El metro de Nueva York reduce la delincuencia general, pero los asesinatos alcanzan su cifra más alta desde 2018

El metro de Nueva York reporta un incremento preocupante de asesinatos y robos durante los primeros meses de 2026, según datos del NYPD (REUTERS/Eduardo Muñoz)

La disminución de la delincuencia global en el metro de Nueva York no ha frenado el incremento de asesinatos y robos en las zonas subterráneas durante los primeros meses de 2026.

Las autoridades y los pasajeros mantienen la atención sobre el sistema, impulsados por datos oficiales recientemente difundidos por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la policía metropolitana de la ciudad más grande de Estados Unidos, que reflejan una tendencia compleja para la seguridad urbana.

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El refuerzo de la presencia policial y la revisión de estrategias de prevención se han convertido en respuestas inmediatas, mientras la opinión pública observa la evolución de los indicadores delictivos.

Las estadísticas oficiales del NYPD muestran que, aunque la delincuencia general en el metro neoyorquino ha experimentado un leve descenso en lo que va del año, los asesinatos y robos subterráneos aumentaron tanto en cifras absolutas como relativas respecto a años anteriores.

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Este incremento ha motivado la intensificación del patrullaje y generado una mayor percepción de inseguridad entre los usuarios, según reconoció el propio departamento policial.

Perfil de víctimas y casos emblemáticos

La cifra de homicidios en estaciones subterráneas alcanzó su nivel más alto desde 2018, con cuatro casos registrados en lo que va del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros meses de 2026, el sistema de transporte público registró cuatro homicidios en estaciones subterráneas y sus alrededores, una cifra que cuadruplica el único caso documentado en el mismo período de 2025.

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El NYPD informó que se trata del nivel más alto para esta época en los últimos años: no se habían registrado cuatro homicidios en este lapso desde al menos 2018, de acuerdo con sus archivos históricos. Entre los hechos más destacados figura el fallecimiento del profesor jubilado Ross Falzone, de 76 años, quien perdió la vida tras ser empujado por las escaleras de una estación en Chelsea.

El presunto atacante, Rhamell Burke, fue identificado como una persona con antecedentes de problemas emocionales y había sido dado de alta de la unidad psiquiátrica del Hospital Bellevue apenas horas antes del incidente. El NYPD aclaró que este caso no se incluye en las estadísticas oficiales de delitos del transporte porque el ataque se originó fuera del área subterránea.

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Panorama de delitos y comparativa interanual

Los robos en el metro crecieron un 18% y las agresiones menores un 15% durante 2026, aumentando la percepción de inseguridad (REUTERS/Eduardo Muñoz/File Photo)

El aumento de homicidios se replica en otros delitos. Los robos en el metro crecieron un 18 % en 2026, pasando de 132 a 156 casos en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Las agresiones menores, imputadas por hechos como golpes de puño, subieron un 15 %, con 573 denuncias frente a las 500 de 2025. Si se compara con datos de siete años atrás, este tipo de delitos presenta un incremento acumulado del 68 %, de acuerdo con los registros oficiales.

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En contraste, los delitos de agresión grave disminuyeron un 6 % respecto al año pasado, con 209 incidentes frente a 221. Esa cifra representa un 16 % más que la correspondiente a 2024, y un ascenso del 60 % respecto a los niveles de 2019.

Los delitos mayores —que abarcan homicidio, violación, robo y hurto mayor— apenas variaron, con una baja marginal de 733 a 732 hechos reportados, según el último balance difundido por el Departamento de Policía de Nueva York.

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Refuerzo policial y políticas de prevención en el metro

La reacción institucional no se hizo esperar. El Departamento de Policía de Nueva York indicó que las detenciones por robo aumentaron un 30 % en lo que va del año, mientras que las correspondientes a agresiones graves y menores subieron un 5 %. Las redadas por infracciones también crecieron un 8 % en comparación con 2025.

De los 157 robos denunciados en el sistema de transporte, 103 culminaron en detenciones, conforme a los datos oficiales.

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En respuesta directa a la escalada delictiva, se desplegaron más de 175 agentes adicionales en el metro cada día, además de los efectivos habituales. Un portavoz del NYPD aseguró que la prioridad institucional es prevenir la violencia y actuar con inmediatez ante cualquier incidente, con el objetivo de proteger a los millones de personas que utilizan el metro diariamente.

El representante policial enfatizó: “Siempre podemos hacer más para garantizar que la gente se sienta segura, y por eso recientemente hemos añadido más de 175 agentes al metro cada día”.

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La percepción de seguridad entre los usuarios, según encuestas de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) (MTA), organismo responsable del sistema de transporte público, experimentó un crecimiento: la satisfacción pasó del 38 % en la primavera de 2022 al 63 % en el otoño de 2025. Voceros policiales confirmaron estos datos, aunque admitieron que persisten retos estructurales.

Contexto delictivo general en Nueva York y evolución reciente

La ciudad de Nueva York registró el menor número de homicidios mensuales desde que existen registros, con solo 19 víctimas en abril de 2026 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Fuera de los túneles del metro, la ciudad de Nueva York alcanzó cifras históricas en materia de homicidios y tiroteos. En abril de 2026, las estadísticas oficiales reflejaron el menor número de homicidios mensuales desde que existen registros, con 19 víctimas.

El primer trimestre del año fue considerado por las autoridades como el más seguro en décadas para estos delitos. Este resultado fue atribuido a la mayor eficacia policial y al incremento en la dotación de agentes.

En paralelo, las multas por evasión de tarifas en el metro disminuyeron un 8 % interanual, de 40.036 a 36.659, y un 14 % respecto a 2024, según la información suministrada por la MTA, confirmada por el NYPD.