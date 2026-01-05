Una intoxicación familiar, miles de víctimas y la prevención como obsesión: cómo Bill Marler transformó la seguridad alimentaria en Estados Unidos

Bill Marler se consolidó como la figura clave en la seguridad alimentaria de Estados Unidos tras el caso Jack in the Box (captura de video)

Durante tres décadas de defensa judicial, Bill Marler se transformó en la figura más influyente de la seguridad alimentaria en Estados Unidos, forzando a la industria a reconocer los riesgos ocultos que acechan en alimentos cotidianos.

Su legado no nace en un laboratorio ni desde la academia, sino en los pasillos de hospitales, conversaciones con familias afectadas y demandas que obligaron a restaurantes y productores a modificar sus prácticas.

Marler alcanzó notoriedad nacional tras el famoso caso Jack in the Box, restaurante de comida rápida de los años 90, cuando la muerte de cuatro niños por E. coli en hamburguesas poco cocidas sacudió al país y motivó una reforma en la regulación alimentaria. Desde entonces, su cruzada creció al ritmo de los nuevos brotes: si al principio el enemigo era la carne molida, hoy la amenaza se extiende a verduras de hoja verde, productos orgánicos, frutas precortadas y hasta alimentos para mascotas.

La muerte de cuatro niños por E. coli en hamburguesas poco cocidas impulsó reformas en la regulación alimentaria estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada experiencia profesional y cada víctima que ha representado han moldeado no solo su percepción sobre los alimentos, sino también sus hábitos personales. En cualquier restaurante, Marler examina la carta con escepticismo y elige de forma preventiva: churrasco bien cocido y verduras, descartando cualquier platillo que suponga una potencial vía de infección.

Precauciones en la mesa y cambios de hábitos

El caso Jack in the Box fue solo el punto de partida. Hoy, la situación es aún más compleja. Según Bill Marler y diversos especialistas, alimentos como la lechuga romana, carnes listas para consumir y quesos frescos han ocupado el lugar de los riesgos anteriores. “Llenaron ese vacío”, explicó Marler a The Washington Post.

Ahora, los brotes de E. coli se asocian sobre todo con ensaladas, y los casos de Salmonella y Listeria aparecen en productos tan distintos como hongos enoki importados, manzanas acarameladas y comida seca para perros. La lista de alimentos bajo sospecha crece, por lo que tanto consumidores como autoridades deben mantenerse atentos.

Los brotes de E. coli, Salmonella y Listeria afectan hoy a verduras, frutas, productos orgánicos y alimentos para mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras oficiales muestran la verdadera dimensión del problema. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informa que, cada año, en Estados Unidos ocurren 48 millones de casos de enfermedades causadas por alimentos. De estos, 128.000 personas necesitan hospitalización y unas 3.000 mueren. Los más vulnerables son los niños pequeños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores de 65 años.

Marler, que tiene 68 años, se incluye en este grupo: “Estoy en esa edad en la que los patógenos transmitidos por los alimentos pueden ser realmente malos para ti”, reconoció.

Evaluación personal del riesgo y desafíos de control

Expertos como Martin Wiedmann, profesor en la Universidad de Cornell, coinciden en que cada persona debe analizar el riesgo antes de probar un alimento. Wiedmann contó a The Washington Post que, si bien come casi todo, evita tenedores libres de comida caliente y revisa cada caso según el grado de peligro.

Expertos recomiendan evaluar el riesgo antes de consumir alimentos listos para comer, como ensaladas y carnes frías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de las ensaladas listas y productos preparados genera la duda: el incremento de casos, ¿se debe a que la gente come más estos alimentos, a que los métodos de detección han mejorado o a que el riesgo real ha aumentado?

Además, rastrear el origen exacto de las intoxicaciones y la falta de denuncias dificultan el control de la situación. Un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) apuntó que la normativa alimentaria de Estados Unidos es “fragmentada”, lo que complica la supervisión, la coordinación y la gestión de los recursos. Según The Washington Post, esto convierte las enfermedades por alimentos en un problema difícil de resolver.

Diversidad de riesgos y vivencias recientes

En los últimos cinco años, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detectaron brotes de Listeria en hongos enoki importados y manzanas acarameladas.

Bill Marler, a pesar de sus precauciones, ha sufrido intoxicaciones, lo que evidencia la persistencia del riesgo alimentario (captura de video)

En 2023, algunos niños enfermaron de Salmonella tras manipular alimento seco para perros. Incluso en restaurantes de lujo, la extrema cautela de Marler despierta curiosidad entre los chefs, que le preguntan la razón de sus precauciones: “Les explico a qué me dedico”, dice. “Es un riesgo laboral”.

A pesar de sus cuidados, Marler también ha sufrido intoxicaciones, como la vez que enfermó tras cenar con su familia en Idaho, lo que demuestra que el peligro siempre está presente. Para Marler, la lucha contra las enfermedades alimentarias es constante. Sus años de trabajo le han enseñado que información y cautela son la mejor defensa, y por ello examina con atención cada alimento que consume.