Periodista de Univisión rompió en llanto al informar la captura de Nicolás Maduro: “El cuerpo me tiembla”

La viralización de la reacción televisiva de Elyangelica González provocó una ola de comentarios en redes sociales y reavivó la discusión internacional sobre situación en Venezuela

En el video se puede ver a Elyangelica Gonzalez con lágrimas ante la noticia (Instagram: @despiertamerica)

La reacción de Elyangelica González, periodista de Univisión, al informar en vivo sobre la captura del dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores, se convirtió en la expresión emocional de un hecho que conmocionó a Venezuela y repercutió en todo el continente. El anuncio, realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue seguido de inmediato por una oleada de expectativa e incertidumbre, en medio de la prolongada crisis política venezolana.

Durante la cobertura en directo, González evidenció el impacto personal del momento. “En este momento el cuerpo me tiembla por lo que está pasando… No sé qué decirte”, declaró al aire. El episodio pronto se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en reflejo del sentir de muchos dentro y fuera del país.

La información volvió a colocar en el centro del debate internacional la figura del dictador Maduro y las denuncias por autoritarismo, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Millones de personas, tanto en Venezuela como en el extranjero, siguieron atentos el desarrollo de los acontecimientos, especialmente la diáspora venezolana, que enfrenta un prolongado exilio y fragmentación social.

El momento en el que la periodista Elyangelica González rompe en llanto ante el anuncio sobre el dictador Nicolás Maduro y su captura (Captura de Video: Despierta América)

La escena compartida de la periodista generó fuertes reacciones entre los usuarios en redes sociales, quienes la interpretaron como representación de las emociones y expectativas de quienes han sido forzados a dejar el país.

En tanto, desde Washington, el presidente estadounidense calificó el operativo como el inicio de una etapa de “rendición de cuentas” tras décadas de denuncias contra el chavismo.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Y agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

Donald Trump anunció en Truth Social un operativo a gran escala liderado por Estados Unidos que habría culminado con la captura y traslado fuera de Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa, y adelantó una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago para ampliar los detalles (@realDonaldTrump)

El mensaje de Trump llegó luego de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque a gran escala sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.

La cobertura renovó el foco regional con Estados Unidos reafirmando su papel como actor central en el futuro político venezolano. América Latina permanece a la espera de novedades, atenta a cualquier indicio de transformación en el escenario sudamericano.

La urgencia de confirmaciones y la respuesta social revelaron la intensidad del deseo de cambio entre la población venezolana y su diáspora. El episodio demostró hasta qué punto cualquier señal vinculada a un giro político en Venezuela moviliza expectativas y emociones en una sociedad marcada por años de crisis.

Quién es Elyangelica González

Elyangelica González es una periodista venezolana con una extensa trayectoria en la cobertura política y migratoria para Univisión, medio desde el cual ha informado durante años sobre la crisis institucional, el éxodo masivo y la situación humanitaria de su país.

Exiliada como millones de compatriotas, su trabajo se caracteriza por un enfoque cercano a las historias humanas detrás de los grandes procesos políticos.

Elyangelica González es una periodista venezolana de Univisión especializada en cobertura política y migratoria, cuya trayectoria y condición de exiliada le dieron un fuerte peso simbólico a su reacción en vivo (Instagram)

Su reacción en vivo no solo reflejó el impacto profesional de una noticia de alcance histórico, sino también una vivencia personal compartida por gran parte de la diáspora venezolana. Para muchos espectadores, el momento condensó años de frustración, duelo y esperanza contenida, convirtiendo a la periodista en un símbolo involuntario del estado emocional de una comunidad que sigue atentamente cada posible señal de cambio en Venezuela.

