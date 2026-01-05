Wall Street ganó terreno tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela

Un operador especializado trabaja en una cabina en la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid/

Wall Street registró un alza el lunes, cuando el Dow Jones alcanzó un máximo histórico impulsado por el avance de las acciones financieras y el repunte de las empresas de energía.

El aumento se produjo tras un ataque militar de Estados Unidos que resultó en la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro. Los inversores apuestan a que la actuación contra el liderazgo de Venezuela permitirá a las compañías estadounidenses acceder a las mayores reservas de petróleo del mundo.

El gobierno de Donald Trump tiene previsto reunirse esta semana con ejecutivos de empresas petroleras estadounidenses para debatir estrategias que impulsen la producción petrolera venezolana. El índice energético del S&P alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2025, con los principales actores del sector, Exxon Mobil y Chevron, cerrando la sesión en terreno positivo.

Las acciones vinculadas al sector defensa también se vieron favorecidas tras la operación militar liderada por Washington. Tanto Lockheed Martin como General Dynamics registraron avances en sus cotizaciones, mientras el índice aeroespacial y de defensa alcanzó igualmente un máximo histórico.

En el sector tecnológico, Tesla recuperó terreno después de siete sesiones consecutivas de pérdidas. En contraste, Nvidia y Apple experimentaron descensos en sus valores bursátiles.

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Jeenah Moon

De acuerdo con los datos preliminares de cierre, el S&P 500 sumó 43,67 puntos, un 0,64%, ubicándose en 6.902,14 puntos. El Nasdaq Composite ganó 161,66 puntos, o un 0,7%, llegando a 23.397,29 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones aumentó 595,07 puntos, un 1,23%, para cerrar en 48.977,46 puntos.

El petróleo de Texas subió un 1,7%

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) experimentó una subida del 1,7 %, alcanzando 58,32 dólares el barril en el primer día de operaciones tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la intervención de Washington en Venezuela y la promesa de inversiones en la industria petrolera nacional después de la detención de Nicolás Maduro. Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero aumentaron 0,99 dólares respecto al cierre anterior, reflejando la reacción del mercado ante los nuevos acontecimientos.

Esta variación en el mercado del crudo se produce en el contexto de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, país que, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), dispone de las mayores reservas petroleras del mundo. La situación se intensificó tras la detención de Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York, donde compareció ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY). Durante la primera audiencia, celebrada este lunes, Maduro se declaró no culpable de todos los cargos imputados.

La jornada del lunes estuvo marcada por la volatilidad en los precios del crudo, que finalmente registraron incrementos significativos. Expertos del sector consideran que la evolución futura de los precios dependerá de los planes que implemente la Administración Trump en Venezuela. De acuerdo con la firma Ostrum, de Natixis IM, antes Venezuela era “un coto reservado de los Estados Unidos con la explotación del petróleo y de la química”, y actualmente representa una alternativa relevante ante el estancamiento de la industria del esquisto en territorio estadounidense.

El economista jefe de Ostrum, Phillippe Waechter, señaló que si Estados Unidos toma el control de Venezuela, se levantarían las sanciones sobre las exportaciones de petróleo, lo que permitiría reanudar la producción y aumentaría la oferta de crudo en el mercado mundial.

(Con información de Reuters y EFE)