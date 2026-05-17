Estados Unidos

Donald Trump volvió a publicar el mapa de Venezuela como el “estado 51” de Estados Unidos

La publicación del mandatario estadounidense llega después de que Venezuela extraditara al testaferro del ex dictador Nicolás Maduro, Alex Saab, a territorio norteamericano por lavado de dinero y corrupción

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Captura de pantalla de una publicación en redes sociales. Muestra un mapa de Venezuela con el diseño de la bandera de EE.UU. y el texto "51st State"
Una captura de pantalla muestra una publicación en redes sociales de Donald Trump con un mapa de Venezuela superpuesto con la bandera de Estados Unidos y el texto "Estado 51"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó nuevamente en Truth Social una imagen del mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense y acompañado por la frase “Estado 51”, varios después de que Fox News afirmara que Washington analiza “seriamente” la posibilidad de incorporar al país sudamericano como un nuevo estado de Estados Unidos.

La imagen también fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X y volvió a generar repercusiones tanto dentro como fuera del país sudamericano.

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El mapa difundido por Trump muestra a Venezuela con los colores de la bandera estadounidense y la inscripción “Estado 51”, en referencia a una eventual anexión al sistema federal norteamericano. La ilustración no incluye el territorio del Esequibo, la región en disputa entre Venezuela y Guyana que actualmente es objeto de un proceso ante la Corte Internacional de Justicia.

Captura de pantalla de un tuit de Donald Trump con texto "51st State" y un mapa de Sudamérica mostrando a Venezuela con la bandera de EE.UU
Donald Trump compartió una imagen controversial de Venezuela representada como el "Estado 51" de Estados Unidos, retuiteada por la Casa Blanca.

La publicación del mandatario estadounidense llegan en un momento de fuerte reconfiguración política en Venezuela tras el operativo militar que terminó con la captura y caída del narcodictador Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington impulsa un esquema de transición que, según funcionarios estadounidenses, contempla etapas de estabilización institucional, reconstrucción económica y reorganización política.

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La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, rechazó la posibilidad de que el país sea anexado por Estados Unidos.

“Venezuela nunca ha considerado convertirse en el estado número 51”, afirmó días atrás al responder consultas sobre las declaraciones de Trump. Rodríguez encabeza actualmente un régimen transitorio que busca recomponer vínculos internacionales y reactivar sectores clave de la economía venezolana.

Montaje fotográfico que muestra a Donald Trump, hombre de cabello rubio grisáceo, a la izquierda, y a Delcy Rodríguez, mujer de cabello oscuro y gafas, a la derecha
La publicación del mandatario estadounidense llegó después de que Venezuela extraditara al testaferro del ex dictador Nicolás Maduro, Alex Saab, a territorio norteamericano por lavado de dinero y corrupción

En paralelo, Trump insistió en varias oportunidades con referencias sobre el futuro político de Venezuela. Durante una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense aseguró que “mucha gente en Venezuela ama a Estados Unidos” y deslizó nuevamente la idea de una integración política más estrecha con Washington.

El trasfondo del caso Alex Saab

La nueva publicación de Trump coincidió además con la reciente deportación hacia Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, señalado por autoridades estadounidenses como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

Saab había sido liberado en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros, pero volvió a quedar bajo presión judicial tras la caída del chavismo.

El empresario ocupó cargos estratégicos dentro de la estructura económica venezolana y fue uno de los principales operadores del sistema de importaciones del régimen de Maduro. También estuvo vinculado a negocios petroleros y acuerdos comerciales con Irán.

Alex Saab participa en una conferencia de prensa junto a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, tras ser liberado por decisión del entonces presidente estadounidense Joe Biden
Alex Saab participa en una conferencia de prensa junto a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, tras ser liberado por decisión del entonces presidente estadounidense Joe Biden

El régimen de Delcy Rodríguez informó que la medida fue adoptada debido a las causas judiciales abiertas en territorio estadounidense. Saab enfrenta acusaciones relacionadas con lavado de dinero y corrupción vinculadas al manejo de fondos provenientes de Venezuela.

Su salida volvió a tensionar a sectores ligados al chavismo, especialmente porque durante años fue considerado uno de los hombres de mayor confianza de Maduro y un actor clave para sostener operaciones financieras internacionales del régimen.

Carlos Giménez apuntó contra Diosdado Cabello

Tras conocerse la deportación de Saab, el congresista republicano Carlos Giménez redobló sus críticas contra antiguos dirigentes chavistas y lanzó nuevas advertencias contra Diosdado Cabello, considerado durante años uno de los principales hombres fuertes del régimen venezolano.

Ya que Delcy nos envía a Alex Saab, Diosdado es el próximo. Luego iremos por ella. Queda poco”, escribió Giménez en su cuenta de X.

Congresista Carlos Gimenez comparte recompensa de $25 millones por Diosdado Cabello
Congresista Carlos Gimenez comparte recompensa de $25 millones por Diosdado Cabello

El legislador republicano publicó nuevamente la ficha de recompensa ofrecida por Estados Unidos contra Cabello junto a la frase: “Diosdado, eres el siguiente”.

Las declaraciones del congresista se produjeron mientras Washington mantiene abiertas investigaciones contra ex funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico, corrupción y vínculos con estructuras criminales internacionales.

(Con información de EFE y AFP)

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