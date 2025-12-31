Estados Unidos

El video que alertó a las autoridades de Hawaii: dos personas desafiaron la lava del Kilauea

Dos individuos desplazándose junto a las fuentes de la erupción volcánica activa han originado inquietud entre los equipos de seguridad, quienes insisten en el peligro que representa

Dos personas caminan peligrosamente cerca del volcán Kilauea de Hawái mientras entra en erupción

Dos personas fueron vistas caminando peligrosamente cerca de las fuentes de lava en erupción de Kilauea, como se ve en las imágenes capturadas por una cámara web del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el martes, lo que generó preocupaciones de seguridad cerca del sitio volcánico activo.

Las imágenes mostraban a los hombres moviéndose de un lado a otro frente a espectaculares fuentes de lava, con un individuo haciendo un gesto hacia la cámara web. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) había estimado que las fuentes de lava observadas tenían aproximadamente 30 metros (100 pies) de altura.

Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, ha estado “en erupción episódicamente” desde el 23 de diciembre, dijo el USGS.

El Kilauea ha estado muy activo
El último espectáculo de lava fue precedido por salpicaduras esporádicas y desbordamientos que comenzaron el viernes 19. Cada episodio eruptivo ha durado aproximadamente un día o menos. El volcán ha hecho una pausa de al menos unos días entre cada episodio.

En algunos casos, las torres de lava del Kilauea se han elevado tan alto como rascacielos. El volcán ha generado fuentes tan altas en parte porque el magma, que contiene gases que se liberan a medida que asciende, ha estado viajando a la superficie a través de conductos estrechos y en forma de tubo.

El volcán Kilauea de Hawái entra en erupción en un espectáculo de fuego

El Kilauea se encuentra en la isla de Hawai, la más grande del archipiélago hawaiano. Está a unas 200 millas (322 kilómetros) al sur de la ciudad más grande del estado, Honolulu, que se encuentra en Oahu.

Desde principio de mes las autoridades están alerta ante los altos niveles de gas volcánico y un fenómeno llamado “cabello de Pele”, en el que hebras de vidrio volcánico “a menudo producidas por la actividad de fuentes de lava” son “transportadas a más de 10 millas (15 kilómetros) del respiradero”.

El Kilauea ha estado muy activo desde 1983 y entra en erupción con relativa regularidad.

Es la 37ma vez que el Kilauea ha expulsado lava desde diciembre pasado, cuando comenzó la erupción actual.

Es uno de los seis volcanes activos ubicados en las islas hawaianas, que también incluyen al Mauna Loa, el volcán más grande del mundo.

Kilauea es mucho más pequeño que su vecino Mauna Loa, pero es mucho más activo y regularmente sorprende a los turistas que viajan en helicóptero para ver sus espectáculos al rojo vivo.

(con información de AFP, Reuters y AP)

