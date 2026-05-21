Miles marcharon en Jackson para defender el derecho al voto en Misisipi

Miles protestan en Jackson, Misisipi, para rechazar el rediseño electoral que amenaza el derecho al voto afroestadounidense (AP)

Miles de personas se congregaron en el centro de Jackson, Misisipi, con un reclamo central: frenar los intentos de rediseño electoral que, según los manifestantes, ponen en riesgo el voto de la comunidad afroestadounidense. La marcha recorrió lugares emblemáticos de la lucha por los derechos civiles y estuvo marcada por cánticos, pancartas y mensajes que evocaban la resistencia histórica.

La protesta se produjo tras la decisión del Tribunal Supremo de debilitar una de las principales protecciones de la Ley de Derecho al Voto, lo que ha facilitado a los estados del sur avanzar en la modificación de sus mapas electorales.

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Diversas organizaciones, entre ellas People’s Advocacy Institute, Mississippi Votes, NAACP y otras, impulsaron la movilización, advirtiendo sobre el riesgo de que estos cambios reduzcan la representación política de la población negra, que representa casi el 40 % de los habitantes de Misisipi.

Según el diario británico The Guardian, estos movimientos fueron calificados como el mayor retroceso en el poder político afroestadounidense desde el fin de la Reconstrucción.

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Rediseño de distritos y respuesta estatal

El fallo del Tribunal Supremo en el caso Louisiana y Callais motivó a varios estados sureños, principalmente gobernados por republicanos, a avanzar con nuevos mapas electorales. Cambios de este tipo ya se implementaron en Florida y Tennessee, donde se eliminó el único distrito de mayoría negra.

Procesos similares están en marcha en Alabama, Luisiana, Carolina del Sur y Georgia.

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Organizaciones como NAACP y Mississippi Votes denuncian el mayor retroceso en la representación política negra desde la Reconstrucción (AP)

En Misisipi, el gobernador Tate Reeves había convocado una sesión especial con el propósito de debatir la redistritación, aunque luego suspendió la convocatoria. De todos modos, anticipó que el tema será revisado antes de las próximas elecciones estatales, según información de The Guardian.

Un escenario con peso histórico

La manifestación tuvo lugar junto al Viejo Capitolio, donde en 1890 legisladores estatales aprobaron el “Plan de Misisipi”, que sentó las bases legales para la exclusión sistemática del voto negro. “Vinimos al lugar del crimen porque es hora de arrestar al estado de Misisipi”, expresó la activista Danyelle Holmes durante el acto, en declaraciones recogidas por The Guardian. La consigna fue clara: “No volveremos a los días de Jim Crow”.

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Durante la marcha, los asistentes portaron imágenes de Medgar Evers, líder asesinado por defender el derecho al sufragio, y pancartas con lemas como “Protejan nuestro voto” y “Jim Crow debe irse”. El ambiente estuvo acompañado por canciones tradicionales del movimiento de derechos civiles y consignas que evocaban la resistencia de generaciones anteriores.

Discursos y demandas en el acto central

Ya en el Jackson Convention Complex, la multitud escuchó a figuras como el congresista Bennie Thompson, el presidente nacional de la NAACP, Derrick Johnson, y el académico Eddie Glaude. Desde el escenario, el representante estatal de Tennessee, Justin Jones, remarcó: “No nos rendiremos sin luchar. Este es un movimiento intergeneracional”, citó The Guardian.

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Activistas alzan sus voces y carteles con mensajes "NO JIM CROW" y "BLM" durante una convención, demandando el fin de la discriminación y la búsqueda de justicia social (AP)

La jornada en Jackson, Misisipi se suma a una serie de protestas recientes, incluida la realizada días antes en Montgomery, Alabama, bajo el lema All Roads Lead to the South (“Todos los caminos conducen al sur”), también documentada por The Guardian.

El eje de la demanda se resume en una consigna: “No retrocederemos”. Los organizadores advierten que las reformas a los distritos electorales pueden revertir décadas de avances conquistados por la comunidad negra, debilitando su capacidad de incidir en los procesos electorales.

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