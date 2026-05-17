Estados Unidos

Dos aviones militares chocaron en pleno show aéreo en Idaho: el impactante momento del accidente

El siniestro ocurrió durante el festival Gunfighter Skies Air Show en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home. Tras la colisión, las autoridades activaron el cierre de la instalación militar

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Imágenes captadas por espectadores registraron el instante en que las aeronaves descendían fuera de control tras la colisión aérea, mientras cuatro paracaídas se desplegaban en el cielo, evidenciando que los tripulantes lograron eyectarse segundos antes del impacto

Dos aeronaves militares colisionaron este domingo durante un espectáculo aéreo en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, en el estado de Idaho, lo que obligó el cierre de la instalación militar y suspender el evento.

Videos grabados por asistentes mostraron el momento en que los aviones caían mientras cuatro paracaídas se abrían en el cielo, señal de que los tripulantes lograron eyectarse antes del impacto.

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La base informó en redes sociales que el incidente ocurrió durante el Gunfighter Skies Air Show, un festival aeronáutico que incluía demostraciones de vuelo, maniobras militares y exhibiciones aéreas.

Los equipos de emergencia están en el lugar, se abrió una investigación y se brindarán más detalles cuando estén disponibles”, señalaron las autoridades militares.

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El accidente ocurrió durante la segunda jornada del espectáculo, realizado cerca de Mountain Home, a unos 80 kilómetros al sur de Boise. Testigos aseguraron haber visto a las dos aeronaves impactar en pleno vuelo antes de precipitarse hacia tierra en medio de columnas de humo.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron humo negro elevándose cerca de la base mientras los asistentes permanecían dentro del predio. En varios videos también se observaban cuatro paracaídas descendiendo poco después de la colisión.

El accidente ocurrió durante el festival Gunfighter Skies Air Show en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home

Hasta el momento, la Base Mountain Home no informó oficialmente qué tipo de aeronaves participaron del accidente ni confirmó el estado de salud de los pilotos. Sin embargo, distintos reportes difundidos durante la jornada indicaron que los cuatro ocupantes consiguieron eyectarse antes de que los aviones se estrellaran.

La oficina de asuntos públicos del Ala de Caza 366 indicó inicialmente que no tenía más información disponible sobre el incidente mientras avanzaban las tareas de emergencia y seguridad.

El Gunfighter Skies Air Show es uno de los principales eventos aeronáuticos organizados por la base militar y reúne exhibiciones de aviación histórica y moderna.

Los Thunderbirds de la Fuerza Aérea estadounidense encabezaban la programación principal durante el fin de semana.

Tras el accidente, la policía de Mountain Home confirmó la cancelación total del espectáculo y pidió a la población evitar acercarse a la base mientras continuaban las investigaciones.

Uno de los asistentes que presenció el choque relató que escuchó advertencias entre el público antes de observar los paracaídas y la nube de humo generada por el impacto.

Vi cuatro paracaídas bajando y después apareció humo negro”, contó.

Dos aviones militares chocaron en pleno show aéreo en Idaho: los pilotos lograron eyectarse
Dos aviones militares chocaron en pleno show aéreo en Idaho: los pilotos lograron eyectarse (Captura de video)

Otra grabación tomada desde el lugar mostró a espectadores reunidos cerca de hangares mientras una gran columna de humo se elevaba desde la zona donde cayeron las aeronaves.

La Base Mountain Home alberga al Ala de Caza 366 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocida como los “Gunfighters”. El cierre total de la instalación fue anunciado cerca del mediodía del domingo.

Las autoridades todavía no precisaron si la colisión ocurrió durante una maniobra programada del espectáculo ni aclararon oficialmente a qué unidad pertenecían los aviones involucrados.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que al momento del accidente había buena visibilidad en la zona y ráfagas de viento de hasta 47 kilómetros por hora.

La investigación abierta por las autoridades militares buscará establecer qué provocó el choque aéreo durante una exhibición que había comenzado el sábado y que había sido promocionada por la propia base como una celebración de la historia de la aviación y de las capacidades aéreas modernas.

Horas antes del accidente, los organizadores habían compartido imágenes de la primera jornada del festival y destacaron el desarrollo del evento.

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