El alza del diésel afecta al transporte educativo en Estados Unidos

El aumento del diésel tras la guerra entre Estados Unidos e Irán elevó 67% el precio nacional, impactando a millones de estudiantes y escuelas del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente aumento del diésel tras la guerra entre Estados Unidos e Irán impactó severamente los presupuestos de los distritos escolares en Estados Unidos, exponiendo al sector educativo ante la inestabilidad del mercado energético internacional.

Los distritos han debido replantear el uso de fondos y tomar medidas con consecuencias directas en la prestación de servicios para millones de estudiantes.

PUBLICIDAD

Según un análisis de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el precio promedio nacional del diésel subió un 67% desde diciembre, alcanzando los USD 5,52 por galón a mediados de mayo.

Este incremento, uno de los más acelerados registrados en el país según la EIA, generó un sobrecosto anual estimado de USD 1.800 millones en el transporte escolar, proyección realizada por la consultora de gestión de flotas Samsara, referente en análisis de transporte, y validada por la Asociación Nacional de Transporte Escolar (NAPT, principal organización del sector).

PUBLICIDAD

De acuerdo con una encuesta de la AASA, asociación nacional de superintendentes escolares, casi un tercio de los distritos escolares redirigió fondos originalmente asignados a otros programas, mientras que el 19% utilizó reservas o fondos de emergencia para afrontar el alza del combustible.

Así, miles de escuelas han acudido a recortes en servicios y postergaciones de inversiones con el objetivo de mantener el traslado regular de alumnos ante el encarecimiento del diésel.

PUBLICIDAD

El impacto desigual del aumento en el diésel: casos desde Washington hasta Texas

Distritos como Yakima, Washington, y Waco, Texas, reportaron aumentos interanuales del diésel entre 64% y 84%, afectando salarios y recursos educativos clave (REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo)

El efecto del encarecimiento del diésel varía de forma significativa entre estados. En el distrito escolar de Yakima, Washington, el carburante subió 64% interanual, hasta USD 6,30 por galón en mayo, según datos oficiales.

El superintendente Trevor Greene detalló que el sobrecosto anual equivale al salario de dos docentes, sumando USD 213.000; en su jurisdicción, el 86% de la población estudiantil vive bajo la línea de pobreza. Greene enfatizó: “La presión presupuestaria compromete directamente la calidad y continuidad de los servicios escolares”.

PUBLICIDAD

En Waco, Texas, el distrito reportó un 84% de aumento interanual al inicio del segundo trimestre, según su dirección de transporte. Se trata de más de 80 autobuses que recorren 97 kilómetros (60 millas) diarios, disparando los gastos operativos.

La dirección financiera subrayó que “obligan a tomar decisiones difíciles respecto a la priorización de recursos educativos”.

PUBLICIDAD

El patrón se observa también en Thief River Falls, Minnesota. El superintendente Christopher Mills indicó que el costo del diésel aumentó un 30% desde el comienzo de las hostilidades.

Anticipó que, de seguir la tendencia, el distrito tendrá que “reducir servicios de apoyo y actividades extracurriculares esenciales”, situación que afectaría a 800 estudiantes.

PUBLICIDAD

En Yupiit, Alaska, el diésel es esencial tanto para transporte como para calefacción y generación eléctrica escolar. El superintendente Scott Ballard explicó que el suministro depende de las operaciones durante el deshielo, lo que complica el acceso y encarece el insumo. Informó que el aumento fue del 66% respecto al año anterior, lo que impacta el funcionamiento básico del distrito.

Estrategias de ajuste y transición ante la inestabilidad energética

Las escuelas adoptan estrategias como consolidación de rutas, reducción de ralentí y renegociación de contratos para mitigar el impacto del aumento del diésel (REUTERS/Tim Johnson/File Photo)

Frente a este escenario, los distritos han recurrido a estrategias de ajuste. La AASA y la National School Transportation Association (NSTA, la principal cámara patronal del transporte escolar estadounidense) detallan medidas como consolidar rutas, emplear tecnologías que reduzcan el ralentí de motores, renegociar contratos de suministro y aplazar el mantenimiento no esencial. También se han registrado recortes en administración y personal de apoyo.

PUBLICIDAD

James Rowan, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Funcionarios de Administración Escolar, advierte que “la variabilidad del precio del diésel dificulta la elaboración de presupuestos confiables”, y señala que los fondos extraordinarios aplicados este año podrían no repetirse en el futuro. La NAPT confirmó que en más del 70% de los distritos, el costo del combustible rebasó las previsiones y forzó revisiones en contratos e inversiones.

La dependencia del diésel muestra matices regionales. En Nueva York, el Departamento de Educación informó que cerca del 60% del transporte escolar está subcontratado, transfiriendo parte del riesgo de costos a empresas privadas.

PUBLICIDAD

En contraste, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles impulsa la transición energética: el 70% de su flota, compuesta por 1.300 vehículos, opera ya con energías alternativas o baterías eléctricas. Un portavoz del distrito puntualizó: “Las inversiones en movilidad limpia responden tanto a la necesidad de reducir emisiones como a blindar el presupuesto frente a crisis internacionales”.

El desafío de mantener el servicio educativo bajo presión financiera

El Departamento de Educación estadounidense reconoció en un comunicado que “el acceso al transporte escolar es un elemento fundamental para la equidad educativa”. La GAO, oficina independiente del Congreso de Estados Unidos para auditoría y control, advirtió que las diferencias en la capacidad de respuesta amplifican las brechas entre distritos ricos y pobres, ya que quienes tienen menos margen presupuestario afrontan más recortes en servicios esenciales.

Las asociaciones de padres y docentes exigen mayor intervención estatal y federal. La National Education Association (NEA) solicitó al Congreso medidas de alivio fiscal y la creación de un fondo de emergencia para mitigar el impacto del costo del diésel, alertando que la continuidad del servicio y la igualdad de acceso están en riesgo sin un esfuerzo estructural coordinado.

Los distritos escolares de Estados Unidos deben equilibrar la misión educativa con la gestión de una crisis presupuestaria que, a escala nacional, ha convertido el precio del diésel en un factor clave para el acceso y la calidad de la educación pública.