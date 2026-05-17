El voto latino será clave en las elecciones de alcalde de Los Ángeles: cómo los candidatos buscan seducir a la comunidad

El electorado latino representa el 37 % del padrón en Los Ángeles para las primarias del 2 de junio, siendo clave para definir la alcaldía (REUTERS/Mike Blake)

La contienda por la alcaldía de Los Ángeles se transformó en una carrera decisiva por el respaldo del electorado latino, que representa casi 37 % de quienes decidirán el futuro político de la ciudad en las elecciones primarias del 2 de junio.

Con un alto porcentaje de indecisos y una posible votación histórica motivada por la presencia de figuras latinas en la competencia por la gobernación de California, las campañas intensifican sus esfuerzos para captar un apoyo que puede ser determinante, según documenta Los Angeles Times.

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Una encuesta reciente del UC Berkeley Institute of Governmental Studies, copatrocinada por Los Angeles Times, indica que la alcaldesa Karen Bass lidera las preferencias latinas con 29 % de intención de voto, seguida por Spencer Pratt (16 %), Rae Huang (14 %), la concejal Nithya Raman (9 %) y el empresario Adam Miller (3 %).

Bass se posiciona como favorita entre la población latina pese al avance de sus rivales, mientras que la proporción de indecisos mantiene abierto el escenario electoral.

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El bloque latino representa el 37 % del electorado registrado en Los Ángeles, pero históricamente votó en menor proporción: en las elecciones de 2022, aunque constituían el 35 % del padrón, aportaron menos de una cuarta parte de los votos emitidos, según explicó el politólogo Matt Barreto de UCLA a Los Angeles Times.

Karen Bass lidera la intención de voto latina con un 29 %, según una encuesta de UC Berkeley y Los Angeles Times sobre las elecciones en Los Ángeles (AP Foto/Eric Thayer)

Este fenómeno se atribuye a factores demográficos y al historial de participación del voto migrante.

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Karen Bass refuerza sus lazos con la comunidad latina y consolida apoyos clave

El respaldo institucional y social a Bass se visibilizó en actos como el lanzamiento de la agrupación Latinos con Bass en Lincoln Park, que contó con la senadora estatal María Elena Durazo, Angelica Salas de CHIRLA Action Fund y Nilza Serrano del Avance Democratic Club.

Bass subrayó su trayectoria de colaboración con comunidades latinas desde los años ochenta y afirmó: “No es algo que se construye en una campaña: se gana día a día”.

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Diversos líderes latinos destacaron la actuación de Bass frente a operativos migratorios durante la administración Trump. Salas destacó: “Ella luchó para que nuestras familias permanecieran unidas”, en referencia a la respuesta ante redadas de ICE y la Patrulla Fronteriza.

Incluso figuras anteriormente críticas dieron su respaldo. Serrano, presidenta de Avance Democratic Club, reconoció la disposición de Bass al diálogo con la comunidad latina: “Tuvimos una conversación honesta sobre lo que la comunidad latina extraña bajo su gestión y no evadió; nos pidió ayuda para mejorar”.

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Entre los votantes latinos conservadores, Spencer Pratt gana visibilidad con un discurso antimigratorio y propuestas de mayor seguridad pública (REUTERS/Daniel Cole)

La concejal Monica Rodriguez también manifestó su apoyo, valorando la capacidad pragmática de Bass para enfrentar crisis como la amenaza de huelga del sindicato escolar de la ciudad.

El activismo de Raman y la ofensiva mediática de Pratt marcan la diferencia

La concejal Nithya Raman intensificó su presencia en barrios latinos, organizando reuniones en español y promoviendo mensajes en redes sociales en ese idioma.

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Raman identifica a los votantes latinos como el núcleo de su coalición y declaró: “Nos estamos reuniendo con la comunidad, participamos en eventos culturales relevantes y nuestros voluntarios recorren la ciudad para dialogar con potenciales electores”.

Por su parte, Spencer Pratt desplegó una campaña mediática basada en críticas a la gestión de Bass y referencias antimigratorias y anticomunistas.

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En un video reciente, sostuvo: “La comunidad hispana detesta aún más a los comunistas que a los políticos corruptos”.

Nithya Raman intensifica campañas dirigidas al bloque latino a través de mensajes en español y presencia en barrios populares de la ciudad (Los Angeles Times)

Un colectivo denominado Latinos Por Pratt le compuso la canción “Spencer, saca la bassura”, jugando con el apellido de la candidata.

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Dentro del electorado latino conservador, Claudia Agraz del Los Angeles Hispanic Republican Club apoya a Pratt por la percepción de insuficiencia de recursos para bomberos y policía bajo Bass.

David Hernandez, presidente de la agrupación, reconoce la visibilidad de Pratt pero cuestiona su experiencia ejecutiva.

Durante el debate televisado del 6 de mayo, Pratt afirmó: “Si son legales o ilegales y representan un peligro, no los quiero en nuestras calles... ICE no vendrá porque quienes buscan estarán en prisión cuando yo sea alcalde”, según Los Angeles Times.

Nuevos candidatos y el voto latino en disputa

Aspirantes como Rae Huang y Adam Miller desarrollaron estrategias dirigidas a comunidades latinas. Amy Quichiz, codirectora de campaña de Huang, explicó: “Como latinos, sabemos que no confiamos en los políticos. Si ves que Rae es amiga de tu contratista o de tu niñera, eso la legitima ante nosotros”.

Miller, a través de su organización Better Angels, trabajó en el este de la ciudad en temas de vivienda y, en abril, se reunió con residentes y comerciantes de Boyle Heights para abordar seguridad e infraestructura.

El propio Miller reconoció a Los Angeles Times que Bass cuenta con apoyo consolidado, especialmente entre mujeres latinas, aunque insistió en que los indecisos serán decisivos: “Ese segmento ya decidió que no apoya a Bass; ahora solo debe escoger a quién respaldará en su lugar. Por eso la elección sigue abierta”.

El auge de candidaturas latinas a nivel estatal podría modificar la tendencia histórica de abstención en este segmento, según el estratega demócrata Michael Trujillo, quien apoya a Antonio Villaraigosa para la gobernación: “Podríamos ver una participación récord de latinos en Los Ángeles por el entusiasmo que genera esa contienda”.

Para el politólogo Fernando Guerra de la Universidad Loyola Marymount, el desenlace es claro: “Quien gane el voto latino ganará la elección”.