la presencia militar estadounidense desplegada frente a sus costas. Según explicó, esa posición de fuerza permite a Washington fijar las reglas del proceso político y económico posterior a la caída del dictador chavista.

“Por definición, estamos a cargo, porque tenemos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estacionadas fuera del país. Nosotros establecemos los términos y las condiciones”, afirmó. Miller añadió que el control efectivo sobre sectores clave de la economía venezolana funciona como un mecanismo de presión adicional para garantizar que el nuevo liderazgo cumpla con lo exigido por la administración Trump.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez es juramentada como presidenta interina de Venezuela por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, mientras Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado Nicolás Maduro observa, en la Asamblea Nacional, después de que Estados Unidos lanzara un ataque al país y capturara a Maduro y a su esposa Cilia Flores, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El asesor detalló que, para que Venezuela pueda reactivar su economía y retomar el comercio internacional, necesita la autorización de Washington. “Para comerciar, necesitan nuestro permiso. Para poder dirigir una economía, necesitan nuestro permiso. Estados Unidos está a cargo”, sostuvo. Estas declaraciones refuerzan la idea de que la Casa Blanca busca condicionar de manera directa el rumbo económico del país sudamericano durante la transición.

El contexto inmediato de estos contactos es la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y su esposa, ambos actualmente detenidos en Nueva York. Miller describió la ofensiva como el desenlace de meses de presión, que incluyeron el despliegue de una de las mayores flotas navales frente a la costa venezolana, patrullas aéreas permanentes y ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y a la banda criminal Tren de Aragua.

Imagen de archivo de helicópteros volando entre columnas de humo procedentes de explosiones en Caracas, Venezuela. 3 enero 2026 (vía Reuters)

A esa estrategia se sumó, según el funcionario, un embargo total sobre lo que denominó la “flota fantasma” de buques petroleros utilizados para eludir sanciones. El objetivo, explicó, fue aislar económicamente al régimen y privarlo de recursos mientras se estrechaba el cerco militar.

Miller también afirmó que, durante la operación en Caracas, las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a guardias armados de origen cubano. Según su relato, la mayoría de las bajas se produjeron entre esos efectivos. La dictadura de Cuba reconoció el domingo que 32 de sus ciudadanos murieron durante el operativo, una cifra que Miller calificó como “probablemente inferior al número real”. El funcionario aseguró que los militares estadounidenses heridos se encuentran estables y negó tener informes sobre víctimas civiles.

En paralelo, Miller descartó de plano la posibilidad de que Estados Unidos impulse a la líder opositora María Corina Machado como presidenta o jefa interina de Venezuela. Calificó esa opción de “absurda y descabellada” y sostuvo que ni las Fuerzas Armadas ni los cuerpos de seguridad venezolanos la reconocerían como autoridad legítima. “No es una pregunta seria”, dijo.

Las declaraciones del asesor reflejan una visión abiertamente unilateral de la política estadounidense hacia Venezuela. Miller defendió que Washington está utilizando su poder militar para asegurar sus intereses estratégicos en el hemisferio occidental “sin pedir disculpas”. En ese marco, invocó tanto la Doctrina Monroe como lo que denominó la Doctrina Trump, centradas —según explicó— en impedir que países de la región se conviertan en proveedores de recursos o aliados estratégicos de potencias rivales de Estados Unidos.

El funcionario contrastó esta estrategia con las intervenciones estadounidenses en Medio Oriente durante las últimas décadas. “Durante años enviamos a nuestros soldados a morir en desiertos lejanos para intentar construir parlamentos y democracias”, dijo, al tiempo que defendió un giro hacia una política exterior enfocada en resultados tangibles para los intereses nacionales estadounidenses.

Infantes de Marina de EEUU vigilan en el mar Caribe, el 18 de noviembre de 2025 (Sargento Nathan Mitchell/Cuerpo de Marines de EEUU/Handout vía REUTERS)

Pese al tono duro, Miller aseguró que el objetivo declarado de Washington es garantizar “seguridad y estabilidad” para la población venezolana. Con el apoyo y el liderazgo de Estados Unidos, afirmó, el país podría alcanzar un nivel de prosperidad sin precedentes. “Los venezolanos serán más ricos, más seguros y estarán mejor”, prometió.

Por ahora, la Casa Blanca insiste en que la prioridad es gestionar una transición “cuidadosa y reflexiva” que asegure un futuro estable para Venezuela y, al mismo tiempo, consolide la posición estratégica de Estados Unidos en la región. Las conversaciones privadas mencionadas por Miller sugieren que Washington confía en que su presión ya está produciendo los resultados que busca, aunque los detalles de los compromisos asumidos por las autoridades venezolanas siguen sin hacerse públicos.