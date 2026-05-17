Cómo afecta la huelga del Long Island Rail Road a los trabajadores hispanos de Nueva York: opciones y derechos en pleno Memorial Day

El paro del LIRR afecta con mayor severidad a trabajadores hispanos de limpieza, restauración, construcción y salud en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Angelina Katsanis)

La huelga del Long Island Rail Road iniciada a la medianoche del sábado interrumpió el transporte ferroviario de más de 300.000 pasajeros diarios en Nueva York, justo antes del Memorial Day.

Esta paralización afecta especialmente a trabajadores hispanos de sectores como limpieza, restauración, construcción y salud, quienes dependen del tren para empleos presenciales.

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Según la Metropolitan Transportation Authority, la suspensión del LIRR provocó congestión en las opciones de transporte alternativo, largas demoras y preocupación por posibles represalias laborales.

Las soluciones propuestas, como buses lanzadera, no cubren la demanda y muchos trabajadores carecen de recursos para alternativas privadas, lo que intensifica el impacto en la movilidad y la economía local durante el feriado.

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El servicio del LIRR es fundamental para miles de trabajadores hispanos en Nueva York, ya que la mayoría realiza tareas presenciales y no puede acceder al teletrabajo.

La huelga del Long Island Rail Road interrumpe el transporte ferroviario de más de 300.000 pasajeros diarios en Nueva York antes del Memorial Day (Reuters)

La interrupción dificultó los desplazamientos, generado saturación en los buses de reemplazo y expuesto a los usuarios a riesgos de ausencias no justificadas en sus empleos, de acuerdo con el testimonio de usuarios y organizaciones comunitarias.

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Alternativas de transporte y desafíos para trabajadores hispanos

La Metropolitan Transportation Authority recomendó el teletrabajo, pero esta opción no es viable para la mayoría de los empleados hispanos en oficios presenciales.

Los buses lanzadera destinados a conectar estaciones como Bay Shore, Hempstead, Hicksville, Huntington, Mineola y Ronkonkoma con el metro de Queens tienen cupos limitados y los trayectos pueden extenderse una hora adicional.

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Una trabajadora dominicana de Hempstead relató que su viaje a Manhattan duró casi dos horas debido a la saturación de los buses y la exclusión de numerosos pasajeros.

Congestión en buses lanzadera y demoras en el transporte alternativo agravan la movilidad de la población hispana durante la huelga ferroviaria (REUTERS/Angelina Katsanis)

Testimonios similares surgen en comunidades latinas que buscan evitar la pérdida de turnos laborales. Un cocinero salvadoreño de Mineola indicó que no puede costear un vehículo propio ni servicios privados de transporte a diario.

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Derechos de los trabajadores hispanos durante la huelga

La autoridad de transporte anunció un reembolso proporcional del abono mensual, aplicable solo a días hábiles y sujeto a aprobación del directorio, lo que genera incertidumbre entre quienes dependen de ese dinero para trasladarse.

De acuerdo con la legislación estatal, en casos de fuerza mayor como la huelga, los empleadores no están obligados a pagar los días no trabajados, salvo que existan acuerdos colectivos o internos más favorables.

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Algunos sindicatos solicitaron mayor flexibilidad horaria o turnos remotos, pero en la práctica, la mayoría de los trabajos presenciales continúan sin protección.

Organizaciones comunitarias como Make the Road NY y NYC Immigrant Affairs ofrecen asesoría en español sobre rutas alternativas y derechos laborales, recomendando documentar los intentos de llegada y notificar formalmente a los empleadores cualquier ausencia.

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Muchos empleados hispanos sin teletrabajo quedan expuestos a ausencias no justificadas y posibles represalias laborales tras la suspensión del LIRR (REUTERS/Angelina Katsanis PICTURE TAKEN WITH SLOW SHUTTER SPEED)

Impacto social y perspectivas tras el paro del LIRR

Aunque no existen cifras exactas sobre el uso diario del LIRR por parte de hispanos, en zonas como Queens, Brooklyn y Nassau, la población latina supera el 20 % y puede llegar al 40 % en determinados barrios.

Esta alta presencia explica el nivel de afectación en una comunidad sobrerrepresentada en oficios esenciales y con menor acceso a transporte privado.

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La gobernadora Kathy Hochul advirtió que la paralización “puede perjudicar a los viajeros, las empresas y la economía regional en su conjunto”.

Por su parte, el presidente sindical Mark Wallace argumentó que la huelga es consecuencia de “más de tres años sin aumentos” y del estancamiento en las negociaciones.

En barrios de Queens, Brooklyn y Nassau, la población latina representa hasta el 40%, elevando el impacto social del paro del tren en comunidades esenciales (REUTERS/Angelina Katsanis)

Sin avances entre las autoridades y los sindicatos, la reactivación del servicio no tiene fecha definida. El Memorial Day aumenta la presión para alcanzar un acuerdo, mientras persisten la incertidumbre y el malestar entre los usuarios.

Para quienes dependen exclusivamente del tren para llegar a sus empleos y sostener a sus familias, la huelga evidencia que la movilidad urbana sigue siendo inaccesible para muchos, especialmente entre la población hispana que carece de opciones privadas o capacidad económica para alternativas adicionales.