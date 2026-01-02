Estados Unidos

El New York State Pavilion comenzará su restauración tras décadas de abandono

La emblemática estructura de la Feria Mundial de 1964 en Queens será sometida a un proyecto de renovación financiado por la ciudad, con el objetivo de reabrir sus espacios y preservar su legado histórico para los habitantes de Nueva York

Guardar
Las torres de observación y
Las torres de observación y la estructura circular del New York State Pavilion se elevan sobre Flushing Meadows–Corona Park, en Queens. Tras décadas de deterioro, el complejo será sometido a un ambicioso plan de restauración financiado por la ciudad de Nueva York.

El New York State Pavilion, la estructura emblemática de la Feria Mundial de 1964 en Flushing Meadows-Corona Park, Queens, iniciará una nueva etapa gracias a un ambicioso proyecto de restauración cuya finalización está prevista para finales de 2026, y que busca devolverle el esplendor perdido tras décadas de abandono.

El Departamento de Parques de la ciudad aprobó un esfuerzo de estabilización valorado en USD 56,8 millones para rescatar el complejo, deteriorado por el paso del tiempo, la intemperie y el olvido. Este renacer permitirá ofrecer visitas guiadas al público, reinsertando al mítico pabellón en la vida neoyorquina y acercando su legado a las generaciones contemporáneas.

Forest Hills, en el corazón de Queens, es hogar de residentes como Michael Perlman, historiador que expresó al Queens Chronicle: “Es uno de los pocos edificios que permanecen de la Feria Mundial. Restaurarlo y darle un uso creativo sería un sueño hecho realidad”.

Para organizaciones como la Queens Historical Society, el proyecto trasciende la simple remodelación. Jason Antos, su director ejecutivo, declaró al mismo medio que este rescate significa por fin otorgar el respeto debido a un hito cuyo acceso estuvo vedado durante décadas. Según sus palabras: “Durante tantos decenios fue inaccesible, y ahora podrá disfrutarse como el máximo vestigio histórico de la última y más grande Feria Mundial de Nueva York”.

El New York State Pavilion,
El New York State Pavilion, diseñado por el arquitecto Philip Johnson, es uno de los pocos edificios que sobreviven de la Feria Mundial de Nueva York de 1964–1965. Su silueta futurista lo convirtió en un símbolo del optimismo tecnológico de la época.

El pabellón, también conocido como la “Carpa del Mañana”, se distingue por su corona elíptica gigante y tres torres de observación de estilo futurista que alcanzan los 69 metros (226 pies) de altura. Proyectado por el reconocido arquitecto Philip Johnson y comisionado por el entonces gobernador Nelson Rockefeller, la estructura fue concebida para simbolizar el progreso humano en una era marcada por el optimismo tecnológico.

La crítica de arquitectura Ada Louise Huxtable, al reseñar su inauguración, lo describió como “un éxito arrollador... una frivolidad sofisticada... construido con seriedad y belleza. Este es un carnaval con clase”.

El pabellón acogió a 51 millones de visitantes durante la feria, desempeñando un papel central en la imaginería de la ciudad. Tras aquel esplendor, vivió días como pista de patinaje y sala de conciertos, hasta que en 1976 la inseguridad de su cubierta suspendida dictaminó su demolición, precipitando el abandono de la estructura. El recio esqueleto quedó expuesto a la intemperie y fue invadido por palomas. La salvación llegó recién en 2008, cuando logró entrar en los registros nacional y estatal de sitios históricos, deteniendo así toda amenaza de demolición.

Visitantes recorren el interior del
Visitantes recorren el interior del pabellón durante la Feria Mundial de 1964, cuando el complejo recibió a millones de personas y funcionó como una vitrina del progreso, la innovación y la visión de futuro de Estados Unidos.

El proceso de recuperación comenzó recientemente, con una primera fase dedicada a reparar el concreto dañado, sustituir cables de suspensión y reforzar las torres emblemáticas. Las etapas siguientes contemplan la eventual reapertura de los miradores al público.

Para quienes experimentaron la magia original, como la vecina Helen Day, el regreso del pabellón evoca nostalgia y esperanza. Day contó a CBS News: “Era un lugar mágico, bellamente construido”. Anhela que la restauración permita a los jóvenes de la ciudad comprender la magnitud del monumento que muchos solo han observado desde la distancia, desconociendo su historia y significado.

La silueta del New York State Pavilion ganó notoriedad mundial como la nave espacial alienígena en la película “Men in Black” en 1997, afianzando su estatus de icono cultural. La intervención que ahora se emprende representa no solo una mejora superficial, sino una revalorización integral de un símbolo arquitectónico y social, capaz de reconectar el presente de Nueva York con su pasado futurista.

