Estados Unidos

Miles marcharon en Jackson para defender el derecho al voto en Misisipi

La movilización recorrió sitios emblemáticos del movimiento por los derechos civiles y denunció que los nuevos mapas podrían diluir la influencia política de la población negra

Guardar
Grupo de personas, una de ellas con una bandera de Estados Unidos, marchando por una calle pavimentada. Al fondo se ve un edificio con cúpula y árboles
Miles protestan en Jackson, Misisipi, para rechazar el rediseño electoral que amenaza el derecho al voto afroestadounidense (AP)

Miles de personas se congregaron en el centro de Jackson, Misisipi, con un reclamo central: frenar los intentos de rediseño electoral que, según los manifestantes, ponen en riesgo el voto de la comunidad afroestadounidense. La marcha recorrió lugares emblemáticos de la lucha por los derechos civiles y estuvo marcada por cánticos, pancartas y mensajes que evocaban la resistencia histórica.

La protesta se produjo tras la decisión del Tribunal Supremo de debilitar una de las principales protecciones de la Ley de Derecho al Voto, lo que ha facilitado a los estados del sur avanzar en la modificación de sus mapas electorales.

PUBLICIDAD

Diversas organizaciones, entre ellas People’s Advocacy Institute, Mississippi Votes, NAACP y otras, impulsaron la movilización, advirtiendo sobre el riesgo de que estos cambios reduzcan la representación política de la población negra, que representa casi el 40 % de los habitantes de Misisipi.

Según el diario británico The Guardian, estos movimientos fueron calificados como el mayor retroceso en el poder político afroestadounidense desde el fin de la Reconstrucción.

PUBLICIDAD

Rediseño de distritos y respuesta estatal

El fallo del Tribunal Supremo en el caso Louisiana y Callais motivó a varios estados sureños, principalmente gobernados por republicanos, a avanzar con nuevos mapas electorales. Cambios de este tipo ya se implementaron en Florida y Tennessee, donde se eliminó el único distrito de mayoría negra.

Procesos similares están en marcha en Alabama, Luisiana, Carolina del Sur y Georgia.

Personas diversas marchan en la calle, con carteles que dicen "Protect Our Vote" y pancartas, una con "Jackson". Algunos visten camisetas con "MS VOTES"
Organizaciones como NAACP y Mississippi Votes denuncian el mayor retroceso en la representación política negra desde la Reconstrucción (AP)

En Misisipi, el gobernador Tate Reeves había convocado una sesión especial con el propósito de debatir la redistritación, aunque luego suspendió la convocatoria. De todos modos, anticipó que el tema será revisado antes de las próximas elecciones estatales, según información de The Guardian.

Un escenario con peso histórico

La manifestación tuvo lugar junto al Viejo Capitolio, donde en 1890 legisladores estatales aprobaron el “Plan de Misisipi”, que sentó las bases legales para la exclusión sistemática del voto negro. “Vinimos al lugar del crimen porque es hora de arrestar al estado de Misisipi”, expresó la activista Danyelle Holmes durante el acto, en declaraciones recogidas por The Guardian. La consigna fue clara: “No volveremos a los días de Jim Crow”.

Durante la marcha, los asistentes portaron imágenes de Medgar Evers, líder asesinado por defender el derecho al sufragio, y pancartas con lemas como “Protejan nuestro voto” y “Jim Crow debe irse”. El ambiente estuvo acompañado por canciones tradicionales del movimiento de derechos civiles y consignas que evocaban la resistencia de generaciones anteriores.

Discursos y demandas en el acto central

Ya en el Jackson Convention Complex, la multitud escuchó a figuras como el congresista Bennie Thompson, el presidente nacional de la NAACP, Derrick Johnson, y el académico Eddie Glaude. Desde el escenario, el representante estatal de Tennessee, Justin Jones, remarcó: “No nos rendiremos sin luchar. Este es un movimiento intergeneracional”, citó The Guardian.

Varias personas con diversos tonos de piel sostienen carteles de protesta dentro de un gran salón. Los carteles visibles dicen "NO JIM CROW" y "BLM"
Activistas alzan sus voces y carteles con mensajes "NO JIM CROW" y "BLM" durante una convención, demandando el fin de la discriminación y la búsqueda de justicia social (AP)

La jornada en Jackson, Misisipi se suma a una serie de protestas recientes, incluida la realizada días antes en Montgomery, Alabama, bajo el lema All Roads Lead to the South (“Todos los caminos conducen al sur”), también documentada por The Guardian.

El eje de la demanda se resume en una consigna: “No retrocederemos”. Los organizadores advierten que las reformas a los distritos electorales pueden revertir décadas de avances conquistados por la comunidad negra, debilitando su capacidad de incidir en los procesos electorales.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasMisisipiJacksonDerechos CivilesTribunal SupremoEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El impacto de la IA en la construcción de una metrópoli de casi 8 millones de personas

El crecimiento demográfico previsto para la región exige que la infraestructura se adapte mediante el empleo de tecnologías inteligentes, lo cual facilita una mayor eficiencia en la gestión y desarrollo de proyectos urbanos

El impacto de la IA en la construcción de una metrópoli de casi 8 millones de personas

Denuncian al sistema escolar de Massachusetts por segregar a estudiantes afroamericanos y latinos

Los denunciantes dicen que el diseño de los distritos reproduce patrones de vivienda, deteriora tasas de egreso y limita el acceso universitario, mientras el estado responde que no puede cambiar fronteras ni imponer cupos

Denuncian al sistema escolar de Massachusetts por segregar a estudiantes afroamericanos y latinos

Murió Barney Frank, figura clave del Partido Demócrata y pionero de los derechos LGBTQ, a los 86 años

El excongresista demócrata de Massachusetts falleció tras permanecer en cuidados paliativos por insuficiencia cardíaca congestiva, según confirmaron sus familiares

Murió Barney Frank, figura clave del Partido Demócrata y pionero de los derechos LGBTQ, a los 86 años

Más de 33 millones de personas bajo alerta por inundaciones y lluvias extremas en Estados Unidos

Autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones persistentes podrían provocar desbordes repentinos, interrupciones eléctricas y severos problemas de movilidad en distintas regiones del país durante uno de los fines de semana con mayor tráfico del año

Más de 33 millones de personas bajo alerta por inundaciones y lluvias extremas en Estados Unidos

El servicio de NJ Transit se reanuda en Penn Station tras el incendio forestal

La reactivación gradual del transporte ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey ocurrió después de que un incendio en Secaucus obligara a interrumpir por completo las operaciones y afectara significativamente la movilidad de miles de pasajeros

El servicio de NJ Transit se reanuda en Penn Station tras el incendio forestal

TECNO

El uso gratuito de Gemini cambia para siempre: Google empezó a limitar los mensajes y más funciones

El uso gratuito de Gemini cambia para siempre: Google empezó a limitar los mensajes y más funciones

Un celular Android dejará de operar lento si aplicas estos cuatro trucos cada semana

El secreto del éxito según Steve Jobs: “no pierdas tiempo viviendo la vida de otra persona”

Cómo activar las alertas de terremotos de Google en tu celular Android paso a paso

Lista de códigos de Free Fire disponibles hoy 21 de mayo de 2026 y cómo canjearlos

ENTRETENIMIENTO

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

El reporte de la policía revela escandalosos detalles del arresto de Britney Spears en California: antidepresivos, botellas vacías y comportamiento agresivo

Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian

Jon Favreau habló sobre The Mandalorian and Grogu: “Quienes antes no tenían edad para verla, quiero que también se enamoren de Star Wars”

David Beckham se refirió a su legado: “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”

MUNDO

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día

Rusia exhibió su tríada nuclear con uno de los mayores ejercicios en años y lanzó un mensaje a Occidente: “Es una señal”

Israel deporta a todos los activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza y fue abordada en el Mediterráneo

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra