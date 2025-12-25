Un hombre recibió un impacto de bala mientras manejaba y chocó contra una vivienda en West Baltimore

La víctima del choque y tiroteo en West Lafayette Avenue permanece hospitalizada en estado crítico tras el incidente del 24 de diciembre. (Captura de pantalla/WBFF)

Un hombre de 27 años se encuentra en estado crítico tras haber sido herido de bala dentro de su vehículo, que terminó estrellándose contra una vivienda en la cuadra 2.600 de West Lafayette Avenue, en West Baltimore, la víspera de Navidad.

El incidente, recogido por CBS News, generó una fuerte conmoción por los daños materiales y la alarma entre los residentes del área.

La Policía de Baltimore confirmó que los hechos ocurrieron poco antes de las 19:00 horas (hora local), cuando los agentes respondieron al reporte de un auto que colisionó contra una vivienda.

Las autoridades encontraron al conductor con una herida de bala

Residentes de West Baltimore relatan antecedentes de incidentes similares en la zona, destacando la reincidencia de colisiones causadas por vehículos robados. (Captura de pantalla/WBFF)

De acuerdo con la información publicada por el medio CBS News, al llegar, hallaron al hombre dentro del vehículo con una herida de bala. El herido fue trasladado de inmediato al hospital, donde permanece en estado crítico.

Dada la magnitud de las heridas, los detectives de homicidios asumieron la investigación. Las autoridades solicitaron la colaboración de la población, instando a quienes tengan información sobre el tiroteo a comunicarse con los detectives, según detalló CBS News.

La familia resultó ilesa, pero la casa quedó en ruinas tras el impacto

William Hayes, propietario de la casa dañada en West Baltimore, expresó el impacto emocional y agradeció que ni él ni su pareja resultaran heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propietario de la casa afectada, William Hayes, relató a CBS News que su propiedad, que poseía desde hacía años, quedó en ruinas tras el impacto. Hayes expresó que fue avisado por vecinos durante la Nochebuena sobre el destrozo en su hogar: “Un coche, justo en tu sala”, describió con asombro.

El accidente agravó aún más la situación por coincidir con los planes de Hayes de viajar a Georgia a reunirse con su familia. A pesar de la destrucción, Hayes contó que él y su pareja salieron ilesos y lograron recuperar a su gato de entre los escombros.

Además, manifestó su preocupación por la víctima y su familia, a quienes dedicó oraciones por su recuperación, tal como recoge CBS News.

En West Baltimore, los residentes mencionan que estos incidentes no son inusuales

El vecino Dominic Palmer señaló que este tipo de sucesos no es algo inusual para quienes viven en West Baltimore. Recordó que, tres años antes, cuatro adolescentes que robaron un automóvil Kia terminaron chocando contra los setos de la misma residencia.

Palmer remarcó que la reiteración de accidentes genera una preocupación constante por la seguridad en la zona. Otra habitante del área contó que su casa también sufrió daños durante el reciente accidente, evidenciando el impacto persistente sobre la comunidad.

Sin embargo, los delitos violentos en Baltimore reportan un descenso

Baltimore reporta una disminución de delitos violentos pese al grave tiroteo ocurrido en West Baltimore la víspera de Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del dramatismo de este caso de violencia armada, las autoridades locales indicaron que los delitos violentos en Baltimore registran una caída sostenida, de acuerdo con los datos recogidos por CBS News.

Hasta la mañana del miércoles de la semana del incidente, se contabilizaban 132 homicidios en la ciudad en 2025, frente a los 189 ocurridos en igual periodo de 2024.

Los tiroteos no fatales también han disminuido, sumando 308 casos en comparación con 403 reportados el año anterior. El Rastreador de Violencia con Armas de la cadena señaló que, durante los últimos doce meses, 439 personas fueron heridas por disparos en Baltimore, de las cuales 59 tenían entre 26 y 29 años, coincidiendo con la edad de la víctima de este miércoles.

En total, 229 víctimas de tiroteos en el último año tienen menos de 29 años, lo que pone de manifiesto el peso de los jóvenes entre los principales afectados por este tipo de hechos en la ciudad.

Quienes viven en esta zona de West Baltimore han aprendido a valorar la seguridad personal y familiar por encima de las pérdidas materiales, reconociendo la importancia de haber salido ilesos pese a las dificultades que enfrentan.