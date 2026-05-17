Estados Unidos

Trump define su ofensiva militar contra Irán, que rechaza liberar el estrecho de Ormuz y desmantelar su proyecto nuclear

Tras sus conversaciones con Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos asumió que Teherán no tiene intenciones de negociar un acuerdo que evite la guerra en Medio Oriente

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (Europa Press)
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (Europa Press)

(Desde Washington, Estados Unidos) Tras sus dos encuentros con Xi Jinping en Beijing, Donald Trump asumió que Irán insistirá con bloquear el estrecho de Ormuz y proteger su proyecto nuclear, pese a la voluntad de la Casa Blanca de mantener los canales diplomáticos abiertos para negociar un acuerdo que evite la guerra en Medio Oriente.

Trump y Xi analizaron la situación en Medio Oriente y coincidieron que era necesario que Irán permitiera la libre navegación por la vía marítima estratégica.

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China exporta desde el golfo Pérsico el 25% de su combustible, mientras que Estados Unidos sufre un aumento creciente de la nafta como consecuencia del cierre de Ormuz.

El presidente estadounidense aseguró al líder comunista que su primera opción es la vía diplomática, aunque se trataría de una instancia prácticamente agotada ante la resistencia del régimen chiíta.

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Donald Trump y Xi Jinping dialogan en el jardín de Zhongnanhai (Beijing, China) (REUTERS)
Donald Trump y Xi Jinping dialogan en el jardín de Zhongnanhai (Beijing, China) (REUTERS)

En este contexto, Trump utilizó su regreso a Washington desde Beijing para tratar con Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra- la posible ofensiva contra Irán.

El presidente de Estados Unidos tiene estas cuatro opciones a su disposición:

  1. ataques a blancos militares y de infraestructura -sistemas eléctricos y depósitos de combustibles- en Irán.
  2. Incursiones aéreas sobre la isla de Kharg, que es clave en la economía iraní.
  3. Drones y misiles contra la defensa del estrecho de Ormuz que montó la Guardia Revoluciona de Irán.
  4. Operación terrestre para incautar el uranio enriquecido que permitiría al régimen fabricar bombas nucleares.
Isla de Kharg, corazón del petróleo y gas de Irán
Isla de Kharg, corazón del petróleo y gas de Irán

Estados Unidos coordinará su esfuerzo bélico con Israel, pero no se descarta en la Casa Blanca que se sumen Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que han sido atacados por Irán en las últimas semanas.

Si finalmente se rompe la tregua, Medio Oriente puede ser escenario de un conflicto inédito con impacto directo en la economía global.

Irán mantiene su capacidad militar, transformó en una fortaleza al estrecho de Ormuz y apuesta a una crisis económica en Estados Unidos y Europa causada por el aumento del combustible, el transporte y los fertilizantes.

La Guardia Revolucionaria de Irán no solo intentará repeler las distintas opciones militares que podría ejecutar la Casa Blanca, sino que también tiene previsto atacar de manera sistemática a Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Sería una guerra total en Medio Oriente.

El presidente hace referencia a algun ataque programado

Trump enfrenta una encrucijada política.

Ha perdido popularidad por el aumento de la inflación y la guerra en Medio Oriente no tiene consenso en Estados Unidos.

En noviembre hay elecciones, y la administración republicana podría sufrir una derrota ante el partido demócrata. Trump no descarta este costo político y personal, pero por ahora decidió avanzar contra el régimen persa.

Cuando Pakistán iniciaba ayer una gestión postrera en Teherán para acercar posiciones con Washington, Trump posteó en su cuenta oficial en Truth Social un video generado con inteligencia artificial que mostraba un dron iraní derribado por un misil de los Estados Unidos.

En la imagen se observa cómo avanza el dron de Irán en las aguas del estrecho de Ormuz, mientras se atraviesa una nave enviada a Medio Oriente por el Pentágono.

En un costado de la pantalla, Trump aparece tarareando y haciendo que teclea en una computadora. En inglés, antes que caiga el dron, dice: “Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom”.

El mandatario republicano no viajó a Mar -a- Lago y hoy tiene prevista una reunión a puertas cerradas en el Salón Oval junto JD.Vance -vicepresidente de los Estados Unidos-, Rubio y Hegseth, entre otros integrantes de su gabinete.

La intención de Trump es definir sus opciones militares y dar un ultimátum al líder religioso Mojtaba Khamenei, antes de reiniciar la guerra contra Irán.

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