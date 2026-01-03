Reportan fuertes explosiones y sobrevuelo de aviones en Caracas

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en Caracas, según constató un periodista de la AFP en la capital venezolana.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezonala. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Bombardeo en Caracas

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Además, circulan imágenes que muestran varios helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en medio de una noche marcada por los cortes de luz.

El caos también se apoderó de la ciudad y se vieron imágenes de cientos de autos intentando huir de la zona en conflicto. Los videos mostraron a agentes de las Fuerzas del régimen de Nicolás Maduro deteniendo a todo civil en la calle.

Otros habitantes en la región bombardeada reportan explosiones en La Guaira, al mismo tiempo que apagones y detonaciones en Caracas, en un escenario que apunta a una escalada histórica.

“Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando”, relató una pensionada de 67 años que pidió anonimato a AFP. “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, contó la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, residente de El Valle, también manifestó que escuchó sonar “como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos”. “Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí”.

Los estallidos ocurrieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una flota naval en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela y advirtiera que los días del dictador Nicolás Maduro en el poder “están contados”.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas con el narcotráfico en Venezuela, lo que representaría el primer ataque terrestre estadounidense en territorio venezolano.

Por su parte, el líder del régimen respondió una entrevista difundida el jueves que “el sistema defensivo nacional garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios”.

Trump acusa a Maduro de liderar una amplia red de narcotráfico, mientras que Caracas rechaza las acusaciones y sostiene que Washington busca derrocar al dictador para apropiarse de las reservas de petróleo venezolanas.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, manifestó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al enterarse de los acontecimientos de esta madrugada. Por el tenso escenario, solicitó reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.