Al menos tres muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos contra un convoy de lanchas narco

Estados Unidos realizó el martes ataques contra tres buques en aguas internacionales sospechosos de tráfico de narcotráfico, informó el miércoles el Comando Sur.

El mando militar estadounidense informó que realizó un ataque contra tres embarcaciones que, según sus declaraciones, se dedicaban al trasiego de drogas. El operativo, llevado a cabo el martes, resultó en la muerte de tres personas, mientras que otros individuos que viajaban en las lanchas saltaron al mar, y no se ha confirmado si sobrevivieron. Así lo comunicó el Comando Sur de Estados Unidos (Southern Command), encargado de las operaciones en Sudamérica.

La ubicación exacta del ataque no fue especificada por el Comando Sur, aunque en acciones anteriores la institución había reportado operativos similares en el Mar Caribe y en el océano Pacífico oriental. Según el video publicado por el Comando Sur en redes sociales, las tres embarcaciones navegaban en formación cerrada, algo que la autoridad militar calificó como inusual. La versión oficial indica que los botes formaban parte de un convoy en rutas conocidas por el narcotráfico y que se había realizado un traspaso de estupefacientes entre las naves antes de ser atacadas. El comunicado no incluyó pruebas que respaldaran esa afirmación.

De acuerdo con la información del Comando Sur, el primer bote fue alcanzado directamente, provocando la muerte de tres ocupantes. Los tripulantes de las otras dos embarcaciones se arrojaron al agua y lograron alejarse antes de que sus lanchas fueran atacadas. Tras el operativo, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos (U.S. Coast Guard) para que activara los protocolos de búsqueda y rescate. El comunicado no precisó si las personas que saltaron al mar fueron finalmente localizadas o rescatadas.

El ataque llegó luego de que esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el país ha realizado un ataque contra una instalación portuaria en una costa, en el marco de la campaña de presión que mantiene sobre Venezuela. Durante un encuentro en Florida con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump afirmó que la operación afectó un área utilizada para cargar embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, aunque evitó precisar si el ataque tuvo lugar en territorio venezolano.

Según Trump, “hubo una explosión importante en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”, y añadió que la zona donde se efectuaban estas operaciones “ya no existe”. El mandatario señaló que el objetivo es reforzar los esfuerzos para frenar el envío de narcóticos hacia Estados Unidos, en una ofensiva que hasta ahora se había limitado a acciones militares en aguas internacionales del mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

El presidente estadounidense Donald Trump. (AP Foto/Alex Brandon)

En declaraciones recogidas por WABC radio, Trump mencionó en una entrevista con el presentador John Catsimatidis que “dos noches atrás, eliminamos esa gran instalación. Los golpeamos muy fuerte”, aunque no ofreció más detalles sobre el lugar o la naturaleza exacta del ataque.

El gobierno estadounidense ha intensificado sus acciones contra embarcaciones que, según sus informes, transportan drogas hacia el país. El lunes, el ejército de Estados Unidos informó de un nuevo ataque contra un barco sospechoso en el Pacífico oriental, que dejó dos personas muertas. Desde septiembre, las autoridades estadounidenses aseguran haber realizado al menos 30 ataques, con un saldo de 107 personas fallecidas, según cifras anunciadas por la administración Trump.

Trump no especificó si el ataque a la instalación portuaria fue ejecutado por el ejército estadounidense o por la CIA, ni confirmó su ubicación exacta. “Sé exactamente quién fue, pero no quiero decirlo. Pero saben que fue en la costa”, manifestó el presidente ante la prensa.

El portavoz del Pentágono remitió las preguntas sobre el operativo a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato. Tampoco hubo respuesta del equipo de prensa del gobierno venezolano ante el requerimiento sobre las declaraciones de Trump. En reiteradas ocasiones, Trump ha sugerido la posibilidad de autorizar ataques terrestres en Sudamérica, particularmente en Venezuela, y en semanas recientes ha afirmado que las operaciones se extenderían más allá de las embarcaciones.

En octubre, Trump confirmó que autorizó a la CIA a efectuar operaciones encubiertas en Venezuela, aunque la agencia no emitió comentarios adicionales. Además de los ataques a barcos y la supuesta acción contra la instalación portuaria, Estados Unidos ha enviado buques de guerra, incrementado su presencia militar en la región y confiscado dos petroleros mientras buscaba un tercero.

El gobierno estadounidense sostiene que se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de la droga para detener el flujo de estupefacientes hacia el país. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha acusado a Washington de utilizar la lucha antidrogas como pretexto para desestabilizar su gobierno. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, señaló en una entrevista con Vanity Fair publicada este mes que Trump “quiere seguir destruyendo barcos hasta que Maduro ‘se rinda’”.