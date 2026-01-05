América Latina

Cuba confirmó la muerte de 32 militares durante la operación que capturó a Maduro en Venezuela

El régimen de Díaz-Canel admitió por primera vez la presencia de personal militar cubano en tareas de seguridad en territorio venezolano y decretó dos días de duelo nacional por los fallecidos

Guardar
El régimen de Miguel
El régimen de Miguel Díaz-Canel admitió así por primera vez la presencia de personal militar cubano en tareas de seguridad en territorio venezolano, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado públicamente.

El régimen cubano confirmó este domingo que 32 de sus ciudadanos murieron durante el ataque militar estadounidense que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas, según un comunicado difundido por la televisión estatal de la isla.

Todos los fallecidos eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior que cumplían misiones en Venezuela “a solicitud de órganos homólogos” de ese país, señaló el texto oficial. El régimen de Miguel Díaz-Canel admitió así por primera vez la presencia de personal militar cubano en tareas de seguridad en territorio venezolano, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado públicamente.

El comunicado cubano indicó que los militares “cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”. El texto no especificó las funciones exactas que desempeñaban ni la ubicación precisa de los enfrentamientos.

Díaz-Canel escribió en la red social X: “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”. El mandatario cubano expresó su “dolor e indignación” por las muertes y decretó dos días de duelo nacional a partir del lunes.

El gobierno venezolano también rindió homenaje a los fallecidos cubanos. En un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en Telegram, el Ejecutivo venezolano aseguró que los cubanos “ofrendaron su vida cumpliendo su deber” e indicó que desempeñaban “tareas de protección y defensa institucional” como parte de la “cooperación entre Estados soberanos”.

Venezuela expresó su “más profunda
Venezuela expresó su “más profunda solidaridad” a Cuba y agradeció a Díaz-Canel y al general del Ejército y líder de la revolución cubana Raúl Castro.

Venezuela expresó su “más profunda solidaridad” a Cuba y agradeció a Díaz-Canel y al general del Ejército y líder de la revolución cubana Raúl Castro “por su acompañamiento y firmeza solidaria”. El gobierno venezolano calificó además de “criminal e infame” el ataque estadounidense.

Las confirmaciones oficiales llegaron horas después de que el presidente Donald Trump revelara que “muchos cubanos murieron” durante la operación del sábado. “Saben, muchos cubanos murieron ayer”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, indicando que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”.

Según fuentes venezolanas citadas por The New York Times, aproximadamente 80 personas murieron en la operación militar estadounidense, que afectó varias zonas de Caracas y los estados vecinos de Aragua, Miranda y La Guaira, en el norte del país. Funcionarios estadounidenses dijeron que media docena de soldados de Estados Unidos resultaron heridos, aunque Trump no confirmó estas cifras.

Maduro fue extraído el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, durante la operación militar estadounidense. El ex mandatario venezolano debe comparecer este lunes ante el juez de distrito estadounidense Alvin K. Hellerstein en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.

El Departamento de Justicia sostiene que Maduro participó durante años en un entramado de “narcoterrorismo” destinado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando el Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

La captura de Maduro representa un golpe adicional para el régimen cubano, que ya enfrenta una grave crisis económica y energética. Trump afirmó que Cuba “está a punto de caer” y estimó que a la isla le resultará muy difícil mantenerse sin la ayuda petrolera de Venezuela. “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseveró el presidente estadounidense.

