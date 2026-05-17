Estados Unidos

El error de firma que puede invalidar tu trámite migratorio con USCIS desde el 10 de julio: qué cambia y cómo evitarlo

La nueva política del organismo estadounidense obliga a extremar cuidados en cada solicitud, ya que cualquier descuido en la autenticación puede dejar sin efecto la gestión y provocar la pérdida de sumas importantes

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Primer plano de una mano sosteniendo una lapicera sobre un formulario de inmigración de EE. UU. con un sello rojo de 'RECHAZADO' superpuesto en la sección de la firma.
Los nuevos requisitos del USCIS solo admiten firmas manuscritas en tinta o copias escaneadas, excluyendo firmas digitales externas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 10 de julio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementará una norma que permite rechazar cualquier trámite migratorio si la firma presentada no cumple estrictamente los requisitos, incluso si el expediente ya había sido admitido y las tarifas pagadas.

Esta modificación impacta a quienes solicitan visas, residencia permanente y a empresas patrocinadoras. Desde esa fecha, los formularios migratorios ante el USCIS deberán llevar una firma considerada válida por el organismo: solo se admitirán firmas manuscritas en tinta o copias escaneadas de ellas, así como versiones enviadas por fax o fotocopias.

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Las firmas digitales únicamente serán aceptadas si se generan a través de la plataforma oficial del USCIS. Si la firma no cumple con estos criterios, el trámite podrá ser anulado en cualquier momento, sin derecho a recuperar el dinero invertido ni a subsanar el error.

El USCIS endureció estos controles tras detectar un aumento en firmas fraudulentas en formularios recientes, con el objetivo de resguardar la autenticidad de la documentación presentada en procesos de inmigración.

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La nueva política implica que un trámite migratorio puede ser desestimado incluso en fases avanzadas, es decir, después de haber sido recibido y pagado.

Vista cenital de una mesa de oficina con un libro abierto y documentos de inmigración. Una mano sostiene un bolígrafo sobre una carta con logos del USCIS y el FBI.
USCIS exigirá firmas estrictamente válidas en trámites migratorios a partir del 10 de julio de 2026, afectando visas y residencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se identifica una firma no conforme, el caso se cerrará de inmediato, sin posibilidad de devolución de tasas ni de rectificación posterior.

Riesgos para solicitantes y empresas migratorias

Los solicitantes se enfrentan al riesgo de perder cantidades abonadas que, en muchos casos, alcanzan varios miles de dólares si incurren en errores vinculados con la firma o presentan documentación incompleta.

No existe margen para correcciones: el USCIS considera definitivo el cierre del expediente cuando detecta una firma no válida, lo que puede impedir la obtención del beneficio solicitado.

Las empresas que patrocinan trabajadores extranjeros también pueden ver frustrados sus planes de contratación si alguno de los documentos lleva una firma inapropiada, comprometiendo tanto su planificación de recursos humanos como el dinero pagado en tarifas.

Tipos de firma admitidos y requisitos esenciales

La normativa establece como estándar principal la firma manuscrita en tinta en la mayoría de los casos. También son válidas las copias escaneadas, los faxes y las fotocopias de documentos firmados a mano, siempre que sean legibles y correspondan al original archivado.

Formularios migratorios genéricos dispuestos en abanico con ejemplos de firmas manuscritas y digitales, y un cartel del logo de USCIS en un escritorio.
La presentación de firmas no conformes ante el USCIS puede anular trámites migratorios ya pagados, sin posibilidad de reembolso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la firma digital, solo será aceptada si se genera y se remite mediante la plataforma online oficial del USCIS. El uso de soluciones digitales externas, aplicaciones automáticas o firmas electrónicas creadas por programas no autorizados provocará el rechazo inmediato de la solicitud.

Sellos digitales sin validación, autógrafos insertados electrónicamente fuera del sistema oficial y otros métodos ajenos a los canales aprobados por el USCIS carecen de validez legal. Presentar formularios con estos formatos implica la nulidad instantánea del trámite.

Recomendaciones clave para evitar la desestimación del trámite

Se recomienda a solicitantes, empresas y áreas de recursos humanos revisar cada formulario en detalle antes del envío. Es fundamental confirmar que la firma manuscrita sea clara y que las copias o digitalizaciones sean legibles y fieles al original.

Guardar los originales de todas las firmas resulta indispensable para evitar futuros inconvenientes. No debe emplearse plataformas digitales ajenas al sistema oficial del USCIS.

Es necesario verificar que no falte ninguna firma obligatoria y que todos los campos requeridos estén correctamente completados según el instructivo del organismo.

Una mano con un bolígrafo azul escanea un documento con una firma manuscrita en tinta azul sobre un escáner de oficina moderno. La firma se ve nítida en la pantalla.
El rechazo por firma inválida en el USCIS impacta de inmediato, sin opción a correcciones ni devolución de tasas abonadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si existen dudas sobre la validez de una firma o el método de presentación, se aconseja consultar los requisitos oficiales publicados por el USCIS.

En casos complejos, puede ser útil el asesoramiento de un abogado de inmigración especializado para reducir el riesgo de rechazo por motivos formales.

Un descuido en la modalidad de firma, especialmente cuando la documentación es preparada por terceros, puede convertirse en uno de los errores más costosos y frecuentes en la gestión migratoria.

Un fallo en este punto pone en riesgo no solo el avance del proceso, sino también montos económicos significativos para solicitantes y empresas.

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