Estados Unidos

Estados Unidos exhortó a Camboya y Tailandia a cumplir el alto el fuego en medio de nuevos combates fronterizos

El Departamento de Estado enfatizó la importancia de restablecer la estabilidad y avanzar hacia una solución pacífica y duradera

Guardar
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Washington (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este jueves al primer ministro de Camboya, Hun Manet, para impulsar un alto el fuego con Tailandia, en medio de un nuevo ciclo de enfrentamientos armados pese a la vigencia formal de un acuerdo de paz firmado hace apenas dos meses.

Según un comunicado del Departamento de Estado, Rubio expresó su “preocupación por la violencia en curso entre Camboya y Tailandia” y subrayó “el deseo de paz del presidente Donald Trump”, además de la necesidad de “implementar plenamente los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur”, firmados en octubre tras una mediación directa de Washington.

El jefe de la diplomacia estadounidense reafirmó que su país está “dispuesto a facilitar conversaciones” entre Phnom Penh y Bangkok para garantizar la estabilidad en una de las fronteras más sensibles del Sudeste Asiático, una región clave para las cadenas de suministro y la seguridad regional.

Las gestiones de Estados Unidos coinciden con el inicio, este miércoles, de una nueva ronda de negociaciones bilaterales entre Tailandia y Camboya, previstas para durar cuatro días, con el objetivo de frenar los choques militares registrados desde el 7 de diciembre a lo largo de la línea fronteriza común.

De acuerdo con balances oficiales y fuentes regionales citadas por agencias internacionales, los enfrentamientos de las últimas semanas han dejado al menos 86 muertos, entre soldados y civiles, además de miles de desplazados temporales en comunidades rurales cercanas a la frontera.

Un miembro de un equipo
Un miembro de un equipo de manejo de explosivos muestra fragmentos de metralla mientras inspecciona el lugar donde impactó un cohete durante enfrentamientos entre tropas tailandesas y camboyanas, en el distrito de Kantharalak, provincia de Sisaket, Tailandia, el lunes 15 de diciembre de 2025 (AP Foto/Sakchai Lalit)

El conflicto tiene raíces históricas profundas. Ambos países mantienen una disputa de soberanía sobre varios tramos fronterizos, definidos originalmente por la cartografía colonial francesa en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa. Esos mapas siguen siendo objeto de interpretaciones divergentes más de un siglo después.

Las tensiones se concentran en distintos puntos de los aproximadamente 820 kilómetros de frontera común, donde en el pasado ya se han producido escaramuzas armadas, especialmente en zonas cercanas a templos y enclaves estratégicos con valor histórico y simbólico.

El pasado julio, tras varios días de intensos enfrentamientos que dejaron cerca de medio centenar de muertos, Trump intervino personalmente como mediador. Según reveló entonces el propio mandatario, ambos gobiernos aceptaron frenar los combates después de que Washington amenazara con represalias comerciales si persistía la escalada.

Ese proceso desembocó en la firma, en octubre, de los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, presididos por Trump en la capital malasia Kuala Lumpur, con compromisos explícitos de desescalada militar, verificación y diálogo político permanente.

Sin embargo, a comienzos de diciembre los combates se reanudaron, poniendo en evidencia la fragilidad del acuerdo y la falta de mecanismos efectivos de supervisión sobre el terreno, un punto que ahora Washington busca reforzar con una mediación más activa.

Para Estados Unidos, el conflicto no solo tiene una dimensión humanitaria, sino también estratégica: una escalada prolongada en la frontera entre Camboya y Tailandia podría desestabilizar el Sudeste Asiático continental y afectar intereses comerciales y de seguridad en una región atravesada por la rivalidad entre grandes potencias. Sobre la rivalidad entre Washington y Beijing.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

TailandiaCamboyaMarco RubioEstados UnidosÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Calendario lunar 2025: cómo se verá la luna esta semana desde Estados Unidos

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Calendario lunar 2025: cómo se

El hallazgo de un nuevo cadáver en un pantano de Houston eleva a 34 los recuperados en 2025

La aparición reciente en Buffalo Bayou se suma a otras dos ocurridas días antes. Más de 200 cuerpos han sido encontrados desde 2017 en pantanos en este estado de Texas

El hallazgo de un nuevo

Estados Unidos bombardeó posiciones terroristas del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria en represalia por la violencia contra cristianos

La operación fue anunciada por el presidente Donald Trump, quien afirmó que se trató de una respuesta directa a los recientes ataques y asesinatos masivos perpetrados por grupos yihadistas en la región

Estados Unidos bombardeó posiciones terroristas

Un hombre recibió un impacto de bala mientras manejaba y chocó contra una vivienda en West Baltimore

El incidente en el que un automóvil terminó incrustado en una vivienda marcó una Nochebuena con lesiones graves y daños materiales, mientras las autoridades reportan un descenso en la violencia armada este año

Un hombre recibió un impacto

Una madre de Minnesota fue arrestada por abuso infantil tras atacar a un menor en un crucero

La detención de Paetra Ann Grandsberry, se realizó luego de que agrediera a un joven por error durante un viaje marítimo en el Carnival Conquest que arribó al puerto de Miami

Una madre de Minnesota fue
DEPORTES
El mensaje de Franco Colapinto

El mensaje de Franco Colapinto y Pierre Gasly por la Navidad: el deseo que pidieron para Alpine en 2026

El tenso cruce entre Mourinho y un periodista luego del triunfo del Benfica en la liga de Portugal

El especial anuncio del futbolista de Boca Juniors Carlos Palacios en Navidad: “El mejor regalo del mundo”

El especial regalo de Navidad que la leyenda del NASCAR Greg Biffle había enviado poco antes de morir en un accidente aéreo: “Recibí esto en el correo”

Shaq O’Neal se estrelló contra un panel de TV y protagonizó el momento más viral de la Navidad: “Lo traspasó como si fuera de papel”

TELESHOW
El original y divertido disfraz

El original y divertido disfraz de Leticia Siciliani para interpretar a Papá Noel Xeneize: “De Boca desde la cuna”

Mica Tinelli reveló cuál es su particular deseo de Navidad y sorprendió a sus seguidores

Carolina Baldini mostró la intimidad de su festejo navideño con un guiño a la Selección Argentina: “Nos unió el amor”

Tamara Báez respondió las críticas que recibió por la cena que preparó para su Navidad en familia

Regalos, sorpresas y novios: la Navidad de Fabián Cubero y sus hijas junto a Mica Viciconte

INFOBAE AMÉRICA

Tarique Rahman, principal líder opositor

Tarique Rahman, principal líder opositor de Bangladesh, regresó a su país tras 17 años de exilio en Londres

Nueva provocación de Rusia: bombarderos nucleares volaron cerca del espacio aéreo del Reino Unido

Moscú amenazó a Polonia con “represalias dolorosas” tras el cierre de un consulado ruso en su principal ciudad portuaria

Elecciones históricas en Somalia: los residentes de Mogadiscio votaron por primera vez en más de 50 años

La dictadura de Nicaragua negó ser el origen de los 450 kilos de cocaína incautados en El Salvador