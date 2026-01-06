Cómo funciona el sistema que une tecnología y ciencia para perfeccionar los pronósticos de lluvias extremas

La vigilancia de ríos atmosféricos redefine la prevención de desastres mediante tecnología y colaboración global (UC San Diego)

La expansión internacional de la vigilancia de ríos atmosféricos marca un avance en la anticipación de inundaciones y eventos meteorológicos extremos.

El Programa Global de Ríos Atmosféricos y Reconocimiento (GARRP), liderado por UC San Diego, integra vuelos de investigación, sensores de última generación y la cooperación de agencias internacionales para perfeccionar los pronósticos y mitigar el impacto de tormentas sobre infraestructuras y recursos hídricos.

Estos ríos atmosféricos, definidos por UC San Diego, consisten en bandas de vapor de agua que se originan sobre los océanos, recorren grandes distancias y, al alcanzar tierra firme, pueden provocar lluvias intensas.

En estados como California, indican los expertos, representan hasta el 50% de la precipitación anual y son responsables de buena parte de los daños por inundaciones en el oeste de Estados Unidos.

GARRP y AR Recon integran observación aérea, sensores innovadores y redes internacionales para revolucionar el pronóstico meteorológico (UC San Diego)

El Centro para el Clima Extremo del Oeste y el Agua (CW3E) estableció una escala para clasificar estos fenómenos, desde aportes beneficiosos al suministro hídrico hasta episodios capaces de generar inundaciones severas.

Innovación tecnológica y cooperación internacional

El programa AR Recon surgió en 2016 en UC San Diego, en conjunto con la NOAA, y desde entonces emplea aeronaves de reconocimiento meteorológico para recolectar datos sobre el Pacífico. Esta labor inicial se amplía ahora bajo el paraguas del GARRP, que coordina la vigilancia sobre los océanos Atlántico y Pacífico durante la temporada 2024-2025, con campañas previstas hasta febrero de 2026.

Marty Ralph, director de CW3E, afirmó: “Combinar observaciones en distintos océanos puede marcar un punto de inflexión en la mejora del pronóstico de fenómenos extremos”.

La tecnología utilizada incluye aviones equipados con sondas de caída, que miden temperatura, presión y humedad durante su descenso en paracaídas. Jennifer Haase, investigadora de Scripps, desarrolló sistemas complementarios para captar variaciones atmosféricas en tiempo real.

La precisión en los pronósticos permite tomar decisiones estratégicas para reducir riesgos y optimizar recursos ante escenarios climáticos cada vez más complejos (UC San Diego)

Además, se emplean boyas de deriva para registrar temperatura del agua y presión atmosférica, junto con radiosondas y globos de sondeo que recogen información vertical en amplias zonas oceánicas.

La colaboración del GARRP es global. Entre sus socios se encuentran la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la NASA, el Instituto de Tecnología de Karlsruhe de Alemania, centros meteorológicos europeos y el Departamento de Recursos Hídricos de California.

Durante la temporada, se realizan vuelos desde bases en Canadá, Irlanda, Hawái y California, integrando sistemas públicos y privados de observación.

Vijay Tallapragada, científico principal de NOAA, señaló: “Los datos de los vuelos de AR Recon han demostrado mejoras constantes en los pronósticos de precipitación para la costa oeste” y anticipó que GARRP llevará este progreso a nivel global.

Alianzas entre organismos civiles, militares y académicos de varios continentes consolidan una red inédita de vigilancia atmosférica (UC San Diego)

Pronóstico avanzado y gestión frente al cambio climático

La combinación de modelos informáticos avanzados con los datos obtenidos permite extender la fiabilidad de los pronósticos de una semana a casi dos.

Anna Wilson, subdirectora de CW3E, destacó: “Contar con pronósticos fiables para eventos extremos con dos semanas de antelación podría transformar la mitigación de catástrofes”.

En California, los operadores de embalses ya emplean estos pronósticos para decidir sobre la retención o liberación de agua antes de cada tormenta, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Cary Talbot, responsable nacional de FIRO, explicó que “la clave para FIRO es la fiabilidad y precisión de los pronósticos de lluvia y caudales”.

El desarrollo de nuevos instrumentos y la integración de esfuerzos científicos de distintos países potencian la detección y el análisis de fenómenos extremos (UC San Diego)

El reconocimiento internacional fue inmediato. La Organización Meteorológica Mundial incluyó a AR Recon entre sus proyectos de referencia global, y el programa coordina iniciativas clave dentro del Experimento Global de Precipitación.

De este modo, UC San Diego consolida su liderazgo en observación y modelado climático, con la perspectiva de que la iniciativa se mantenga anualmente según evolucionen las necesidades de predicción temprana.

Optimizar la anticipación de lluvias permite a autoridades y responsables del agua mejorar la gestión de recursos y fortalecer las acciones preventivas ante inundaciones, favoreciendo una defensa más eficaz frente a los desafíos del cambio climático.