Estados Unidos

Estados Unidos postergó la aplicación de aranceles elevados a muebles de Vietnam y China

La administración de Donald Trump decidió aplazar por doce meses la subida de aranceles del 30% y 50% a muebles tapizados y gabinetes, originalmente prevista para esta semana, para continuar negociaciones con países exportadores clave

El interior de un almacén
El interior de un almacén de Ikea (Adobe Stock)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso por un año la entrada en vigor de aranceles más elevados a ciertos muebles importados, una medida que estaba programada para aplicarse este jueves. El anuncio, realizado por la Casa Blanca en la noche del miércoles, afecta a productos como muebles tapizados y gabinetes de cocina, importados principalmente desde Vietnam y China, países que se han consolidado como proveedores clave para el mercado estadounidense.

La decisión de aplazar la aplicación de los nuevos aranceles, que contemplaban un 30% para muebles tapizados y un 50% para gabinetes de cocina y tocadores, se produce en medio de un contexto de negociaciones internacionales sobre la importación de productos de madera y ante el impacto del aumento del costo de vida en los hogares estadounidenses. El comunicado de la Casa Blanca señala que el mandatario decidió el aplazamiento para “permitir que continúen las negociaciones con otros países”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha implementado un conjunto de medidas arancelarias que afectan a diversos sectores, justificando estas acciones como mecanismos para impulsar las industrias estadounidenses y proteger la seguridad nacional. En 2025, la administración estableció aranceles sobre productos como acero y automóviles, además de iniciar investigaciones que podrían derivar en nuevos gravámenes. En octubre, la imposición de un arancel del 10% sobre la madera blanda importada se sumó a los gravámenes del 25% a ciertos muebles tapizados y gabinetes de cocina.

Las tasas más elevadas, que debían entrar en vigor esta semana, habrían impactado directamente en las importaciones procedentes de Vietnam y China. Además, la legalidad de estos aranceles, impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, está bajo revisión por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Italia dice que EEUU recortó drásticamente aranceles propuestos a la pasta

Italia dice que EEUU recortó
Italia dice que EEUU recortó drásticamente aranceles propuestos a la pasta. REUTERS/Remo Casilli

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó el jueves que Estados Unidos redujo de forma significativa los aranceles propuestos para varios fabricantes italianos de pasta tras una revisión de sus actividades comerciales en territorio estadounidense. En octubre, las autoridades estadounidenses habían anunciado que 13 empresas italianas del sector enfrentarían un gravamen adicional del 92%, que se sumaría al impuesto regular del 15% sobre la mayoría de las importaciones procedentes de la Unión Europea (UE), a partir de enero de 2026. La medida se justificó por la acusación de que dos productores, La Molisana y Garofalo, vendían pasta a precios considerados injustamente bajos.

Tras la reevaluación realizada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el arancel para La Molisana se redujo al 2,26% y el de Garofalo quedó fijado en el 13,98%, según detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Para los otros 11 productores italianos afectados, que no fueron objeto de un análisis individual durante la revisión, el nuevo gravamen será del 9,09%.

El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó que “el nuevo cálculo de los aranceles es una señal de que las autoridades estadounidenses reconocen la voluntad constructiva de cooperación de nuestras empresas”. Además, indicó que las conclusiones completas de la revisión estadounidense se publicarán el 11 de marzo y que la institución continuará brindando asistencia a las compañías italianas afectadas en las próximas semanas.

La posibilidad de la imposición de aranceles adicionales sobre la pasta italiana había supuesto una dificultad para la primera ministra Giorgia Meloni, quien esperaba que la relación cercana con el presidente estadounidense Donald Trump protegiera a las empresas nacionales frente a nuevas trabas comerciales.

Según datos de la agencia nacional de estadísticas ISTAT, las exportaciones totales de pasta de Italia superaron los 4.000 millones de euros (4.700 millones de dólares) en 2024, con el mercado estadounidense representando cerca de 800 millones de dólares para la industria italiana.

(Con información de AFP y Reuters)

