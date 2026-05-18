Estados Unidos

Investigan hallazgo de seis migrantes muertos en vagón de tren proveniente de Long Beach

Las autoridades federales sospechan que las víctimas, procedentes de México y Honduras, fallecieron por golpe de calor durante el trayecto hacia Laredo, Texas, mientras se intensifica el enfoque en las redes de tráfico humano

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Seis migrantes de Honduras y México fueron hallados muertos por posible golpe de calor en un tren en Laredo, Texas, reavivando el debate sobre el tráfico de personas en la frontera sur de Estados Unidos (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)
Seis migrantes de Honduras y México fueron hallados muertos por posible golpe de calor en un tren en Laredo, Texas, reavivando el debate sobre el tráfico de personas en la frontera sur de Estados Unidos (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Un vagón de tren procedente de Long Beach, California, fue el escenario de una tragedia que reavivó el debate sobre el tráfico ilegal de personas en la frontera sur de Estados Unidos: seis migrantes de Honduras y México fueron hallados muertos por posible golpe de calor en Laredo, Texas, el domingo pasado, según informaron funcionarios policiales a Los Angeles Times.

Las autoridades federales consideran que estas muertes evidencian las consecuencias mortales de los métodos cada vez más arriesgados empleados por las redes de tráfico humano.

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Autoridades federales investigan presunto caso de tráfico de personas tras el hallazgo en Laredo

La tarde del domingo, a las 15:21, la Policía de Laredo recibió el aviso sobre la presencia de los cuerpos en el vagón, según explicó el jefe policial Miguel A. Rodríguez Jr.

El hallazgo fue realizado por un empleado de Union Pacific, la empresa ferroviaria, quien notificó a las autoridades y posibilitó la apertura de una investigación federal dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, en colaboración con la policía local y los Texas Rangers (Los Angeles Times).

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Un vocero federal confirmó que todas las líneas de indagatoria apuntan a un episodio de tráfico de personas, aunque la investigación permanece en curso y los detalles todavía son reservados.

La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional y la policía de Laredo, apunta a un presunto caso de tráfico de personas tras el hallazgo en el vagón de Union Pacific (REUTERS/Gabriel V. Cardenas TPX IMAGES OF THE DAY)
La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional y la policía de Laredo, apunta a un presunto caso de tráfico de personas tras el hallazgo en el vagón de Union Pacific (REUTERS/Gabriel V. Cardenas TPX IMAGES OF THE DAY)

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por Rodríguez, la formación ferroviaria inició su recorrido en Long Beach el 7 de mayo y llegó a Del Rio, Texas, el 9 de mayo.

La hipótesis principal es que los migrantes subieron al vagón durante esa escala en Del Rio. Tras pasar por el área de San Antonio, el tren llegó finalmente a Laredo, donde se produjo el hallazgo de los cuerpos.

Entre las víctimas hay una mujer y dos hombres originarios de México, así como tres hombres procedentes de Honduras, de acuerdo con la identificación preliminar realizada por las autoridades.

Las pruebas iniciales sugieren que el fallecimiento se debió a golpe de calor durante el viaje en el vagón cerrado, según confirmó Rodríguez.

“Esa fue la escena que encontramos y comenzamos la investigación de inmediato”, detalló el jefe de policía a Los Angeles Times.

La ruta del tren, que partió de Long Beach y pasó por San Antonio antes de llegar a Laredo, es frecuentemente utilizada por redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)
La ruta del tren, que partió de Long Beach y pasó por San Antonio antes de llegar a Laredo, es frecuentemente utilizada por redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Declaraciones oficiales subrayan la gravedad del tráfico de personas en la frontera sur

En una conferencia de prensa el jueves, el alcalde de Laredo Victor D. Treviño calificó el hecho de “tragedia que pesa sobre todos” y fue más allá al señalar que existen “crímenes que son contra la humanidad y contra nuestros principios estadounidenses”.

Tanto Treviño como Rodríguez advirtieron sobre el riesgo letal de estas travesías, e instaron a los migrantes indocumentados a no exponerse a estas situaciones extremas.

“Este caso es un recordatorio contundente de los peligros del tráfico de personas”, afirmó Treviño durante el encuentro con la prensa.

Insistió en la necesidad de que los responsables de poner a personas en “condiciones tan peligrosas e inhumanas sean llevados ante la justicia”.

Por su parte, Union Pacific expresó a través de un comunicado electrónico su conmoción por estos hechos y aseguró estar colaborando estrechamente con la investigación de las autoridades.

Los fallecidos, identificados preliminarmente como tres hombres hondureños, dos hombres mexicanos y una mujer mexicana, abordaron el tren durante una escala en Del Rio, Texas (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)
Los fallecidos, identificados preliminarmente como tres hombres hondureños, dos hombres mexicanos y una mujer mexicana, abordaron el tren durante una escala en Del Rio, Texas (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Rodríguez aseguró a Los Angeles Times que, tras determinar que se trataba de un caso de tráfico de personas, la policía activó de inmediato los protocolos cooperativos con Homeland Security Investigations y la Patrulla Fronteriza. También manifestó su confianza en que habrá arrestos a medida que avance el proceso judicial.

La ruta del tren y los riesgos del tráfico de personas en la región

El vagón en el que perdieron la vida los seis migrantes formaba parte de un tren de Union Pacific que se desplazó desde el corazón portuario de Long Beach hacia el este, hasta llegar a la frontera texana.

Durante su trayecto, la formación hizo escala en Del Rio, lo que permitió el abordaje ilegal en una zona frecuentemente utilizada para el ingreso de migrantes a Estados Unidos.

La reconstrucción oficial establece que tras la escala en Del Rio el 9 de mayo, el tren continuó hacia San Antonio antes de dirigirse a Laredo.

El descubrimiento de los cuerpos, encontrado inicialmente por personal ferroviario, reflejó las condiciones extremas y los peligros que enfrentan quienes intentan entrar al país sin documentos a través de rutas de tráfico controladas por redes criminales.

Union Pacific, la empresa ferroviaria implicada, expresó su conmoción y manifestó estar colaborando plenamente con la investigación oficial sobre tráfico de personas (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)
Union Pacific, la empresa ferroviaria implicada, expresó su conmoción y manifestó estar colaborando plenamente con la investigación oficial sobre tráfico de personas (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Hasta el momento, la investigación dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional y con apoyo de la policía local, permanece abierta.

Las autoridades insisten en que la urgencia es desmantelar los circuitos delictivos responsables de exponer a personas a situaciones que han costado vidas como las de estos seis migrantes encontrados sin vida en el interior de un vagón que cruzó el suroeste estadounidense.

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