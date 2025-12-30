Trump advirtió a Irán de un posible ataque si intenta reconstruir su programa nuclear: “No vamos a tener otra opción” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que Washington podría apoyar nuevos ataques contra Irán si Teherán intenta reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos, y aseguró que Hamas “lo pagará caro” si no se desarma en la Franja de Gaza, al exhibir un frente común con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras una reunión en Florida.

En una rueda de prensa conjunta en el complejo Mar-a-Lago, Trump sostuvo que su gobierno no tolerará un rearme iraní luego de los ataques estadounidenses e israelíes ejecutados en junio.

“Espero que no estén intentando volver a acumular armas, porque si lo están, no vamos a tener otra opción más que erradicar muy rápidamente esa acumulación”, afirmó el mandatario, quien advirtió que una eventual respuesta “podría ser más potente que la última vez”.

Trump afirmó que existen informes que indican que Irán intenta reactivar sus capacidades militares en sitios distintos a los que Estados Unidos destruyó durante el ataque anterior. “Sabemos exactamente a dónde van, qué están haciendo, y espero que no lo estén haciendo”, señaló, en referencia a un posible uso nuevamente de bombarderos B-2. “No queremos desperdiciar combustible en un B-2”, agregó.

El mandatario republicano sostuvo, sin embargo, que considera que Teherán mantiene interés en un acuerdo con Washington sobre sus programas nuclear y de misiles, una posibilidad que su gobierno explora desde hace meses. Irán niega buscar armas nucleares.

El consejero del líder supremo iraní, Ali Shamkhani

Desde Teherán, un consejero del líder supremo iraní reaccionó a las declaraciones. “La capacidad balística y la defensa de Irán no pueden ser contenidos ni sometidos a autorización. Cualquier agresión enfrentará una respuesta severa inmediata”, escribió Ali Shamkhani en la red social X. El régimen iraní calificó las amenazas como una “operación psicológica”.

Durante el encuentro con Netanyahu, Trump también abordó la situación en Gaza y el futuro del alto el fuego acordado en octubre entre Israel y Hamas. El presidente estadounidense insistió en avanzar hacia una segunda fase del acuerdo, que contempla la instalación de un gobierno palestino tecnocrático y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Trump rechazó versiones sobre tensiones con Netanyahu y sostuvo que Israel respetó los compromisos asumidos. “No me preocupa nada de lo que esté haciendo Israel. Han cumplido el plan”, declaró.

En contraste, responsabilizó al grupo terrorista Hamas por el estancamiento del proceso y lanzó una advertencia directa. “Si no se desarman como acordaron, entonces lo pagarán caro”, afirmó. “Tienen que desarmarse en un período de tiempo bastante corto”.

El grupo islamista palestino reiteró su negativa. El nuevo portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, Abu Obeida, aseguró en un mensaje en video que Hamas no entregará sus armas. “Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras la ocupación perdure”, sostuvo.

Netanyahu calificó la reunión con Trump como “muy productiva” y anunció que Israel le concederá al mandatario estadounidense el mayor honor civil del país. El primer ministro israelí expresó además su preocupación por un eventual rearme de sus adversarios regionales tras los conflictos recientes con Hamás, Irán y Hezbollah en Líbano.

Trump y Netanyahu también trataron la situación en Siria. El presidente estadounidense manifestó su confianza en que Israel pueda mantener una relación estable con el nuevo mandatario sirio, Ahmed al Sharaa, quien asumió el poder tras el derrocamiento del dictador Bashar al Asad el año pasado. Israel, sin embargo, observa con cautela al nuevo liderazgo sirio.

El alto el fuego en Gaza figura entre los principales logros diplomáticos que Trump atribuye a su regreso a la Casa Blanca. Aun así, la tregua enfrenta acusaciones cruzadas de incumplimientos, mientras las fuerzas israelíes mantienen posiciones en parte del enclave y persisten episodios de violencia esporádica.

Trump adelantó que su gobierno evalúa anunciar en enero avances sobre un gobierno interino palestino y una fuerza internacional, aunque evitó detallar plazos. “Espero que la reconstrucción pueda comenzar pronto”, señaló.

