Apuñaló a una mujer en la cara y se atrincheró frente a una farmacia en Miami

El ataque ocurrió cerca del Kaseya Center sobre Biscayne Boulevard, una de las zonas más transitadas de Miami ( NBC 6 South Florida)

Una mujer sufrió heridas graves en el rostro tras un ataque con un arma casera en pleno centro de Miami. El agresor, un hombre identificado como Raydean Johnson, se le acercó mientras paseaba a su perro y la agredió físicamente, utilizando un instrumento punzante de fabricación rudimentaria, según informaron autoridades policiales y testigos presentes en la escena, según la cadena local NBC Miami y la emisora CBS News Miami.

El hecho ocurrió el martes por la mañana, muy cerca del Kaseya Center, sobre Biscayne Boulevard y Northeast 8th Street. El ataque, calificado como “aleatorio” por la policía, dejó a la víctima hospitalizada por una herida en la cara y al sospechoso detenido luego de enfrentarse durante horas con los agentes.

PUBLICIDAD

Cómo se produjo el ataque

La víctima caminaba junto a su perro cuando Johnson la empujó desde atrás, la derribó y golpeó su cabeza contra el asfalto varias veces. Luego, sacó un objeto afilado y la apuñaló en la cara.

El instrumento consistía en un medidor de presión de neumáticos con un clavo de concreto atado con un cordón, según detalla el informe de arresto de la cadena local NBC Miami.

PUBLICIDAD

Raydean Johnson, de 49 años y en situación de calle, utilizó un instrumento punzante fabricado con un medidor de presión y un clavo de concreto (CBS)

Testigos relataron la gran cantidad de sangre y el estado de confusión de la víctima. “Su cara estaba cubierta de sangre, parecía maquillaje de estudio”, describió Asher Shafer, quien se encontraba en un hotel cercano.

Qué consecuencias dejó la agresión

La mujer recibió atención médica inmediata en el lugar y luego fue trasladada al hospital Ryder Trauma Center. Los médicos le realizaron puntos de sutura en la nariz y confirmaron una fractura en el hueso orbital izquierdo, lo que le causará una deformidad permanente, según la documentación judicial de CBS News Miami.

PUBLICIDAD

El hecho motivó el cierre total de Biscayne Boulevard entre Northeast 8th y 9th Street durante varias horas, afectando el tránsito vehicular y peatonal. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona hasta que la situación estuviera bajo control.

Quién es el sospechoso y cómo actuó la policía

El detenido, Raydean Johnson, de 49 años, se encontraba en situación de calle y posee antecedentes de conductas violentas y enfrentamientos con agentes policiales, según confirmaron fuentes de la investigación. Tras cometer el ataque, Johnson huyó y se atrincheró fuera de una farmacia cercana, donde mantuvo un enfrentamiento verbal con la policía.

PUBLICIDAD

El hecho motivó el cierre total de Biscayne Boulevard durante varias horas, afectando el tráfico vehicular y peatonal en el centro de Miami ( NBC 6 South Florida)

En plena negociación, el agresor lanzó amenazas reiteradas hacia los oficiales y en una ocasión gritó: “Si se me acercan, los voy a apuñalar como apuñalé a esa mujer en el ojo”, indicó el reporte policial.

Los agentes optaron por una estrategia de contención y diálogo que duró cerca de tres horas, hasta que finalmente utilizaron una pistola eléctrica para reducirlo y detenerlo sin que se produjeran más heridos.

PUBLICIDAD

Qué cargos enfrenta el agresor

Las autoridades imputaron a Johnson por intento de asesinato en primer grado, agresión agravada, vandalismo armado y resistencia a la autoridad con violencia. Permanece bajo custodia a la espera de juicio, de acuerdo con los registros carcelarios revisados por ambos medios, la cadena local NBC Miami y la emisora CBS News Miami.

La portavoz policial Kiara Delva informó: “No importa si lleva 3, 4 o hasta 10 horas. Los agentes permanecen en la escena hasta que logran un desenlace seguro. Eso fue lo que ocurrió hoy”.

PUBLICIDAD

Qué se sabe de la víctima y la investigación

La identidad de la mujer no trascendió oficialmente. Permanece hospitalizada y en condición estable, bajo seguimiento médico por la gravedad de las lesiones. La investigación policial sigue abierta. Las autoridades no detectaron vínculo previo entre la víctima y el agresor, por lo que manejan la hipótesis de un ataque imprevisible y sin motivación aparente.

De acuerdo con testigos y la intervención rápida de los transeúntes, sumada a la pronta llegada de los servicios de emergencia, se evitaron consecuencias aún más graves: uno de los presentes logró separar momentáneamente al atacante, lo que permitió que la mujer recibiera ayuda sin demoras.

PUBLICIDAD